Συγκλονίζει ο Χαλιμπάρτον: «Το να μπορώ να περπατάω είναι μια μικρή καθημερινή νίκη»

Ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον σόκαρε τον μπασκετικό κόσμο με τον σοβαρότατο τραυματισμό (σ.σ. ρήξη αχίλλειου) που υπέστη στο Game 7 των τελικών του NBA.

Πλέον, ο σούπερ σταρ των Ιντιάνα Πέισερς βρίσκεται στην διαδικασία της αποθεραπείας προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημά του, με τον 25χρονο γκαρντ να συγκλονίζει λέγοντας ότι τώρα σιγά σιγά προσπαθεί να περπατήσει φυσιολογικά, ένα γεγονός που το αντιμετωπίζει ως μια μικρή καθημερινή νίκη.

Tyrese Haliburton status update. He says he has no timetable for himself when it comes to a return. pic.twitter.com/IGcohYra2O — Tony East (@TonyREast) August 23, 2025

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Χαλιμπάρτον:

«Περπατάω τώρα με την προστατευτική μου μπότα. Πλησιάζω στο να περπατάω όλο το χρόνο με το δικό μου παπούτσι. Αυτό είναι συναρπαστικό για μένα. Είναι σαν ένα νέο σημείο αναφοράς, ένα νέο επίτευγμα για μένα. Το να μπορώ να περπατάω, είναι σαν τις μικρές νίκες αυτή τη στιγμή. Απλώς το να το παίρνω μέρα με τη μέρα. Έχω καλές μέρες και κακές μέρες.

Κοιτώντας πίσω στη χρονιά που πέρασε και πόσο ξεχωριστή ήταν, αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Πέρασα πολύ καλά και κατάφερα να εξελιχθώ ως παίκτης και άνθρωπος κάθε μέρα, κυνηγώντας το όνειρό μου να κερδίσω ένα πρωτάθλημα. Προφανώς δεν τα καταφέραμε και ασχολούμαι με την αποκατάσταση αυτή τη στιγμή. Αλλά όταν καταφέρω να επιστρέψω στο 100%, το κυνήγι συνεχίζεται, οπότε αυτό είναι το συναρπαστικό κομμάτι για μένα».