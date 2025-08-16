Κρήτη: 42χρονος ακρωτηριάστηκε από εκπυρσοκρότηση καραμπίνας ανήμερα του Δεκαπενταύγουτου
Η καραμπίνα ανήκει, σύμφωνα με πληροφορίες, σε άλλον άνδρα ο οποίος και συνελήφθη - Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές και στον 42χρονο, για παράνομη οπλοχρησία.
Σοκαριστικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό σημειώθηκε στην Κρήτη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, όταν ένας 42χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, όταν – σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει – το όπλο που καθάριζε εκπυρσοκρότησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με τραύματα στο μετατάρσιο και στα δάχτυλα του αριστερού του ποδιού.
Έχασε τα δάχτυλα
Παρά τη μάχη των γιατρών να σώσουν το άκρο του, κρίθηκε αναγκαίος ο ακρωτηριασμός των δαχτύλων.
Η καραμπίνα ανήκει, σύμφωνα με πληροφορίες, σε Έλληνα πολίτη, ο οποίος και συνελήφθη. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές και στον 42χρονο, για παράνομη οπλοχρησία.
