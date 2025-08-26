Ουκρανία: Στρατιώτης επέζησε επί πέντε μέρες με κομμένο λαιμό – «Άντεξε μέχρι το τέλος»
Η εντυπωσιακή ιστορία επιβίωσης ενός στρατιώτη στην Ουκρανία - Του έκοψαν τον λαιμό και τον πέταξαν σε λάκκο, σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο Suspilne
- Γιγάντιο κινεζικό φράγμα απειλεί να οδηγήσει σε πόλεμο για το νερό με την Ινδία
- Πώς ένα μήνυμα γραμμένο με αίμα σε ένα μαξιλάρι έσωσε τη ζωή μίας γυναίκας
- Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»
- Παράταση μέχρι τις 5 Νοεμβρίου για έκδοση του Προσωπικού Αριθμού
Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο Suspilne, ο 33χρονος στρατιώτης της Εθνοφρουράς, Βλάντισλαβ, κατάφερε να επιζήσει όταν Ρώσοι στρατιώτες τον έπιασαν αιχμάλωτο στην Ουκρανία, του έκοψαν το λαιμό και τον έριξαν σε ένα λάκκο, πιστεύοντας ότι ήταν νεκρός.
Σύμφωνα πάντα με το Suspilne, ο Βλάντισλαβ κατάφερε να βγει από τον λάκκο και επί πέντε μέρες σερνόταν, ώσπου να φτάσει πίσω στην ελεγχόμενη από την Ουκρανία περιοχή.
Στις 17 Αυγούστου, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ σε κρίσιμη κατάσταση. Ο στρατιώτης είχε χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος και τα τραύματά του είχαν αρχίσει να επιδεινώνονται.
Το ιατρικό προσωπικό δήλωσε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά σε 11 χρόνια πολέμου που έχουν περιθάλψει τραύματα αυτού του είδους.
Ukrainian soldier Vladyslav survived capture and torture by the moscovian horde after they cut his throat threw him into a pit. He was able to get out and crawl for five days until reaching a Ukrainian position. He is seen recuperating at a hospital after surgery.#OSINT pic.twitter.com/8AqG45Ttuz
— OSINT Intuit 🇺🇸 🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 🇮🇱 🇬🇪 (@UKikaski) August 26, 2025
«Όταν κάποιος σου κόβει τον λαιμό και αιμορραγείς ακατάπαυστα, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης», δήλωσε ο Σερχί Ριζένκο, επικεφαλής γιατρός του νοσοκομείου. «Άντεξε μέχρι το τέλος, αλλά αυτό που τον ξεχωρίζει είναι ότι ήταν σίγουρος μέχρι το τέλος ότι όλα θα πάνε καλά».
Ο Βλάντισλαβ έχει υποβληθεί έκτοτε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να μιλήσει. Έχει γράψει την ιστορία της επιβίωσής του σε ένα ημερολόγιο.
Σύμφωνα με τον Βλάντισλαβ, η ταξιαρχία του έχασε τον έλεγχο της θέσης που υπερασπίζοντας κοντά στο Ποκρόφσκ πριν από αρκετές εβδομάδες και πιάστηκε αιχμάλωτος από ρωσικές δυνάμεις.
Ο 33χρονος στρατιώτης υποστηρίζει ότι οι Ρώσοι έβγαλαν τα μάτια, έκοψαν τα χείλη, τα γεννητικά όργανα, τα αυτιά και τις μύτες των πρώτων Ουκρανών στρατιωτών που αιχμαλωτίστηκαν.
Σύμφωνα με τον Βλάντισλαβ, ο ίδιος ήταν ο τελευταίος από τους οκτώ Ουκρανούς στρατιώτες που ρίχτηκαν σε ένα λάκκο από Ρώσους στρατιώτες, οι οποίοι πίστευαν ότι όλοι τους ήταν νεκροί.
- Μπορούμε να εμποδίσουμε την ΑΙ να γίνει ανυπότακτη;
- ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα
- Reuters: Παραιτήθηκε από το πρακτορείο η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ, βαριές καταγγελίες για το ρόλο του στη Γάζα
- Ανείπωτη θλίψη στην κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου – Αντίο σε μία γυναίκα με όνειρα και φιλοδοξίες
- Ολυμπιακός: Οι αριθμοί στις φανέλες των παικτών για τη νέα σεζόν (pic)
- «Είναι επικίνδυνος»: Οριστική ρήξη στην οικογένεια Μαζωνάκη – Το επεισόδιο πριν από 15 μέρες, ο εγκλεισμός, τα δικαστήρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις