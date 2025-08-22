Σβίγκου: Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την μονόπλευρη στήριξη στο Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες

«Κανείς δεν μπορεί να παραμένει απλός παρατηρητής των εγκλημάτων της ακροδεξιάς κυβέρνησης Νετανιάχου. Απέναντι στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα, στους βομβαρδισμούς και τον λιμό των μαρτυρικών της κατοίκων», τονίζει η Ράνια Σβίγκου, υπεύθυνη στην Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για τον Τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων.

Και μάλιστα, επισημαίνει, τη στιγμή που έχει αρχίσει η προετοιμασία για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, «που θα οδηγήσει στον αφανισμό και τον θάνατο χιλιάδων ακόμα αμάχων. Όπως και ένα σχέδιο εποικισμού στη Δυτική Όχθη, με την κατασκευή 3400 κατοικιών, που είχε παγώσει για δεκαετίες, λόγω της διεθνούς κατακραυγής. Σχέδιο το οποίο έχει ήδη καταδικαστεί από την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας, και από 22 χώρες, μεταξύ των οποίων βρίσκονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο».

«Όμως, σε αυτές τις σκοτεινές στιγμές για την ανθρωπότητα, δεν φτάνουν μόνο οι δηλώσεις», υπογραμμίζει η Ράνια Σβίγκου, σημειώνοντας πως «η διεθνής κοινότητα, οφείλει να παρέμβει άμεσα και έμπρακτα για να σταματήσει η γενοκτονία και να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες για λύση δύο κρατών. Με πρώτο βήμα, την επιβολή κυρώσεων στο κράτος του Ισραήλ, ώσπου να πάψει να παραβιάζει κατάφωρα τη διεθνή νομιμότητα».

«Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και στη σωστή πλευρά της Ιστορίας»

Η υπεύθυνη για τον Τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την μονόπλευρη στήριξη στο Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, ιδίως αυτή την περίοδο, που είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προσθέτοντας πως «αυτό απαιτεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που στέκεται αλληλέγγυος με τον μαρτυρικό παλαιστινιακό λαό. Αυτό απαιτούν οι ιστορικές στιγμές, το διεθνές δίκαιο, αλλά και οι αξίες του ανθρωπισμού και του πολιτισμού μας».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δια του Σωκράτη Φάμελλου, έχει ήδη καταθέσει στα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα της Βουλής, την πρόταση για συνυπογραφή μιας έκκλησης για να σταματήσει άμεσα η εισβολή στην πόλη της Γάζας και τα εγκληματικά σχέδια Νετανιάχου», υπενθυμίζει η Ράνια Σβίγκου, σημειώνοντας πως η πρόταση αυτή έχει στόχο και «να πιεστεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αναλαμβάνοντας επιτέλους πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της ειρήνης. Όπως και για να αναγνωρίσει, επιτέλους, η χώρα μας το παλαιστινιακό κράτος, όπως ψήφισε ομόφωνα η ελληνική Βουλή, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, το 2015. Γιατί οφείλουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και στη σωστή πλευρά της Ιστορίας».