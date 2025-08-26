Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»

Το μεσημέρι της Τρίτης αναχώρησε η Εθνική ομάδα μπάσκετ για την Κύπρο, όπου θα δώσει τα πρώτα της παιχνίδια για το Eurobasket 2025. Λίγο πριν η ομάδα «πετάξει», ο Κώστας Σλούκας μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και μεταξύ άλλων τόνισε ότι η γαλανόλευκη δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στη θέση «1», αλλά αντιθέτως εκτίμησε πως το όποιο θέμα προκύπτει το δημιουργούν οι δημοσιογράφοι.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα στηριχθεί στη μπασκετική συνέπειά της και την πίστη για διάκριση.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Κώστας Σλούκας:

«Είναι πολύ εύκολο να κατεβάζει και ο Γιάννης την μπάλα. Το πρόβλημα το δημιουργείτε εσείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στον άσο. Το σημαντικό για εμάς είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε στο τουρνουά. Προπόνηση, κάτω το κεφάλι και πίστη. Το πιο σημαντικό είναι η συνέπεια. Το consistency. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα».

Το τζάμπολ του Eurobasket είναι την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, με τα βλέμματα όλων των Ελλήνων φίλων του μπάσκετ να είναι στραμμένα στην Κύπρο, όπου θα διεξαχθεί ο όμιλος της Εθνικής Ελλάδας.

Σημειώνεται πως η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία την Πέμπτη, (28/8, 21:30, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start) στην πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025.