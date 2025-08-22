Μπόρζες: «Η Σπόρτινγκ έχει εντοπίσει τον Ιωαννίδη εδώ και καιρό»

Η Σπόρτινγκ κινείται ξανά για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Πορτογαλία. Συγκεκριμένα ο προπονητής του συλλόγου, Ρουί Μπόρζες, επιβεβαίωσε ότι ο επιθετικός του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο στόχαστρο της ομάδας, πριν καν αναλάβει τη θέση του προπονητή.

Οι πρωταθλητές Πορτογαλίας δείχνουν αποφασισμένοι να κάνουν δικό τους τον φορ των «πράσινων» και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, με τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περιόδου να αναμένονται «καυτές».

Όσα δήλωσε ο προπονητής της Σπόρτινγκ

Για τα σενάρια στη θέση του επιθετικού: «Δεν έχω μιλήσει για τη μεταγραφική αγορά. Στο τέλος μπορούμε να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε. Είναι τρεις παίκτες που έχουν εντοπιστεί. Ο Ιωαννίδης έχει εντοπιστεί εδώ και καιρό, πριν έρθω εγώ εδώ. Ο Γερεμάι έχει τεράστιο ταλέντο. Ο Ζότα είναι κάποιος με τον οποίο έχω ήδη συνεργαστεί. Είναι φυσιολογικό να γίνεται λόγος. Αλλά η καλύτερη στιγμή για να μιλήσουμε γι’ αυτό είναι όταν κλείσει η μεταγραφική περίοδος».

Σε ερώτηση για το αν θα καλυφθεί με τον Ιωαννίδη η διαφαινόμενη απώλεια του Χάρντερ: «Μιλάμε για τη Σπόρτινγκ, έχει τμήματα πολύ ικανά, πάντα προετοιμασμένα για τις απαιτήσεις του συλλόγου. Είμαστε καλυμμένοι για οποιαδήποτε αποχώρηση, πρέπει να είμαστε. κάναμε μια εξαιρετική σεζόν, είναι φυσιολογικό να αναζητούν παίκτες της Σπόρτινγκ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τις απαιτήσεις της Σπόρτινγκ. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πληρωθεί η ρήτρα αποδέσμευσης και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι να προβλέψουμε τις εξελίξεις».