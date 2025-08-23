Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς η 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο
Έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις με τις οποίες Άρης και Βόλος ΝΠΣ θα παραταχθούν στις 20:00, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Super League.
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης και ο Χουάν Φεράντο έκαναν γνωστές τις 11άδες με τις οποίες θα παραταχθούν Άρης και Βόλος στις 20:00 (Novasports Prime) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 1η αγωνιστική της Super League.
O προπονητής του Άρη επέλεξε τον Μάικιτς κάτω από την εστία, τους Φαμπιάνο και Άλβαρο στα στόπερ, τους Μεντίλ και Τεχέρο στα άκρα της άμυνας, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, τους Ράτσιτς, Μόντσου στα χαφ, τον Γένσεν μπροστά τους σε ρόλο επιτελικού και πίσω από τον φορ Μορόν και τους Πέρεθ και Ντιαντί στις πτέρυγες της επίθεσης αριστερά και δεξιά αντίστοιχα.
Άρης: Μάικιτς, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Μεντίλ, Άλβαρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν, Πέρεθ, Ντιαντί, Μορόν
Στον πάγκο οι: Αθανασιάδης, Δώνης, Φαντιγκά, Σούντμπεργκ, Μπράμπετς, Μορουτσάν, Καντεβέρε, Γιαννιώτας, Νινγκ, Παναγίδης, Μισεουί.
Βόλος ΝΠΣ: Σιαμπάνης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κομπα, Χουάνπι, Τζόκα, Λάμπρου, Μακνι.
Στον πάγκο: Αντελέγε, Θαρθανα, Πίντσι, Γροσδής, Μπουζούκης, Τασιουρας, Ασσενχούν, Τριανταφύλλου, Χάμουλιτς
- Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
- Α’ Βοηθός: Νικολκάκης Βασίλειος (Λασιθίου)
- Β’ Βοηθός: Αρμακόλας Ισίδωρος (Κυκλάδων)
- 4ος: Τομαράς Ιωάννης (Θράκης)
- VAR: Ανδριανός Κωνσταντίνος (Αχαΐας)
- AVAR: Θάνος Δημήτριος (Ηπείρου)
