Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το σχέδιο του Ισραήλ για τον εποικισμό της Δυτικής Οχθης, το οποίο είναι «αντίθετο με το διεθνές δίκαιο» και ενδέχεται «να υπονομεύσει οριστικά τη λύση των δύο κρατών» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ken Cedeno, επάνω, ο Αντόνιο Ταγιάνι).

Το Ισραήλ ενέκρινε χθες Τετάρτη ένα σχέδιο για την οικοδόμηση 3.400 κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, το οποίο θα διχοτομήσει το παλαιστινιακό έδαφος και θα εμποδίσει τη δημιουργία ενός πιθανού παλαιστινιακού κράτους με εδαφική ενότητα.

«Η ισραηλινή απόφαση να προχωρήσει σε νέους εποικισμούς στη Δυτική Οχθη είναι απαράδεκτη, αντίθετη με το διεθνές δίκαιο» ανέφερε ο Ταγιάνι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η λύση των δύο κρατών «είναι ο στόχος για τον οποίο συνεχίζει να εργάζεται η ιταλική κυβέρνηση», διαβεβαίωσε.

Insieme ai partner europei esortiamo il Governo 🇮🇱 a collaborare con l’Autorità Nazionale Palestinese per rafforzare insieme la stabilità di tutta la regione.

La decisione israeliana di procedere con nuovi insediamenti in Cisgiordania è inaccettabile, contraria al diritto… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 20, 2025

«Εγκλημα πολέμου»

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει καταγγείλει ως έγκλημα πολέμου το σχέδιο του ισραηλινού υπουργού Οικονομικών να κατασκευαστεί οικισμός εποίκων στη Δυτική Οχθη, σε σημείο που θα κόβει τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη στη μέση (περισσότερα εδώ).