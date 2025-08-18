Λάρισα: Εντοπίστηκε η 13χρονη που είχε εξαφανιστεί πριν δέκα μέρες
Το κορίτσι επέστρεψε χθες Κυριακή σπίτι του στη Λάρισα και είναι καλά στην υγεία του
Τέλος στην αγωνία και ανακούφιση για την οικογένεια της 13χρονης Γκιουλσεβέν Α., που είχε εξαφανιστεί στις 7 Αυγούστου 2025, στη Λάρισα.
Το κορίτσι βρέθηκε σώο και γύρισε στο σπίτι της, βάζοντας τέλος στην περιπέτειά της και την αγωνία που βίωναν οι οικείοι της για περισσότερες από δέκα ημέρες.
Εκτός κινδύνου
Η επιστροφή της έγινε χθες Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025, με τις πληροφορίες να επιβεβαιώνουν ότι η υγεία της δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο.
Υπενθυμίζεται πως η ανήλικη είχε εξαφανιστεί το μεσημέρι της 7ης Αυγούστου από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας.
Στις 15 Αυγούστου, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την υπόθεση και μετά από εισαγγελική παρέμβαση, δημοσιοποίησε τα στοιχεία της 13χρονης, καθώς εκτιμήθηκε ότι η ζωή της μπορεί να βρισκόταν σε κίνδυνο. Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση και αποτελεσματική, οδηγώντας τελικά στον ασφαλή εντοπισμό της.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σημειώνει πως θα συνεχίσει να στηρίζει τη Γκιουλσεβέν, παρέχοντάς της ψυχολογική βοήθεια αλλά και κάθε άλλη υποστήριξη που θα χρειαστεί το επόμενο διάστημα.
