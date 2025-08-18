Ρίχνει το βάρος στην απόκτηση χαφ η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ εντείνει την προσπάθειά της για να αποκτήσει χαφ, με τους ανθρώπους της Ένωσης να θέλουν να κλείσει και αυτή η μεταγραφική εκκρεμότητα.

Μάλιστα η ΑΕΚ έχει ως στόχο ο παίκτης να έχει αποκτηθεί το πολύ μέχρι αύριο (19/8), προκειμένου να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της UEFA για τα playoffs του Conference League, όπου οι κιτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν την Άντερλεχτ.

Ο παίκτης που αναζητά η Ένωση για τη μεσαία γραμμή αναμένεται να είναι η έβδομη προσθήκη για τους «κιτρινόμαυρους», μετά τους Κουτέσα, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Καλοσκάμη και Γιόβιτς.

Ποιους παίκτες κοιτάζει η ΑΕΚ

Η περίπτωση του Μόρο της Μπολόνια συνεχίζει να βρίσκεται στα… ραντάρ, αλλά εξακολουθεί να είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση.

Το συμβόλαιο των «ροσομπλού» με τον παίκτη είναι λήγει το 2027, με την ΑΕΚ να θέλει έναν μέσο που θα είναι καλύτερος ανασταλτικά από τους υπόλοιπους χαφ, αλλά και θα έχει και την δυνατότητα να κάνει παιχνίδι.

Αυτήν τη στιγμή αυτό τον ρόλο έχει ο Μάνταλος, του οποίου η θέση όμως δεν είναι αυτή. Η ανάγκη απόκτησης μέσου για την ΑΕΚ γίνεται ακόμα πιο επιτακτική αν αναλογιστούμε πως τραυματίστηκε και ο Ρομπέρτο Περέιρα που θα μείνει εκτός για κάποιες μέρες, χάνοντας σίγουρα τα ματς με την Άντερλεχτ, αλλά και την έναρξη της Super League.