Μισοβυθίστηκε το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS»

Μισοβυθισμένο είναι το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS» σημαίας Σιέρρα Λεόνε, στη θαλάσσια περιοχή Κυριαμάδι Σητείας, 3 ν.μ. δυτικά της άκρας Σίδερος Κρήτης το οποίο στις 24 Ιουλίου είχε προσαράξει σε ύφαλο στην περιοχή.

Από το Λιμεναρχείο Σητείας που διενεργεί την προανάκριση, συγκλήθηκε η γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις), η οποία χαρακτήρισε το «MN KOSTAS» ως ναυάγιο και αποφασίσθηκε η απομάκρυνσή του με ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου, καθώς λόγω της θέσης και της κατάστασής του αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο. Η εταιρεία έχει ενημερωθεί σχετικά.

Στο ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες απάντλησης του συνόλου των καυσίμων και των λιπαντελαίων, εργασίες εκφόρτωσης του φορτίου (Γυψόχωμα), καθώς και σφράγιση των εξαεριστικών και καταμεριστικών σημείων του πλοίου, με τη χρήση Ρυμουλκών-Ναυαγοσωστικών πλοίων, Πλωτών Γερανών και άλλου Φορτηγού πλοίου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα περιμετρικά του πλοίου και τέθηκε σε άμεση ετοιμότητα πρόσθετος αντιρρυπαντικός εξοπλισμός στη θαλάσσια περιοχή της προσάραξης και στο λιμένα της Σητείας, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Όπως εξηγεί η εταιρεία SEAGATE, που ανέλαβε το έργο της απάντλησης διατέθηκαν δυο Ρυμουλκά-Αντιρρυπαντικά τα ΚΑΠΤΑΙΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ IV και ΚΑΠΤΑΙΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΙΙ, τα οποία φέρουν ικανό διασωστικό και απαντλητικό εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και το επαγγελματικό ναυαγοσωστικό πλοίο ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ, το οποίο παρέμεινε διαρκώς στην περιοχή του συμβάντος με σκοπό, πέραν των λοιπών, την διαφύλαξη της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Τελικά, από το πλοίο απαντλήθηκε το σύνολο της ποσότητας του καυσίμου που μετέφερε (περίπου 37 τόνοι πετρέλαιο) και το οποίο παραλήφθηκε από το ναυαγοσωστικό πλοίο, ενώ απομακρύνθηκαν και όλες οι ρυπογόνες ουσίες, οι υδρογονάνθρακες, τα λιπαντικά έλαια, τα χρώματα και άλλα επικίνδυνα υλικά. Επίσης, κατέστη δυνατό να εκφορτωθεί και το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου του (αδρανής γύψος).

Σε στενή συνεργασία πάντα με την αρμόδια λιμενική αρχή η επιχείρηση του ΜΝ KOSTAS περαιώθηκε επιτυχώς και αποφεύχθηκε θαλάσσια ρύπανση σε μια οικολογικά και τουριστικά ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή και απεδείχθη όπως αναφέρουν παράγοντες του κλάδου η σημασία της άμεσης αντίδρασης, της τεχνικής εμπειρίας και της ετοιμότητας των ελληνικών ναυαγοσωστικών δυνάμεων.

Πηγή: ΟΤ