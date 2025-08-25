Πριν από περίπου 10 χρόνια, η ζωή της Kaitlin Wichmann φαινόταν υπέροχη… στα χαρτιά: Η γεννημένη στο Κάνσας είχε μόλις αποφοιτήσει από το κολέγιο, ζούσε στο Λος Άντζελες, είχε μια δουλειά μάρκετινγκ πλήρους απασχόλησης και απολάμβανε την όμορφη θέα στον ωκεανό ενώ εργαζόταν από το γραφείο της στη Σάντα Μόνικα.

Αλλά δεν ήταν ευτυχισμένη.

«Κάθε μέρα πηγαίνοντας στη δουλειά μου, παρκάροντας στο ίδιο σημείο, πηγαίνοντας στο ίδιο γραφείο, κοιτάζοντας τον ίδιο τοίχο, σκεφτόμουν: «Πρέπει να υπάρχει κάτι περισσότερο στη ζωή από αυτό», λέει η Wichmann, 31 ετών σήμερα, στο CNBC Make It.

Τα εισοδήματά της μπορεί να φτάσουν και τα 12.000 δολάρια σε ένα μήνα

Ήταν μια στιγμή αφύπνισης ότι ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει το Λος Άντζελες, και τις ΗΠΑ για να γίνει αφεντικό του εαυτού της και να ταξιδέψει στον κόσμο.

Τώρα, οι μέρες της Kaitlin είναι πολύ διαφορετικές: ζει στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία, ασχολείται με το μάρκετινγκ, βοηθώντας Αμερικανούς και Πορτογάλους πελάτες στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης. Καθορίζει η ίδια το πρόγραμμά της (περίπου 20 ώρες την εβδομάδα).

Δηλώνει πολύ πιο ευτυχισμένη στη Λισαβόνα

Κερδίζει περίπου 7.000 δολάρια σε έναν τυπικό μήνα, αν και το εισόδημά της μπορεί να κυμαίνεται από 2.400 έως 12.000 δολάρια σε ένα μήνα. Λέει ότι σήμερα κερδίζει περισσότερα από ό,τι όταν δούλευε στο Λος Άντζελες.

Περνάει τον ελεύθερο χρόνο της παίζοντας τένις και padel, κάνοντας μαθήματα πορτογαλικών, πηγαίνοντας στην παραλία και ταξιδεύοντας.

«Αισθάνομαι σίγουρα πιο ευτυχισμένη και πιο γαλήνια εδώ», λέει η Wichmann.

Αποχώρηση από τις ΗΠΑ

Το ενδιαφέρον για τη ζωή στο εξωτερικό ξεκίνησε όταν ήταν νεότερη. Μεγάλωσε στο Μανχάταν του Κάνσας με τους γονείς και τα τρία αδέλφια της. Όταν έγινε 18 ετών ταξίδεψε για πρώτη φορά στο εξωτερικό και έμεινε στην Ευρώπη αξιοποιώντας ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών.

Μετακόμισε στο Λος Άντζελες για το κολέγιο και ξεκίνησε την καριέρα της εκεί, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι δεν ήθελε καθόλου να δουλεύει σε μια δουλειά 9 με 5.

Άρχισε να αναλαμβάνει εργασίες ως ελεύθερος επαγγελματίας, ενώ παράλληλα εργαζόταν με πλήρες ωράριο σε ένα πρακτορείο, μέχρι που τελικά είχε αρκετούς πελάτες για να βγάζει ένα μέτριο μεροκάματο.

Με το δικό της πελατολόγιο, αντάλλαξε το Λος Άντζελες με τη ζωή που κάνουν οι ψηφιακοί νομάδες και έδωσε προτεραιότητα σε μέρη με χαμηλό κόστος ζωής. Το 2019 μετακόμισε αρχικά στο Μπαλί της Ινδονησίας, στη συνέχεια πήγε στο Τσιάνγκ Μάι της Ταϊλάνδης, πέρασε μερικές εβδομάδες στο Βιετνάμ και στη συνέχεια άλλους δύο μήνες στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.

Μετακόμισε πίσω στις ΗΠΑ και έμεινε στο Κάνσας Σίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά το 2021 ήταν έτοιμη να συνεχίσει να ταξιδεύει και πάλι.

Νέος σταθμός η Πορτογαλία

Έψαχνε για μέρη που ήθελε να ζήσει μακροπρόθεσμα, όταν θυμήθηκε ένα προηγούμενο ταξίδι της στη Μαδέρα, ένα νησί στις ακτές της Πορτογαλίας. Αποφάσισε ότι η Λισαβόνα είχε όλα τα στοιχεία που ήθελε σε ένα νέο σπίτι: καλός καιρός, εγγύτητα σε παραλία, μεγάλη διεθνής κοινότητα.

Αφού ολοκλήρωσε όλα τα απαιτούμενα βήματα υπέβαλε αίτηση για διετή παραμονή. Μετέπειτα, ανανέωσε τη βίζα της το 2023, δίνοντάς της άλλα τρία χρόνια παραμονής.

Άλλαξε αρκετές βραχυχρόνιες κατοικίες υπέγραψε τριετές συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου.

Το μεγαλύτερο πολιτισμικό σοκ ήταν η εκμάθηση της τοπικής γλώσσας. «Πήρα αμέσως μαθήματα σε ένα πανεπιστήμιο για να μάθω πορτογαλικά», λέει η Wichmann που στην προσπαθεί να βελτιώσει επιπλέον τις γνώσεις ξεκίνησε ιδιαίτερα μαθήματα με έναν δάσκαλο.

Επέλεξε τη γειτονιά στην οποία ζει επειδή είναι δεν πολύ μακριά από το κέντρο της Λισαβόνας, το οποίο διαθέτει πολλά εστιατόρια, καφετέριες και άλλες δραστηριότητες.

Συνήθως χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αγοράζει μια μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών για 30 ευρώ.

Δαπανά:

1.133 δολάρια για ταξίδια, ψώνια και ψυχαγωγία

500 δολάρια σε τρόφιμα

207 σε συνδρομές για ClassPass, μαθήματα τένις, Squarespace, OpenAI, Netflix και Google Cloud

190 δολάρια για σπουδαστικά δάνεια

116 δολάρια για λεωφορεία, τρένα

15 δολάρια για τηλέφωνο

Ως ελεύθερος επαγγελματίας φροντίζει να κρατά για τον εαυτό της 3.000 δολάρια το μήνα, αρκετά για να καλύπτει τα βασικά της έξοδα. Τα υπόλοιπα έσοδα κατευθύνονται στις πληρωμές των φοιτητικών της δανείων, ένα μέρος πάει σε αποταμιεύσεις και επενδύσεις.