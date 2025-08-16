newspaper
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
16.08.2025 | 08:19
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης υλικών στο Αιγάλεω (vid)
Perrier: Πώς το γαλλικό «water-gate» απειλεί μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων
Διεθνής Οικονομία 16 Αυγούστου 2025 | 07:50

Perrier: Πώς το γαλλικό «water-gate» απειλεί μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων

Η δικαστική απόφαση που εκκρεμεί για την Perrier θα αποφασίσει αν μπορεί να αποκαλεί το προϊόν της «φυσικό μεταλλικό νερό»

Σύνταξη
Οι γαλλικές εταιρείες μεταλλικού νερού, με τζίρους δισεκατομμυρίων ευρώ, βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης λόγω της κλιματικής αλλαγής και των αυξανόμενων ανησυχιών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κλάδου. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν ορισμένες παγκοσμίου φήμης μάρκες, με πιο χαρακτηριστική την Perrier, μπορούν πλέον να συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται ως «φυσικό μεταλλικό νερό», όπως αναφέρει το BBC.

Απόφαση για την Perrier αναμένεται τους επόμενους μήνες, μετά από αποκαλύψεις γαλλικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με παράνομα συστήματα φιλτραρίσματος που χρησιμοποιούνταν ευρέως στη βιομηχανία. Η πρακτική αυτή φαίνεται να υιοθετήθηκε λόγω ανησυχιών για τη μόλυνση του νερού, έπειτα από παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Το γαλλικό «Water-gate»

«Πρόκειται πραγματικά για το δικό μας ‘Water-gate’», δηλώνει ο Στεφάν Μαντάρ, επικεφαλής των ερευνών στην εφημερίδα Le Monde. «Είναι ένας συνδυασμός βιομηχανικής απάτης και κρατικής συνενοχής. Και τώρα, μια πραγματική Δαμόκλειος σπάθη κρέμεται πάνω από το κεφάλι της Perrier».

Η υπόθεση ήρθε στο φως πριν από έναν χρόνο, όταν έρευνα της Le Monde και του Radio France αποκάλυψε ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο του μεταλλικού νερού που πωλείται στη Γαλλία είχε υποστεί παράνομη επεξεργασία, είτε με υπεριώδες φως, είτε με φίλτρα άνθρακα, είτε με εξαιρετικά λεπτά μικροπλέγματα. Το ζήτημα δεν αφορούσε τη δημόσια υγεία, καθώς το επεξεργασμένο νερό ήταν ασφαλές για κατανάλωση.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, το «φυσικό μεταλλικό νερό» —το οποίο πωλείται σε σημαντικά υψηλότερη τιμή από το νερό της βρύσης— πρέπει να παραμένει αναλλοίωτο από την υπόγεια πηγή μέχρι το μπουκάλι. Η παραδοχή της πρακτικής του φιλτραρίσματος θα μπορούσε να πλήξει την εικόνα της αγοράς, οδηγώντας τους καταναλωτές να αναρωτηθούν για τι ακριβώς πλήρωναν τόσα χρόνια.

Κυβερνητική συγκάλυψη και η παραδοχή της Nestlé

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω για την Perrier και τη μητρική της εταιρεία, Nestlé, καθώς και για την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, με την κατηγορία ότι στελέχη και υπουργοί συνωμότησαν για να συγκαλύψουν την υπόθεση. Έρευνα της Γερουσίας κατηγόρησε την κυβέρνηση για «σκόπιμη στρατηγική απόκρυψης».

Νωρίτερα φέτος, σε ακρόαση της Γερουσίας, ο διευθύνων σύμβουλος της Nestlé, Λοράν Φρεξ, παραδέχθηκε ότι η Perrier χρησιμοποίησε παράνομες μεθόδους. Επίσης, παραδέχθηκε ότι επίσημη έκθεση υδρογεωλόγων συνέστησε να μην ανανεωθεί η ιδιότητα του «φυσικού μεταλλικού νερού» για την παραγωγή της εταιρείας.

Η σύνδεση με την κλιματική αλλαγή

Σύμφωνα με την υδρογεωλόγο Έμμα Χαζίζα, «η σύνδεση με την κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη είναι απολύτως τεκμηριωμένη». Αν η Perrier αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις νωρίτερα από άλλες εταιρείες, αυτό πιθανότατα οφείλεται στη γεωγραφική της θέση. Το νερό της αντλείται από βαθιούς υδροφορείς στην παράκτια πεδιάδα μεταξύ Νιμ και Μονπελιέ, μια περιοχή με πυκνό πληθυσμό, έντονη γεωργική δραστηριότητα και υψηλές θερμοκρασίες.

«Έχει σημειωθεί μια σημαντική κλιματική μετατόπιση από το 2017», αναφέρει η Χαζίζα. «Για πέντε χρόνια υπήρξαν διαδοχικές ξηρασίες, οι οποίες έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στον νότο». Η ανάλυση δείχνει ότι πλέον υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ των βαθύτερων και των επιφανειακών υδροφορέων. Ρύποι, όπως αγροχημικά ή ανθρώπινα απόβλητα, μπορούν πλέον να διεισδύσουν στους κατώτερους υδροφορείς.

Η άμυνα και το μέλλον της Perrier

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε προβλήματα εντοπίζονται άμεσα και αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι ρύποι εισέρχονται στους βαθύτερους υδροφορείς. «Αντλούμε νερό από 130 μέτρα κάτω από τη γη, κάτω από στρώματα ασβεστόλιθου», δηλώνει ο υδρογεωλόγος της Perrier, Ζερεμί Πραλόνγκ. «Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι για την καθαρότητα του νερού».

Η Perrier υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει κανόνας της ΕΕ που να απαγορεύει ρητά τη μικροδιήθηση. Το κείμενο αναφέρει απλώς ότι δεν πρέπει να γίνεται τίποτα που να αλλοιώνει τη σύσταση του νερού.

Σήμερα, η εταιρεία εστιάζει σε μια νέα μάρκα, τη Maison Perrier, με ενεργειακά και αρωματισμένα ποτά που δεν χαρακτηρίζονται ως «φυσικό μεταλλικό νερό» και μπορούν να υποστούν επεξεργασία. Η εταιρεία έχει σταματήσει την εξαιρετικά λεπτή μικροδιήθηση και έχει υποβάλει αίτηση για την ιδιότητα του «φυσικού μεταλλικού νερού» μόνο για δύο από τις πέντε γεωτρήσεις της. Η σχετική απόφαση αναμένεται εντός του έτους.

Πηγή: ΟΤ

