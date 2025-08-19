Συμφώνησε με τον Διούδη ως το 2027 η ΑΕΛ

Η ΑΕΛ φαίνεται πως βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Σωκράτη Διούδη, με στόχο ο έμπειρος τερματοφύλακας να ενταχθεί στην ομάδα του κάμπου έως το 2027.

Ο 32χρονος τερματοφύλακας αναμένεται σύντομα στη Λάρισα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η τέταρτη ομάδα του στην Ελλάδα

Η προσθήκη του Διούδη θα δώσει στους «βυσσινί» τον ποδοσφαιριστή που αναζητούσαν για την εστία τους, λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της Stoiximan Super League απέναντι στον ΠΑΟΚ, την Κυριακή 23/08 στις 21:00.

Αν όλα κυλήσουν όπως αναμένεται, η ΑΕΛ θα γίνει η τέταρτη ελληνική ομάδα στην καριέρα του παίκτη, μετά τον Άρη, τον Πανιώνιο και τον Παναθηναϊκό.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε 21 φορές με τη Γκέζτεπε, κρατώντας έξι φορές ανέπαφη την εστία του, ενώ φέτος μετρά ήδη μία συμμετοχή.