Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο χρήματα, είναι και συναίσθημα

Ένα χρόνο πριν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού απαιτούσαν από τον Γιάννη Αλαφούζο να μην πουλήσει τον Φώτη Ιωαννίδη και να αγνοήσει τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ τους άκουσε, απορρίπτοντας τις προσφορές από την Ίπσουιτς και τη Σάουθαμπντον, που ήταν οι πιο υψηλές.

Δώδεκα μήνες αργότερα, η κατάσταση έχει διαφοροποιηθεί. Μία σεζόν με αναποδιές ήταν αρκετή για να αποκαθηλωθεί ο Ιωαννίδης από την εκτίμηση πολλών, οι οποίοι πιστεύουν και το γράφουν στα social media ότι είναι προτιμότερη η αποχώρηση του αρχηγού για το εξωτερικό.

Προφανώς η περιρρέουσα ατμόσφαιρα επηρεάζει και τον ποδοσφαιριστή. Πέρυσι ο Ιωαννίδης σκεφτόταν πρωτίστως πως θα στεφθεί πρωταθλητής με τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο ξενιτεμός είναι πιο ώριμος από ποτέ στο μυαλό του 25χρονου στράικερ. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ενδιαφέρεται σοβαρά για τον Φώτη και μόλις εισπράξει τα λεφτά από την πώληση του Κόρναρντ Χάρντερ θα έρθει για να τον αγοράσει και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα το πετύχει.

Προσωπικά, θα ήθελα ο Ιωαννίδης να μείνει στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και να πανηγυρίσει τίτλους με τα πράσινα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι και το συναίσθημα. Η εντοπιότητα. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είχαν πολλά χρόνια να ταυτιστούν με έναν πρωτοκλασάτο Έλληνα με τον Ιωαννίδη αυτό το δέσιμο εμφανίστηκε ξανά.

Δύο ανιψάκια μου ζήτησαν φανέλες του Ιωαννίδη και άλλοι φίλοι και γνωστοί, πήραν εμφανίσεις με το νούμερο «7» για τα παιδιά τους. Όσοι έχετε βρεθεί έξω από το ΟΑΚΑ και από το «Απόστολος Νικολαΐδης», έχετε δει πως αντιδρούν τα αγοράκια στη θέα του Ιωαννίδη, πόσο χαίρονται όταν φωτογραφίζονται μαζί του. Πόσα μικρά γυρνούν με το όνομα του αρχηγού στην πλάτη τους.

Σπουδαίοι ξένοι παίκτες αγωνίστηκαν και θα αγωνιστούν ξανά στον Παναθηναϊκό. Ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι ένας από αυτούς και ο Ρενάτο Σάντσες ήρθε πριν μερικές μέρες. Ίσως να μην είναι οι τελευταίοι σε αυτό το καλοκαίρι που θα έρθουν από το εξωτερικό, έχοντας περάσει από το υψηλότερο επίπεδο.

Όμως, ένας Έλληνας ηγέτης είχε λείψει από τον Σύλλογο. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αντιλαμβάνεται τον κόσμο χωρίς μεταφραστές, στην αποθέωση αλλά και στο μπινελίκι. Καλώς ή κακώς, οι ελληνικές ομάδες έχουν ανάγκη και από αυτό το στοιχείο.

Την ώρα που γράφονται οι γραμμές, ο Ιωαννίδης μάλλον θα παίξει την Πέμπτη στη Σαμσούντα και την Παρασκευή θα φύγει για τη Λισαβόνα. Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει χρήματα, αλλά θα χάσει στο συναίσθημα, στην ανάγκη του κόσμου για πρωταγωνιστές που θα τον καταλαβαίνουν. Για αυτό έχει μεγάλη σημασία η ακαδημία να δουλέψει ξανά, για να παράξει τους επόμενους Φώτηδες που θα δώσουν στο κοινό του Τριφυλλιού την αίσθηση της οικιότητας.