Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» από ΑΑΔΕ: Λαβράκια ψάρεψαν οι ανέμελοι τουρίστες
Οικονομία 11 Αυγούστου 2025 | 20:00

Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» από ΑΑΔΕ: Λαβράκια ψάρεψαν οι ανέμελοι τουρίστες

Έφοδο πραγματοποίησαν ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε ημερόπλοια στην Σαντορίνη, με στόχο τον εντοπισμό κρυφών εσόδων

Σύνταξη
Στην Σαντορίνη βρέθηκαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κάνοντας έλεγχο σε πλοία ημερήσιων ταξιδιών.

Ο έλεγχος φέρεται να έγινε την ώρα που τα πλοία επέστρεφαν από τις ημερήριες κρουαζιέρες στα λιμάνια της Βλυχάδας και του Ακρωτηρίου και κουβάλαγαν τουρίστες.

Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ για κρυφά έσοδα

Πληροφορίες και στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια των ελεγκτών, «έδειχναν» ότι τουριστικά σκάφη (ημερήσια κρουαζιερόπλοια, ημερόπλοια, καταμαράν κλπ) στη Σαντορίνη χρησιμοποιούν διαφόρους τρόπους για να αποκρύπτουν έσοδα και επομένως εισπράττουν και δεν αποδίδουν στο ελληνικό Δημόσιο σημαντικά ποσά από ΦΠΑ.

Για την πάταξη του συγκεκριμένου φαινομένου σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, «Κρουαζιέρα θα σε πάω».

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έφτασαν στη Σαντορίνη από διάφορες ΔΟΥ από όλη την Ελλάδα, με το πρόσχημα ότι βρίσκονταν για βόλτα εκεί, χωρίς να φοράνε κάποιο διακριτικό της υπηρεσίας. Οι ελεγκτές περίμεναν να δέσουν τα τουριστικά σκάφη και όταν αυτά άρχισαν να καταφθάνουν, οι ελεγκτές φόρεσαν τα γιλέκα της ΑΑΔΕ και ξεκίνησαν τον αιφνιδιαστικό έλεγχο.

Ο προβλεπόμενος φορολογικός έλεγχος έγινε για να διαπιστωθεί η ορθή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον θαλάσσιο τουρισμό.

Τι εντόπισαν οι ελεγκτές

Με βάση όσα έγιναν γνωστά, από έλεγχο πέρασαν συνολικά 23 σκάφη και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 10 από αυτά, με ποσοστό παραβατικότητας 43%.

Το σύνολο των παραβάσεων αφορούσε τη μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, καθώς και την πληρωμή μετρητών από πελάτες για ποσά άνω των 500 ευρώ (χωρίς διατραπεζική κατάθεση).

Τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν, είναι συνολικά 14.140 ευρώ, και οι προβλεπόμενες 10 χρηματικές κυρώσεις, συνολικά 20.000 ευρώ.

Πλέον, όμως, αυτών, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ελέγχονται σε βάθος ετών, ώστε να διαπιστωθεί η φορολογική τους συμπεριφορά και να διασταυρωθεί – με βάση και τα στοιχεία από το myDATA – αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται εντατικά σε όλη τη χώρα.

World
Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

Δασμοί Τραμπ: Κι άλλη παράταση 90 ημερών για την Κίνα με νέο διάταγμα

World
Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία: Κίνδυνος κατάρρευσης, λέει ο Ολα Καλένιους της Mercedes

Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο
Διεθνής Οικονομία 12.08.25

Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο

Εκτός των δικών της καταστημάτων και των malls, κινείται η Bath & Body Works για να προωθήσει τα καλλυντικά - Οι στόχοι για τη Gen Z

Σύνταξη
Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας
Koινωνική πολιτική 11.08.25

Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Mπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να διακηρύσσει ότι στηρίζει το παιδί και την οικογένεια, όμως η Ελλάδα παραμένει ουραγός στα οικογενειακά επιδόματα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες
Ισότητα φύλων 11.08.25

Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες

Οι γυναίκες εργαζόμενες αμείβονται κατά μέσο όρο 17% λιγότερο από τους άντρες. Η ψαλίδα στις συντάξεις ξεπερνάει το 20%. Τι μετρα λαμβάνει το υπουργείο Εργασίας για τη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
Αβεβαιότητα 11.08.25

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δασμοί: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε – Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί – Τα μπρος πίσω του Τραμπ
Δασμών συνέχεια 11.08.25

Ο εμπορικός πόλεμος δεν τελείωσε - Αυτή είναι μόνο η αρχή, τι ακολουθεί - Τα μπρος πίσω του Τραμπ

Οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ αλλάζουν το παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό - Η τακτική που χρησιμοποιεί η Κίνα - Ποιοι ευνοούνται από τις εξαιρέσεις του Αμερικανού προέδρου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δουλεύοντας στην Αθήνα: Ψηφιακοί νομάδες welcome, ντόπιοι τραβήξτε κουπί
Workcation 11.08.25

Δουλειά μετά διακοπών στην Αθήνα: Όνειρο για ψηφιακούς νομάδες, εφιάλτης για τους ντόπιους

Η Αθήνα θεωρειται η δεύτερη χειρότερη πόλη στην ΕΕ για να βρει κανείς ποιοτική εργασία. Όμως σε νέα έρευνα πολυεθνικής εταιρείας, η Αθήνα πλασάρεται στις κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως για «workcation».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις
Το ταξιδιωτικό κοινό 11.08.25

Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη - Νέα μείωση στις αφίξεις

Η τουριστική εικόνα σε αριθμούς - Η Σαντορίνη εμφανίζει πτώση 7% στις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων ταξιδιωτών εξωτερικού, ενώ η Μύκονος είναι σταθερή σε σχέση με το 2024

Κώστας Ντελέζος
Πακέτο ΔΕΘ: Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα
Πακέτο ΔΕΘ 11.08.25

Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα

Το οικονομικό επιτελείο έχει καταρτίσει τη λίστα με τα μέτρα 1,2 - 2 δισ. ευρώ τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι μετά τις θερινές διακοπές - Έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης στο πακέτο της ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Γάζα: «Είμαστε ανοικτοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της Παλαιστίνης», δηλώνει ο Ταγιάνι
Αντόνιο Ταγιάνι 12.08.25

Ανοικτή με... αστερίσκους η Ιταλία στην αναγνώριση της Παλαισίνης

«Ανοικτοί», αλλά με προϋποθέσεις, στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, δηλώνει ο Ταγιάνι, τονίζοντας ότι η επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα «θα έθετε σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές αθώων πολιτών».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου
Κόσμος 12.08.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου

Δέκα χρόνια μετά την ομοσπονδιακή εφαρμογή των δικαιωμάτων γάμου σε άτομα του ιδίου φύλου, το Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ θα εξετάσει υπόθεση από το 2015 για την νομιμότητα του.

Σύνταξη
Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο
Διεθνής Οικονομία 12.08.25

Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο

Εκτός των δικών της καταστημάτων και των malls, κινείται η Bath & Body Works για να προωθήσει τα καλλυντικά - Οι στόχοι για τη Gen Z

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σύγκρουση αεροπλάνων κατά την τροχοδρόμηση σε αεροδρόμιο της Μοντάνα [βίντεο]
Κόσμος 12.08.25

Με τραυματίες

Σύγκρουση σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο αεροπλάνα στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Κάλισπελ Σίτι της Μοντάνα, υπάρχουν τραυματίες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό
Πλήρης καταδίκη 12.08.25

Γάζα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό

Η Κάγια Κάλας μετά τη δολοφονία δημοσιογράφων του Al Jazeera σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα δήλωσε ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορεί να αποτελούν στόχο.

Σύνταξη
Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;
Στρατιωτικοποίηση 11.08.25

Μπορεί πραγματικά να πάρει τον έλεγχο της Ουάσινγκτον ο Τραμπ;

Άγνοια είχαν οι Αρχές της Ουάσινγκτον για τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, πάντως, δεν μπορεί να αναλάβει μονομερώς τον έλεγχο της κυβέρνησης της περιφέρειας, όσο και αν το θέλει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τουρκία: Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν [βίντεο]
Τουρκία 11.08.25

Το Τσανάκαλε στις φλόγες, εκατοντάδες εκκένωσαν για να σωθούν

Το Τσανάκαλε στη βορειοδυτική Τουρκία καίγεται με αποτέλεσμα εκατοντάδες κάτοικοι να έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους. Κάποιοι επέστρεψαν σε περιοχές που έχει τεθεί υπό έλεγχο και άλλοι φιλοξενούνται

Σύνταξη
H επανεμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και η γκρίνια του Μαξίμου για τη ΔΕΘ
Πολιτική 11.08.25

H επανεμφάνιση Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και η γκρίνια του Μαξίμου για τη ΔΕΘ

Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται πως παρακολουθεί τη φθορά της κυβέρνησης και παρεμβαίνει όταν κρίνει. Η εμφάνιση Τσίπρα την παραμονή της ομιλίας Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη προκαλεί μάλλον ανησυχία στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών
«Θα πάει καλά» 11.08.25

Ο Τραμπ θα ξέρει «σε δύο λεπτά» αν θα υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία – Είναι σίγουρος για ανταλλαγή εδαφών

«Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ εν όψει της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ζελένσκι απαντά ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει την ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα
On Field 11.08.25

Η ασφάλεια του Αμορίμ έχει… όνομα

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γιουνάιτεντ ξέρει πως η λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ομάδας του «ακούει» στο όνομα του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ
Eternal Life 11.08.25

It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ

Το It’s Never Over, Jeff Buckley είναι ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει με ευαισθησία την πορεία ενός καλλιτέχνη που έφυγε πολύ νωρίς, σιωπηρά, ενώ είχε τόσα ακόμα να πει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου
Κείμενο - καταπέλτης 11.08.25

TAZ: Ο Μητσοτάκης υπονομεύει συστηματικά το κράτος δικαίου

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλή βρωμιά στα χέρια του. Είναι ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα», γράφει χαρακτηριστικά η γερμανική εφημερίδα TAZ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
