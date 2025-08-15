magazin
Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη
15 Αυγούστου 2025 | 20:00

Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη

Περίπου δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, μια ταινία για την εντυπωσιακή μουσική πορεία αλλά και πολυτάραχη ζωή της Σινέντ Ο' Κόνορ βρίσκεται στα σκαριά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Spotlight

Είναι 3 Οκτωβρίου του 1992 όταν κατά την εμφάνισή της στο Saturday Night Live θα σκίσει μια φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κακοποίηση των παιδιών από ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας. Είναι η μέρα που η Σινέντ Ο’ Κόνορ θα δει εκατομμύρια ανθρώπους να στρέφονται εναντίον της.

YouTube thumbnail

Ωστόσο, η μεγάλη ιρλανδή μουσικός δεν είχε ποτέ κανένα πρόβλημα να λέει αυτά που πίστευε και ένιωθε – μια δεκαετία αργότερα θα «σκάσει» η βόμβα με το σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας. Ωστόσο τη Σινέντ Ο’ Κόνορ κανείς δεν θα τη συγχωρέσει για εκείνο το βράδυ του 1992 στο SNL.

Άλλωστε ο ακτιβισμός και η μουσική ήταν δύο πράγματα που πήγαιναν μαζί στη ζωή της – στα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα μιλήσει για τη βία κατά των γυναικών, τις πολιτικές της θέσεις, τις πνευματικές αναζητήσεις της, αλλά και τα θέματα ψυχικής υγείας.

Άλλωστε όσο πλούσιο ήταν το ταλέντο της, τόσοι πολλοί ήταν και οι «δαίμονές» της. Και στις 26 Ιουλίου 2023 θα αφήσει την τελευταία της πνοή σε ηλικία 56 ετών – λίγους μήνες μετά τον θάνατο του 17χρονου γιού της.

Και τώρα, περίπου δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, μια ταινία για την εντυπωσιακή μουσική πορεία αλλά και πολυτάραχη ζωή της Σινέντ Ο’ Κόνορ βρίσκεται στα σκαριά.

Σύμφωνα με το Variety, τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Τζόζεφιν Ντέκερ, γνωστή από τo φιλμ Shirley, σε σενάριο της Ιρλανδής Στέισι Γκρεγκ.

Η βιογραφική ταινία θα εμβαθύνει όχι μόνο στο μουσικό ταλέντο της Ο’ Κόνορ, αλλά και στον ακτιβισμό που καθόρισε την πορεία της. Θα εστιάσει στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, αποκαλύπτοντας πώς μια νεαρή γυναίκα από το Δουβλίνο κατάφερε να κατακτήσει την παγκόσμια μουσική σκηνή.

Την παραγωγή υπογράφουν η Φόντχλα Κρόνιν Ο’Ράιλι ιδρύτρια της Nine Daughters, το βραβευμένο με Όσκαρ δίδυμο Ίαν Κάνινγκ και Εμίλ Σέρμαν για λογαριασμό της See-Saw και ο Νιλ Χόρντια.

Ο Τιμ Κλαρκ θα είναι ο εκτελεστικός παραγωγός για λογαριασμό της ie:entertainment. Η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της ταινίας προέρχεται από το BBC Film.

