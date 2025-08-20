Πάτρα: Μουριά κατέρρευσε και καταπλάκωσε δύο άτομα σε αυλή σπιτιού
Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στα Αραχωβίτικα στην Πάτρα - Η μουριά έπεσε και καταπλάκωσε τα δύο άτομα την ώρα που κάθονταν στην αυλή του σπιτιού
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στα Αραχωβίτικα στην Πάτρα, όταν μια μουριά κατέρρευσε μέσα σε αυλή σπιτιού και καταπλάκωσε δύο άτομα.
Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής μαζί με κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, όμως τα δύο άτομα είχαν ήδη απεγκλωβιστεί από τους κατοίκους.
Σύμφωνα με το tempo24, οι περίοικοι που άκουσαν τον θόρυβο έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν, με τη συνδρομή και άλλων κατοίκων της περιοχής, να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες.
Στη συνέχεια τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε τοπικό νοσοκομείο.
Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.
- Θεσσαλονίκη: Άφησε το σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα – Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο
- Greek Farmers to Receive Fire Damage Compensation by September
- Πρεμιέρα για την Εθνική στο «Ακρόπολις» κόντρα στη Λετονία
- Δήλος: Φωτιά ξέσπασε σε ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες, έξω από το λιμάνι
- Κουέντιν Ταραντίνο: «Αυτή είναι η καλύτερη ταινία που έκανα ποτέ»
- Κρίση στη Μασσαλία: Ο Ντε Τζέρμπι «τελειώνει» τον Αντριέν Ραμπιό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις