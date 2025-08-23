Η αλυσίδα εστίασης που «τρώει» τα κέρδη μαζί με το προσωπικό  

Η Chili’s προσφέρει μεγάλα μπόνους στους εταιρικούς υπαλλήλους της μετά από μια χρονιά ρεκόρ πωλήσεων και κερδών.

Η μητρική εταιρεία Brinker International την Παρασκευή θα καταβάλει μπόνους στο 200% του στόχου των εταιρικών εργαζομένων, αφού η εταιρεία casual dining κατέγραψε τις υψηλότερες πωλήσεις και κέρδη για ένα οικονομικό έτος από την εισαγωγή της Chili’s στο χρηματιστήριο το 1984. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 25 Ιουνίου υπερδιπλάσια από το σύνολο του προηγούμενου έτους και οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 22%.

«Το φετινό μπόνους είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα και είναι άμεσο αποτέλεσμα όλων όσων κάνατε για να γράψετε ιστορία για το οικονομικό έτος 2025», ανέφερε η εταιρεία σε μήνυμα που είδε η Wall Street Journal.

Η Chili’s έχει γίνει το πρότυπο επιτυχίας στον κατά τα άλλα δύσκολο κλάδο της εστίασης, κερδίζοντας τους πελάτες που είναι ευαίσθητοι στις τιμές, προωθώντας επιθετικά την αξία της και καλλιεργώντας μια ανάλαφρη ατμόσφαιρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αναδιάρθρωση της αλυσίδας, υπό την καθοδήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Brinker, Κέβιν Χόχμαν, από τότε που εντάχθηκε το 2022, έχει βοηθήσει την εταιρεία να υπερδιπλασιάσει την τιμή της μετοχής της τους τελευταίους 12 μήνες.

Η εταιρεία με έδρα το Ντάλας απασχολούσε 667 υπαλλήλους σε κέντρα υποστήριξης εστιατορίων τον Ιούνιο, σύμφωνα με μια κατάθεση. Η εταιρεία δήλωσε ότι έδωσε επίσης ρεκόρ μπόνους φέτος στους 4.500 διευθυντές εστιατορίων της Chili’s.

Η Brinker δήλωσε ότι ήταν περήφανη για την απόδοσή της και ότι τα μπόνους βοηθούν στην προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων.

Οι αλυσίδες θέλουν να αντιγράψουν την επιτυχία Chili’s

Η Chili’s έχει προσελκύσει νέους πελάτες με ειδικές προσφορές για burger αξίας 10,99 δολαρίων που περιλαμβάνουν ατέλειωτες πατάτες τηγανητές, σάλτσα και ένα ποτό, ενώ διαφημίζει τα γεύματά της ως υψηλότερης ποιότητας και με μεγαλύτερες μερίδες από το fast food. Οι νεότεροι πελάτες έχουν αγαπήσει τις τηγανητές προσφορές τους, δημοσιεύοντας βίντεο στο TikTok όπου τραβούν αργά sticks τυριού μοτσαρέλας.

Η Applebee’s και άλλοι ανταγωνιστές προσπαθούν τώρα να αναπαράγουν την επιτυχία της Chili, εισάγοντας προσφορές για burger για περίπου 10 δολάρια και αυξάνοντας το προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αλυσίδες fast food προσπαθούν να ανακτήσουν τη δική τους δύναμη, αφού οι καταναλωτές που έχουν περιορισμένα οικονομικά μέσα έχουν διστάσει στις τιμές τους. Η επισκεψιμότητα στον κλάδο της εστίασης έχει μειωθεί περίπου 1,8% μέχρι στιγμής φέτος και έχει μειωθεί περίπου 2,8% στα εστιατόρια fast food, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς Black Box Intelligence. Ωστόσο, στις αλυσίδες casual dining, η επισκεψιμότητα είναι περίπου 1% υψηλότερη.

Ενώ η Chili’s χορηγεί αυξήσεις, άλλες αλυσίδες σφίγγουν τα πορτοφόλια τους. Η Starbucks δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα δώσει αυξήσεις 2% στους εταιρικούς εργαζομένους της, σπάζοντας την προηγούμενη πρακτική της που επέτρεπε την αμοιβή βάσει αξιοκρατίας. Η αλυσίδα καφέ δήλωσε ότι πρέπει να επενδύσει στην αναμόρφωση των καφέ της, εξοικονομώντας παράλληλα χρήματα αλλού.

Ορισμένοι επενδυτές αναρωτιούνται για πόσο καιρό η Chili’s μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική της, ειδικά καθώς αντιμετωπίζει πιο δύσκολες συγκρίσεις από έτος σε έτος στο μέλλον. Ο Χόχμαν δήλωσε στους επενδυτές νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η συνεχής βελτίωση των προσφορών της Chili, όπως τα παϊδάκια και οι δροσερές μαργαρίτες, θα βοηθήσει τις πωλήσεις να συνεχίσουν να αυξάνονται.

Πηγή: ΟΤ