Δυτιχή Οχθη: «Απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της, κρίνει η Ιταλία
«Αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης, κρίνει η Ιταλία, τονίζοντας ότι η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται».
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης, το οποίο είναι «αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» και ενδέχεται «να υπονομεύσει οριστικά τη λύση των δύο κρατών» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ken Cedeno, επάνω, ο Αντόνιο Ταγιάνι).
Η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται η ιταλική κυβέρνηση»
Το Ισραήλ ενέκρινε χθες Τετάρτη ένα σχέδιο για την οικοδόμηση 3.400 κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, το οποίο θα διχοτομήσει το παλαιστινιακό έδαφος και θα εμποδίσει τη δημιουργία ενός πιθανού παλαιστινιακού κράτους με εδαφική ενότητα.
«Η ισραηλινή απόφαση να προχωρήσει σε νέους εποικισμούς στη Δυτική Οχθη είναι απαράδεκτη, αντίθετη με το διεθνές δίκαιο» ανέφερε ο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται η ιταλική κυβέρνηση», διαβεβαίωσε.
«Εγκλημα πολέμου»
Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει καταγγείλει ως έγκλημα πολέμου το σχέδιο του ισραηλινού υπουργού Οικονομικών να κατασκευαστεί οικισμός εποίκων στη Δυτική Οχθη, σε σημείο που θα κόβει τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη στη μέση (περισσότερα εδώ).
