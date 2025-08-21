Να χορηγηθεί άμεσα το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ζητούν οι κτηνίατροι

Την άμεση έκδοση ΚΥΑ για τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ζητούν οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι, δηλώνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις.

Οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι, με κοινή ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ), υπενθυμίζουν ότι «εδώ και ενάμισι χρόνο κρατούν στα χέρια τους την υγεία του ζωικού κεφαλαίου και την αγροτική οικονομία της χώρας, εργάζονται με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση, σε άθλιες συνθήκες (σε σταβλικές εγκαταστάσεις και θερμοκρασίες καύσωνα) και το μόνο που λαμβάνουν είναι τα ευχαριστώ της πολιτικής ηγεσίας και τις διαβεβαιώσεις για την επαναχορήγηση του σχετικού επιδόματος, για το οποίο σημειώνουμε έχουν καταταχθεί στην Α’ κατηγορία».

Για εμπαιγμό εδώ και ενάμισι χρόνο τους κτηνιάτρους δημοσίους υπαλλήλους κάνουν λόγο η ΠΟΓΕΔΥ και η ΠΕΚΔΥ

Όπως επισημαίνουν το επίδομα το υποσχέθηκαν τρεις υπουργοί, «μας διαβεβαίωσαν το 2024 ότι είναι πολιτική βούληση του πρωθυπουργού να χορηγηθεί, αναγνωρίζοντας το έργο μας για την αντιμετώπιση της Πανώλης των Μικρών μηρυκαστικών». Όμως «στην Ψωροκώσταινα όμως χρειάζονται οκτώ (8) μήνες για τις υπογραφές πέντε (5) Υπουργών για τη δικαίωση ενός κλάδου, ενώ στη Βουλή σε δύο μέρες ψηφίστηκε τροπολογία που προβλέπει την καταβολή του επιδόματος στους υπαλλήλους της Βουλής και την εξουσιοδότηση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής να αποφασίζει για τους όρους, τις προϋποθέσεις και το ύψος του σχετικού επιδόματος, με αναδρομική ισχύ και καταβολή από την 1/1/2025!».

«Εμπαιγμός εδώ και ενάμιση χρόνο»

Για εμπαιγμό εδώ και ενάμισι χρόνο τους κτηνιάτρους δημοσίους υπαλλήλους κάνουν λόγο η ΠΟΓΕΔΥ και η ΠΕΚΔΥ, σημειώνοντας ότι «επαναπαυθήκατε γιατί γνωρίζετε ότι έχουν εκπαιδευτεί να δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες, να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και να εργάζονται ασταμάτητα για την προστασία του Έλληνα κτηνοτρόφου που έχει γονατίσει. Και πού στηρίζεστε; Στο φιλότιμο! Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι το φιλότιμο εξαντλήθηκε».

Οι κτηνίατροι, αναφέρουν ότι εργάζονται σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες, πέραν του ωραρίου και Σαββατοκύριακα και «θεωρούσαμε ότι η πολιτική ηγεσία έχει λόγο και τον τηρεί. Όμως τα συμφέροντα καλά κρατούν και οι ημέτεροι απολαμβάνουν προνόμια».

Με βάση τα παραπάνω απαιτούν άμεσα:

– Τη δημοσίευση της ΚΥΑ για την επαναχορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους κτηνιάτρους.

– Την αναδρομική εφαρμογή της από 1/1/2025, όπως είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση.

Πηγή: ΟΤ