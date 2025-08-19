newspaper
19.08.2025
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
CEO: Οι αμοιβές τους αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό στην τετραετία
Διεθνής Οικονομία 19 Αυγούστου 2025

CEO: Οι αμοιβές τους αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό στην τετραετία

Οι μέσες συνολικές αποδοχές των επικεφαλής του S&P αυξήθηκαν στα 19 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

Οι αμοιβές των διευθυνόντων συμβούλων (CEO) του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 7,7% πέρυσι, καθώς τα πακέτα στις μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνονται, όπως επισημαίνουν οι Financial Times.

Οι μέσες συνολικές αποδοχές των επικεφαλής του S&P αυξήθηκαν στα 19 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Η αύξηση στις μέσες αποδοχές των διευθύνοντων συμβούλων ήταν υψηλότερη από την αύξηση 7,2% το 2023, σύμφωνα με την Farient Advisors, μια εταιρεία συμβούλων αμοιβών, και σηματοδότησε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από την αύξηση 11,5% το 2021.

Ο πιο ακριβοπληρωμένος διευθύνων σύμβουλος του S&P 500 πέρυσι ήταν ο Ρικ Σμιθ της εταιρείας κατασκευής τέιζερ, Axon Enterprise

Οι συνολικές αποδοχές για το ευρύτερο αμερικανικό εργατικό δυναμικό αυξήθηκαν κατά 3,6% το δωδεκάμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

«Εξακολουθούμε να βλέπουμε αυξήσεις στις αμοιβές των στελεχών πάνω από τον πληθωρισμό, καθώς και πάνω από τους τυπικούς υπαλλήλους», δήλωσε ο Eric Hoffmann, επικεφαλής δεδομένων στην Farient Advisors.

Ο πιο ακριβοπληρωμένος διευθύνων σύμβουλος του S&P 500 πέρυσι ήταν ο Ρικ Σμιθ της εταιρείας κατασκευής τέιζερ, Axon Enterprise, ο οποίος κέρδισε 164,5 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως από βραβεία μετοχών, αφού πέτυχε τους στόχους του σε διάστημα αρκετών ετών, σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε το MyLogIQ.

Ο Μπράιαν Νίκολ, διευθύνων σύμβουλος της Starbucks, ήταν δεύτερος με συνολικά 95,8 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι, κυρίως από μετοχές. Το πακέτο αμοιβής του περιελάμβανε ένα μπόνους έναρξης 5 εκατομμυρίων δολαρίων και δύο εφάπαξ μετοχές που κυμαίνονταν από 75 εκατομμύρια έως 80 εκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη κατασχεμένων μετρητών και μη επενδυμένων ιδίων κεφαλαίων που συγκέντρωσε κατά τη διεύθυνση της Chipotle.

Η ετήσια αμοιβή του Νίκολ ήταν πάνω από 6.666 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική αμοιβή του μέσου εργαζομένου, ενός barista μερικής απασχόλησης

Στη Βρετανία, ο μέσος μισθός των διευθύνοντων συμβούλων των 100 εταιρειών με τη μεγαλύτερη αξία, οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, αυξήθηκε κατά 6,8% στα 4,58 εκατομμύρια λίρες το 2024-25 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του High Pay Centre που δημοσιεύθηκε την Κυριακή. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ και για το τέταρτο συνεχόμενο έτος που οι μισθοί των διευθυντών έχουν αυξηθεί.

Κριτική για τις αμοιβές των CEO

Το επίπεδο των αμοιβών για τα στελέχη του S&P 500 έχει προκαλέσει κριτική από ομάδες που αμφισβητούν το κατά πόσον επιδεινώνει την ανισότητα.

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας και το Κογκρέσο Βιομηχανικών Οργανισμών (AFL-CIO), ένα εθνικό συνδικάτο, χαρακτήρισαν το πακέτο αμοιβών του Νίκολ ως παράδειγμα του μεγαλύτερου χάσματος αμοιβών μεταξύ του ανώτατου στελέχους και του μέσου υπαλλήλου μιας από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες.

Η ετήσια αμοιβή του Νίκολ ήταν πάνω από 6.666 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική αμοιβή του μέσου εργαζομένου, ενός barista μερικής απασχόλησης, ο οποίος κερδίζει περίπου 15.000 δολάρια ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας.

«Βλέπουμε συνεχώς αυξανόμενη ανισότητα εισοδήματος σε αυτή τη χώρα και γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τους εργαζόμενους να τα βγάλουν πέρα», δήλωσε η Κάριν Ζελέννκο, διευθύντρια κεφαλαιακών στρατηγικών στο συνδικάτο AFL-CIO.

Η Σάρα Άντερσον, διευθύντρια έργων παγκόσμιας οικονομίας για τον μη κερδοσκοπικό ερευνητικό όμιλο Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών, δήλωσε ότι το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αμοιβών του διευθύνοντος συμβούλου και των εργαζομένων είναι κακό για τη δημοκρατία.

«Αυτό το χάσμα μεταξύ των αμοιβών των CEO και των εργαζομένων αποτελεί βασικό παράγοντα για την αυξανόμενη ανισότητα και τη συγκέντρωση του πλούτου στην κορυφή. Βλέπουμε όλο και περισσότερα σημάδια για το πώς οι υπερ-πλούσιοι άνθρωποι έχουν υπερβολική επιρροή στο πολιτικό μας σύστημα», είπε.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη αναλογία αμοιβών μεταξύ ενός εργαζομένου και ενός CEO μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζει το επιχειρηματικό μοντέλο μιας εταιρείας. Ένας επικεφαλής λιανικής πώλησης είναι πιθανό να έχει μεγαλύτερη αναλογία αμοιβών από έναν διευθύνοντα σύμβουλο τεχνολογίας, ο οποίος συνήθως προσλαμβάνει μηχανικούς πλήρους απασχόλησης.

Η Nvidia, η πιο πολύτιμη αμερικανική εταιρεία, ανέφερε αναλογία μισθού διευθύνοντος συμβούλου προς μέσο μισθό υπαλλήλου 166 προς 1, με τον μέσο μισθό του υπαλλήλου της να ανέρχεται σε 301.233 δολάρια, σε σύγκριση με τη συνολική αμοιβή του διευθύνοντος συμβούλου Jensen Huang, η οποία ανέρχεται σε 49,9 εκατομμύρια δολάρια το 2024.

Εν τω μεταξύ, η υποστήριξη των μετόχων για τα πακέτα αμοιβών των στελεχών παρέμεινε ισχυρή. Η ISS-Corporate διαπίστωσε ότι η μέση υποστήριξη των μετόχων για τα πακέτα αμοιβών των στελεχών παρέμεινε μεταξύ 92,4% και 92,6% τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο Jun Frank, επικεφαλής υπηρεσιών αποζημίωσης και διακυβέρνησης στην ISS-Corporate, δήλωσε ότι η οικονομική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ μπορεί να επηρεάσει τις τάσεις των αμοιβών των στελεχών στο μέλλον.

Πηγή: ΟΤ

Wall Street
Wall Street: Πτώση σε S&P 500 και Nasdaq έφερε η πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

Wall Street: Πτώση σε S&P 500 και Nasdaq έφερε η πίεση στις τεχνολογικές μετοχές

Stream newspaper
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

