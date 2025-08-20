Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στα Αραχωβίτικα στην Πάτρα, όταν μια μουριά κατέρρευσε μέσα σε αυλή σπιτιού και καταπλάκωσε δύο άτομα.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής μαζί με κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, όμως τα δύο άτομα είχαν ήδη απεγκλωβιστεί από τους κατοίκους.

Σύμφωνα με το tempo24, οι περίοικοι που άκουσαν τον θόρυβο έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν, με τη συνδρομή και άλλων κατοίκων της περιοχής, να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες.

Στη συνέχεια τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε τοπικό νοσοκομείο.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.