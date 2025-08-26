Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο Suspilne, ο 33χρονος στρατιώτης της Εθνοφρουράς, Βλάντισλαβ, κατάφερε να επιζήσει όταν Ρώσοι στρατιώτες τον έπιασαν αιχμάλωτο στην Ουκρανία, του έκοψαν το λαιμό και τον έριξαν σε ένα λάκκο, πιστεύοντας ότι ήταν νεκρός.

Σύμφωνα πάντα με το Suspilne, ο Βλάντισλαβ κατάφερε να βγει από τον λάκκο και επί πέντε μέρες σερνόταν, ώσπου να φτάσει πίσω στην ελεγχόμενη από την Ουκρανία περιοχή.

Στις 17 Αυγούστου, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ σε κρίσιμη κατάσταση. Ο στρατιώτης είχε χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος και τα τραύματά του είχαν αρχίσει να επιδεινώνονται.

Το ιατρικό προσωπικό δήλωσε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά σε 11 χρόνια πολέμου που έχουν περιθάλψει τραύματα αυτού του είδους.

Ukrainian soldier Vladyslav survived capture and torture by the moscovian horde after they cut his throat threw him into a pit. He was able to get out and crawl for five days until reaching a Ukrainian position. He is seen recuperating at a hospital after surgery.#OSINT pic.twitter.com/8AqG45Ttuz — OSINT Intuit 🇺🇸 🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 🇮🇱 🇬🇪 (@UKikaski) August 26, 2025

«Όταν κάποιος σου κόβει τον λαιμό και αιμορραγείς ακατάπαυστα, υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης», δήλωσε ο Σερχί Ριζένκο, επικεφαλής γιατρός του νοσοκομείου. «Άντεξε μέχρι το τέλος, αλλά αυτό που τον ξεχωρίζει είναι ότι ήταν σίγουρος μέχρι το τέλος ότι όλα θα πάνε καλά».

Ο Βλάντισλαβ έχει υποβληθεί έκτοτε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να μιλήσει. Έχει γράψει την ιστορία της επιβίωσής του σε ένα ημερολόγιο.

Σύμφωνα με τον Βλάντισλαβ, η ταξιαρχία του έχασε τον έλεγχο της θέσης που υπερασπίζοντας κοντά στο Ποκρόφσκ πριν από αρκετές εβδομάδες και πιάστηκε αιχμάλωτος από ρωσικές δυνάμεις.

Ο 33χρονος στρατιώτης υποστηρίζει ότι οι Ρώσοι έβγαλαν τα μάτια, έκοψαν τα χείλη, τα γεννητικά όργανα, τα αυτιά και τις μύτες των πρώτων Ουκρανών στρατιωτών που αιχμαλωτίστηκαν.

Σύμφωνα με τον Βλάντισλαβ, ο ίδιος ήταν ο τελευταίος από τους οκτώ Ουκρανούς στρατιώτες που ρίχτηκαν σε ένα λάκκο από Ρώσους στρατιώτες, οι οποίοι πίστευαν ότι όλοι τους ήταν νεκροί.