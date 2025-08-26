sports betsson
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»
Μπάσκετ 26 Αυγούστου 2025 | 12:45

Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας «πέταξε» για την Κύπρο όπου θα ξεκινήσει την περιπέτειά της στο Eurobasket 2025 και κατά την αναχώρηση της αποστολής ο Κώστας Σλούκας δήλωσε πως η ομάδα δεν έχει πρόβλημα στον «άσο», προσθέτοντας πως το όποιο θέμα το δημιουργούν οι δημοσιογράφοι...

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Spotlight

Το μεσημέρι της Τρίτης αναχώρησε η Εθνική ομάδα μπάσκετ για την Κύπρο, όπου θα δώσει τα πρώτα της παιχνίδια για το Eurobasket 2025. Λίγο πριν η ομάδα «πετάξει», ο Κώστας Σλούκας μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και μεταξύ άλλων τόνισε ότι η γαλανόλευκη δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στη θέση «1», αλλά αντιθέτως εκτίμησε πως το όποιο θέμα προκύπτει το δημιουργούν οι δημοσιογράφοι.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα στηριχθεί στη μπασκετική συνέπειά της και την πίστη για διάκριση.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Κώστας Σλούκας:

«Είναι πολύ εύκολο να κατεβάζει και ο Γιάννης την μπάλα. Το πρόβλημα το δημιουργείτε εσείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στον άσο. Το σημαντικό για εμάς είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε στο τουρνουά. Προπόνηση, κάτω το κεφάλι και πίστη. Το πιο σημαντικό είναι η συνέπεια. Το consistency. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα».

Το τζάμπολ του Eurobasket είναι την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, με τα βλέμματα όλων των Ελλήνων φίλων του μπάσκετ να είναι στραμμένα στην Κύπρο, όπου θα διεξαχθεί ο όμιλος της Εθνικής Ελλάδας.

Σημειώνεται πως η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία την Πέμπτη, (28/8, 21:30, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start) στην πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025.

Headlines:
Economy
Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

Morgan Stanley: Ανθεκτική η οικονομία της Ελλάδας, θα «ρίξει ρυθμούς» από το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

World
Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
«Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Μοχάμεντ για αντί-Ιωαννίδη»
Super League 26.08.25

Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για Μοχάμεντ - Τι δήλωσε αιγυπτιακή «πηγή» για την υπόθεση

Αιγυπτιακή ιστοσελίδα παρουσίασε αποκλειστικό ρεπορτάζ για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μοσταφά Μοχάμεντ, με δηλώσεις προσώπου που γνωρίζει την υπόθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Super League 26.08.25

Παναθηναϊκός: Καμία συμφωνία για Ιωαννίδη, τελειώνει του Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός απαιτεί περισσότερα χρήματα από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, ενώ ο Βιθέντε Ταμπόρδα αναμένει την άδεια της Μπόκα για να έρθει στην Αθήνα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

Γαλλία – Ελλάδα 3-1: Το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας η Εθνική

Το τρίτο σετ και η απώλειά του, παρά το σημαντικό προβάδισμα, έφερε τελικά την ήττα – αποκλεισμό της Ελλάδας, από τη Γαλλία (3-1). Σπουδαία η παρουσία των διεθνών μας με τις Ανθούλη, Μπακοδήμου και Στράντζαλη να κάνουν ξανά μεγάλη εμφάνιση.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»
Μπάσκετ 25.08.25

Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας ανέφερε ότι ονειρεύεται να κερδίσει έναν τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ
Μπάσκετ 25.08.25

Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόρισλαβ Μλαντένοφ για τα επόμενα 3 χρόνια. - Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του σταρ του βουλγάρικου μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)
Σοβαρό επεισόδιο 25.08.25

Εικόνες σοκ στο Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία: Σύρραξη και μπουνιές μεταξύ των παικτών! (vid)

Το... έλα να δεις έγινε με τη λήξη του παιχνιδιού Δομινικανή Δημοκρατία - Αργεντινή, με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία για το FIBA AmeriCup - Συμπλοκή και γροθιές ανάμεσα στους παίκτες.

Σύνταξη
Τέλος στα «σενάρια» ανταλλαγής του Γιάννη έβαλε ο GM των Ρόκετς: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον κάνουν trade»
Μπάσκετ 25.08.25

Τέλος στα «σενάρια» ανταλλαγής του Γιάννη έβαλε ο GM των Ρόκετς: «Οι Μπακς δεν σκοπεύουν να τον κάνουν trade»

O τζένεραλ μάνατζερ των Χιούστον Ρόκετς, Ράφαελ Στόουν βάζει τέλος στη φημολογία στην πιθανότητα ανταλλαγής του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»
Μπάσκετ 25.08.25

Παπανικολάου: «Το ταβάνι της Εθνικής στο Eurobasket το ορίζουμε εμείς»

Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε σε δηλώσεις του οτι δεν υπάρχει συγκεκριμένο «ταβάνι» για την Εθνική ομάδα στο προσεχές Ευρωμπάσκετ και πως οι διεθνείς είναι εκείνοι που θα ορίσουν τι θα καταφέρει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νοτοπούλου: Η φτώχεια στην Ελλάδα αυξάνεται ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μειώθηκε ως ποσοστό
ΣΥΡΙΖΑ 26.08.25

Νοτοπούλου: Η φτώχεια στην Ελλάδα αυξάνεται ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μειώθηκε ως ποσοστό

Το 2024 καταγράφηκε αύξηση του φτωχού πληθυσμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα υποχώρησε περαιτέρω ως ποσοστό του εθνικού ορίου κινδύνου φτώχειας

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Μοχάμεντ για αντί-Ιωαννίδη»
Super League 26.08.25

Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για Μοχάμεντ - Τι δήλωσε αιγυπτιακή «πηγή» για την υπόθεση

Αιγυπτιακή ιστοσελίδα παρουσίασε αποκλειστικό ρεπορτάζ για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μοσταφά Μοχάμεντ, με δηλώσεις προσώπου που γνωρίζει την υπόθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Αντρέας Γεωργίου: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας, γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου – οι πρώτες φωτό
Fizz 26.08.25

Αντρέας Γεωργίου: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας, γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου - οι πρώτες φωτό

Η σύζυγός του ηθοποιού και σκηνοθέτη, Σιμώνη Χριστοδούλου, γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Πανευτυχής ο Αντρέας Γεωργίου για τον ερχομό του πρώτου του παιδιού.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Καμία συμφωνία για Ιωαννίδη, τελειώνει του Ταμπόρδα
Super League 26.08.25

Παναθηναϊκός: Καμία συμφωνία για Ιωαννίδη, τελειώνει του Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός απαιτεί περισσότερα χρήματα από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, ενώ ο Βιθέντε Ταμπόρδα αναμένει την άδεια της Μπόκα για να έρθει στην Αθήνα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι Καρντάσιαν είναι κατάντια, ο Τραμπ έχει μικρά χέρια, ο Μασκ είναι καλύτερος από άλλους τεχνοκράτες: Ο βαρώνος του Vanity Fair Γκρέιντον Κάρτερ για όλα
Go Fun 26.08.25

Οι Καρντάσιαν είναι κατάντια, ο Τραμπ έχει μικρά χέρια, ο Μασκ είναι καλύτερος από άλλους τεχνοκράτες: Ο βαρώνος του Vanity Fair για όλα

Ο Γκρέιντον Κάρτερ, ο άνδρας που επαναπροσδιόρισε το lifestyle Τύπο με τη θητεία του στη βίβλο του Χόλιγουντ Vanity Fair, μίλησε στην El Pais για τη φτήνια της νέα show biz

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη
Πολιτική 26.08.25

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι πριν από έξι μήνες η κυβέρνηση ισχυριζόταν πως δεν μπορεί να μειώσει φόρους επειδή θα οδηγούσε τη χώρα στα βράχια, ενώ τελικά καταγράφηκε πλεόνασμα έξι δισ. ευρώ

Σύνταξη
Γαλλία – Ελλάδα 3-1: Το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας η Εθνική
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

Γαλλία – Ελλάδα 3-1: Το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας η Εθνική

Το τρίτο σετ και η απώλειά του, παρά το σημαντικό προβάδισμα, έφερε τελικά την ήττα – αποκλεισμό της Ελλάδας, από τη Γαλλία (3-1). Σπουδαία η παρουσία των διεθνών μας με τις Ανθούλη, Μπακοδήμου και Στράντζαλη να κάνουν ξανά μεγάλη εμφάνιση.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Μανέ: «Είναι τρελοί οι οπαδοί του» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Μανέ: «Είναι τρελοί οι οπαδοί του» (pics, vids)

Ο Αμπντουλί Μανέ έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) στο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να επισημοποιήσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό από τη σουηδική Μιάλμπι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο επιθετικός από τη Γκάμπια.

Σύνταξη
Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης
Μετά από 85 χρόνια 26.08.25

Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας που είχε ζωγραφίσει ο Φρα Γκαλγκάριο το 1743 είχε εξαφανιστεί μετά την εισβολή των Ναζί στην Ολλανδία. Πριν λίγο καιρό εντοπίστηκε τυχαία στην Αργεντινή μέσω μιας διαφήμισης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τρελάθηκε» ο Κάραγκερ στο νικηφόρο γκολ της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ (vid)
Ποδόσφαιρο 26.08.25

«Τρελάθηκε» ο Κάραγκερ στο νικηφόρο γκολ της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ (vid)

Θρύλος της Λίβερπουλ και γέννημα-θρέμμα της πόλης, ο Τζέιμι Κάραγκερ δεν θα μπορούσε να μην πανηγυρίσει με την ψυχή του το γκολ που χάρισε στους «ρεντς» τη νίκη επί της Νιούκαστλ...

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in για το πάρτι απευθείας αναθέσεων και την ΕΑΔ: Όλα τα σκάνδαλα της κυβέρνησης θα ελεγχθούν
Σφοδρά πυρά 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in για το πάρτι απευθείας αναθέσεων και την ΕΑΔ: Όλα τα σκάνδαλα της κυβέρνησης θα ελεγχθούν

Το in.gr αποκάλυψε ότι σε ένα άσχετο νομοσχέδιο ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να ακρωτηριάσει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο