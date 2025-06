Συγκλονίζει ο Χαλιμπάρτον: «Ιντιάνα συγγνώμη… – Δεν το μετανιώνω, θα το έκανα ξανά και ξανά» (pic)

Ο Ταϊρίς Χαλιμπάρτον ήταν ο μεγάλος άτυχος στο Game 7 των τελικών του ΝΒΑ αφού τραυματίστηκε σοβαρά μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης των Ιντιάνα Πέισερς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και δεν μπόρεσε να συνεχίσει βλέποντας την ομάδα του να χάνει το πρωτάθλημα.

Ο νεαρός γκαρντ υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να αποκατασταθεί η ζημιά, αναρτώντας μάλιστα μια φωτογραφία του από το νοσοκομείο, την οποία και συνόδεψε με ένα μακροσκελές, συγκλονιστικό μήνυμα.

Μεταξύ άλλων ζήτησε συγγνώμη από όλη την Ιντιάνα για τον τραυματισμό του, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν μετανιώνει για τίποτα και ότι «θα το έκανε ξανά και ξανά».

Man. Don’t know how to explain it other than shock. Words cannot express the pain of this letdown. The frustration is unfathomable. I’ve worked my whole life to get to this moment and this is how it ends? Makes no sense.

Now that I’ve gotten surgery, I wish I could count the… pic.twitter.com/UyY0iFEp6Z

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) June 24, 2025