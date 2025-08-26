Οι Βρυξέλλες απαντούν στις απειλές Τραμπ: «Η ρύθμιση των οικονομικών κανόνων είναι κυριαρχικό δικαίωμα»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε με σφοδρότητα στις απειλές που εξαπέλυσε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος για αντίποινα εξαιτίας των δασμών και των ρυθμίσεων που επηρεάζουν τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του, απείλησε να «επιβάλει σημαντικούς πρόσθετους δασμούς» και περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας και τσιπ σε χώρες με ψηφιακούς κανόνες που θεωρεί «μεροληπτικούς», εις βάρος των αμερικανικών εταιρειών.

Η ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social έγινε λίγες μόνο μέρες αφότου ΗΠΑ και ΕΕ εξέδωσαν κοινή δήλωση για την επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας που συνάφθηκε στη Σκοτία στα τέλη Ιουλίου.

«Ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, θα αντισταθώ στις χώρες που επιτίθενται στις απίστευτες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες μας», έγραψε. «Η Αμερική και οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες δεν είναι πλέον ούτε ο “κουμπαράς” ούτε το “χαλάκι της πόρτας” για να σκουπίζει τα πόδια του ο υπόλοιπος κόσμος. Δείξτε σεβασμό στην Αμερική και τις καταπληκτικές τεχνολογικές μας εταιρείες ή, σκεφτείτε τις συνέπειες!», πρόσθεσε.

Η απάντηση των Βρυξελλών

Η πρώτη αντίδραση ήρθε κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Άλπμπαχ. Η επικεφαλής του τμήματος εμπορίου της Επιτροπής, Σαμπίνε Γουέιαντ, δήλωσε ότι η ΕΕ «γνωρίζει τις ανησυχίες που εξέφρασαν διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ σχετικά με τους κανονισμούς μας».

Ωστόσο, πρόσθεσε, «ήμασταν πάντα πολύ σαφείς. Ο κανονισμός μας δεν εισάγει διακρίσεις και θα τον εφαρμόσουμε όπως αποφασίζεται από τους δημοκρατικούς μας θεσμούς. Αυτό δεν υπόκειται σε παραχωρήσεις ή διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες. Αυτό δεν αλλάζει».

Από την πλευρά της, η Πάολα Πίνο, εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε:

«Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφός μας, αρκεί να συνάδουν με τις δημοκρατικές μας αξίες».

Απαντήσεις για το θέμα έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ έδωσε και ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα τεχνολογίας, Τομά Ρενιέ.

«Δεν θα σχολιάσω τις δημοκρατικές διαδικασίες στις ΗΠΑ, αλλά μπορώ να πω ότι οι κατηγορίες πως το DSA (Κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες) είναι εργαλείο λογοκρισίας είναι αβάσιμες. Ένα θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ είναι η ελευθερία έκφρασης, είναι βασική αξία και είναι πλήρως ενσωματωμένη στο DSA. Το DSA ζητά από τις πλατφόρμες να εφαρμόζουν τους δικούς τους όρους χρήσης, τους οποίους έχουν οι ίδιες καθορίσει», είπε.

Οι κανόνες είναι ουδέτεροι

Απαντώντας στον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η νομοθεσία της ΕΕ «επιτίθεται» σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, επέμεινε ότι οι κανόνες είναι ουδέτεροι.

«Ο Νόμος περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA) δεν εξετάζει το χρώμα μιας εταιρείας, τη δικαιοδοσία μιας εταιρείας, ούτε τον ιδιοκτήτη μιας εταιρείας. Ο Νόμος περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA) και ο Νόμος περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DMA) ισχύουν και οι δύο για όλες τις πλατφόρμες και τις εταιρείες που λειτουργούν στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους… Οι τρεις τελευταίες αποφάσεις επιβολής που λάβαμε ήταν κατά των AliExpress, Temu και TikTok».

Και όταν ρωτήθηκε για την απειλή του Αμερικανού προέδρου ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα, εξαιτίας των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για την ψηφιακή οικονομία, πρόσθεσε:

«Το DSA και το DMA (Κανονισμός για τις ψηφιακές αγορές) συνιστούν αναγκαία νομοθεσία στους τομείς τεχνολογίας, οι οποίοι καλύπτουν τόσο τους κοινωνικούς κινδύνους (DSA) όσο και τον ανταγωνισμό (DMA). Συμμεριζόμαστε πολλά σημεία με τους Αμερικανούς εταίρους και γι’ αυτά συνεργαζόμαστε στενά με τις ΗΠΑ».

Επίσης, είπε πως «οι αξιωματούχοι της ΕΕ που εργάζονται στους τομείς του DSA, του DMA και της γενικότερης νομοθεσίας τεχνολογίας, λαμβάνουν σαφή καθοδήγηση. Γιατί; Διότι χειρίζονται εξαιρετικά ευαίσθητες υποθέσεις της αγοράς και έχουν στη διάθεσή τους εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πλατφόρμες. Άρα, πρόκειται για καθοδήγηση ως προς τη διαχείριση αυτών των πληροφοριών και όχι για το υποθετικό σενάριο που αναφέρθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού».