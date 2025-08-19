Συμφώνησε με τον Διούδη ως το 2027 η ΑΕΛ
Στην ΑΕΛ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Σωκράτης Διούδης, ο οποίος όπως όλα δείχνουν έχει συμφωνήσει με τους «βυσσινί» ως το 2027.
- Οι πρωταθλήτριες χώρες της Ευρώπης στη φορολογία ακινήτων - Πού βρίσκεται η Ελλάδα
- Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη
- Την Πέμπτη η κηδεία του καθηγητή Χρυσόστομου Σταμούλη - Η έκκληση της οικογένειας
- Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη - Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
Η ΑΕΛ φαίνεται πως βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Σωκράτη Διούδη, με στόχο ο έμπειρος τερματοφύλακας να ενταχθεί στην ομάδα του κάμπου έως το 2027.
Ο 32χρονος τερματοφύλακας αναμένεται σύντομα στη Λάρισα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Η τέταρτη ομάδα του στην Ελλάδα
Η προσθήκη του Διούδη θα δώσει στους «βυσσινί» τον ποδοσφαιριστή που αναζητούσαν για την εστία τους, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της Stoiximan Super League απέναντι στον ΠΑΟΚ, την Κυριακή 23/08 στις 21:00.
Αν όλα κυλήσουν όπως αναμένεται, η ΑΕΛ θα γίνει η τέταρτη ελληνική ομάδα στην καριέρα του παίκτη, μετά τον Άρη, τον Πανιώνιο και τον Παναθηναϊκό.
Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε 21 φορές με τη Γκέζτεπε, κρατώντας έξι φορές ανέπαφη την εστία του, ενώ φέτος μετρά ήδη μία συμμετοχή.
- Έδωσαν στον Καραλή δώρο ελβετικό τυρί για τη νίκη του στη Λωζάνη (vid)
- Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)
- Το θέμα γκολκίπερ φανερώνει την σύγχυση στο Ολντ Τράφορντ
- Σπουδαίος Καραλής: Πρώτος στη Λωζάνη με νέο άλμα πάνω από τα έξι μέτρα (vids)
- Μια ήττα που φέρνει αμφισβήτηση για τον Σιμεόνε
- Το Κονγκό στη φανέλα της Μπαρτσελόνα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις