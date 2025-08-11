Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» από ΑΑΔΕ: Λαβράκια ψάρεψαν οι ανέμελοι τουρίστες

Στην Σαντορίνη βρέθηκαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κάνοντας έλεγχο σε πλοία ημερήσιων ταξιδιών.

Ο έλεγχος φέρεται να έγινε την ώρα που τα πλοία επέστρεφαν από τις ημερήριες κρουαζιέρες στα λιμάνια της Βλυχάδας και του Ακρωτηρίου και κουβάλαγαν τουρίστες.

Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ για κρυφά έσοδα

Πληροφορίες και στοιχεία που βρίσκονται στα χέρια των ελεγκτών, «έδειχναν» ότι τουριστικά σκάφη (ημερήσια κρουαζιερόπλοια, ημερόπλοια, καταμαράν κλπ) στη Σαντορίνη χρησιμοποιούν διαφόρους τρόπους για να αποκρύπτουν έσοδα και επομένως εισπράττουν και δεν αποδίδουν στο ελληνικό Δημόσιο σημαντικά ποσά από ΦΠΑ.

Για την πάταξη του συγκεκριμένου φαινομένου σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, «Κρουαζιέρα θα σε πάω».

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έφτασαν στη Σαντορίνη από διάφορες ΔΟΥ από όλη την Ελλάδα, με το πρόσχημα ότι βρίσκονταν για βόλτα εκεί, χωρίς να φοράνε κάποιο διακριτικό της υπηρεσίας. Οι ελεγκτές περίμεναν να δέσουν τα τουριστικά σκάφη και όταν αυτά άρχισαν να καταφθάνουν, οι ελεγκτές φόρεσαν τα γιλέκα της ΑΑΔΕ και ξεκίνησαν τον αιφνιδιαστικό έλεγχο.

Ο προβλεπόμενος φορολογικός έλεγχος έγινε για να διαπιστωθεί η ορθή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον θαλάσσιο τουρισμό.

Τι εντόπισαν οι ελεγκτές

Με βάση όσα έγιναν γνωστά, από έλεγχο πέρασαν συνολικά 23 σκάφη και διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 10 από αυτά, με ποσοστό παραβατικότητας 43%.

Το σύνολο των παραβάσεων αφορούσε τη μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, καθώς και την πληρωμή μετρητών από πελάτες για ποσά άνω των 500 ευρώ (χωρίς διατραπεζική κατάθεση).

Τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν, είναι συνολικά 14.140 ευρώ, και οι προβλεπόμενες 10 χρηματικές κυρώσεις, συνολικά 20.000 ευρώ.

Πλέον, όμως, αυτών, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ελέγχονται σε βάθος ετών, ώστε να διαπιστωθεί η φορολογική τους συμπεριφορά και να διασταυρωθεί – με βάση και τα στοιχεία από το myDATA – αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται εντατικά σε όλη τη χώρα.