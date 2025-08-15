Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι χαρακτήρισε ανεπιθύμητη τη διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση για την ελευθερία του Τύπου, Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (ΔΧΣ, Reporters Without Borders / RWB, Reporters sans frontières / RSF), με έδρα τη Γαλλία (με αυτήν τη φωτογραφία από rsf.org, επάνω, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα δημοσίευσαν την είδηση του χαρακτηρισμού τους ως ανεπιθύμητοι στη Ρωσία).

«Ανεπιθύμητες» σημαίνει ότι οι ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται ή χρηματοδοτούν τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης

Η Ρωσία χαρακτηρίζει τακτικά οργανώσεις που, όπως λέει, υπονομεύουν την εθνική της ασφάλεια ως «ανεπιθύμητες».

Ο χαρακτηρισμός αυτός σημαίνει ότι οι ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται ή χρηματοδοτούν τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Στις οργανώσεις που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ανεπιθύμητες περιλαμβάνονται το Radio Free Europe/Radio Liberty, που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace και η Διεθνής Αμνηστία με έδρα το Λονδίνο.

Ουραγός στον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου

Η μη κυβερνητική οργάνωση Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1985, υπερασπίζεται τους δημοσιογράφους και αγωνίζεται κατά της λογοκρισίας παγκοσμίως. Οι RSF δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η οργάνωση κατέταξε τη Ρωσία στην 171η θέση από 180 χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου φέτος και έχει καταγράψει 50 δημοσιογράφους που κρατούνται στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ