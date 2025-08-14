newspaper
13.08.2025 | 18:15
Σεισμός στην Εύβοια – Ακολούθησε μετασεισμός
Μία πόλη αποτελεί τον «παράδεισο» για την Gen Z
Κόσμος 14 Αυγούστου 2025 | 17:04

Μία πόλη αποτελεί τον «παράδεισο» για την Gen Z

Λίστα του Time Out αναδεικνύει την κορυφαία πόλη που οι νέοι θεωρούν ιδανική για διαμονή

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Το Κέιπ Τάουν είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο, σύμφωνα με το Time Out — εκτός αν είστε κάτω των 30. Σε αυτή την περίπτωση την πρωτιά κερδίζει η Μπανγκόκ.

Η έρευνα με στόχο την ανάδειξη της καλύτερης πόλης

Τον Ιανουάριο, η ετήσια έρευνά του σε περισσότερους από 18.500 κατοίκους πόλεων σε όλο τον κόσμο ανέδειξε τη νοτιοαφρικανική μητρόπολη ως την καλύτερη πόλη για το 2025, ακολουθούμενη από την Μπανγκόκ, τη Νέα Υόρκη και τη Μελβούρνη. Ωστόσο, φιλτράροντας τα ίδια δεδομένα μόνο στις απαντήσεις των κάτω των 30 — δηλαδή τη γενιά Ζ, ηλικίες 13 έως 28, μαζί με τους νεότερους millennials — προκύπτει μια διαφορετική εικόνα.

Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης κατακτά την πρώτη θέση για το 2025 στις προτιμήσεις των νέων κατοίκων της, οι οποίοι της έδωσαν υψηλή βαθμολογία για την ευτυχία, την οικονομική προσιτότητα και ως εξαιρετικό μέρος για να γνωρίσει κανείς νέους ανθρώπους. Οι νέοι κάτοικοι των πόλεων εδώ είχαν περισσότερες πιθανότητες από οποιονδήποτε άλλον κάτω των 30 στον κόσμο να χαρακτηρίσουν την πόλη τους ως ιδανικό περιβάλλον για να κάνουν φίλους, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Και αυτό, φυσικά, έρχεται να προστεθεί στα πολλά άλλα προτερήματα της Μπανγκόκ. Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης «ικανοποιεί κάθε κριτήριο μιας σπουδαίας πόλης: φιλόξενη, πολιτιστικά πλούσια και γεμάτη εμβληματικά αξιοθέατα όπως ο Ναός της Αυγής (Wat Arun) και το Μεγάλο Παλάτι», ανέφερε το Time Out τον Ιανουάριο.

Η Μελβούρνη βρέθηκε στη 2η θέση της λίστας για τους κάτω των 30. Σχεδόν 4 στους 5 νέους κατοίκους της Μελβούρνης περιέγραψαν την πόλη τους ως ποικιλόμορφη και χωρίς αποκλεισμούς, ενώ το εντυπωσιακό 96% επαίνεσε τις τέχνες στην πόλη και τον πολιτισμό της. Περισσότεροι από 9 στους 10 δήλωσαν επίσης ότι η ποιότητα ζωής στη Μελβούρνη είναι «καλή» ή «εκπληκτική».

Η αυστραλιανή πόλη φιλοξενεί επίσης τον πιο cool δρόμο για το 2024 σύμφωνα με το Time Out, το Melbourne High Street, τον οποία η συντάκτρια Leah Glynn είχε επαινέσει τότε για τα «εξαιρετικά εστιατόρια, τα κρυφά μπαρ, τους χώρους ζωντανής μουσικής και τα boutique καταστήματα».

Οι πόλεις που κέρδισαν το ενδιαφέρον των νέων

Το Κέιπ Τάουν κατέκτησε την 3η θέση στη λίστα των κάτω των 30, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία για την ομορφιά του και για τις οικονομικές βραδινές εξόδους. Τρεις στους τέσσερις νέους δηλώνουν ότι το να βγουν για ποτό εκεί είναι οικονομικά προσιτό.

Η Νέα Υόρκη, στην 4η θέση, ήταν η πόλη που οι νεότεροι κάτοικοί της είχαν τις περισσότερες πιθανότητες να περιγράψουν ως «συναρπαστική», σύμφωνα με το Time Out. Επίσης επαινέθηκε για την προσβασιμότητα με τα πόδια και, όπως είναι αναμενόμενο για την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, για τη νυχτερινή της ζωή.

Η Κοπεγχάγη βρισκόταν στη 10η θέση της γενικής κατάταξης, αλλά σκαρφαλώνει στην 5η όταν φιλτράρουμε μόνο τις απαντήσεις των κάτω των 30. Η δανέζικη πρωτεύουσα «δίνει προτεραιότητα στο καλό φαγητό, στους καλούς ανθρώπους και στο να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον», είχε δηλώσει το Time Out τον Ιανουάριο, αλλά φαίνεται πως κατατάσσεται ψηλά και στην εύρεση συντρόφου. Πάνω από τους μισούς νέους δήλωσαν ότι είναι εύκολο να βρεις τον έρωτα εκεί.

Η Βαρκελώνη ήταν επίσης αγαπημένη πόλη για τους νέους, καταλαμβάνοντας την 17η θέση στη συνολική λίστα, αλλά την 6η θέση στις προτιμήσεις της γενιάς Ζ και των νεότερων millennials. Η ζωντανή παραθαλάσσια μητρόπολη είναι διάσημη για τη νυχτερινή της ζωή, αλλά μοιράζεται με τη Μελβούρνη την υψηλότερη βαθμολογία για ποικιλομορφία και συμπερίληψη. Το εντυπωσιακό 77% των νέων κατοίκων έδωσε θετική αξιολόγηση στα διαπιστευτήριά της για τη διαφορετικότητα.

Το Εδιμβούργο βρίσκεται στην 7η θέση της λίστας των κάτω των 30, χάρη στην προσβασιμότητα με τα πόδια, τους χώρους πρασίνου και την επαφή με τη φύση. Σχεδόν το 95% των νέων λάτρεψε τις ευκαιρίες για δραστηριότητες σε πράσινους χώρους, κάνοντάς το την κορυφαία πόλη σε αυτήν την κατηγορία.

Η Πόλη του Μεξικού, στην 8η θέση, είναι η δεύτερη πιο οικονομική πόλη για τη γενιά Ζ, μετά τη Μπανγκόκ, με το 69% να της δίνει υψηλή βαθμολογία για την οικονομική της προσιτότητα — σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια για νέους κατοίκους πόλεων που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους. Είναι επίσης η τέταρτη πιο ευτυχισμένη πόλη για το 2025 σε όλες τις γενιές, με το 96% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι είναι ευτυχισμένοι στην πόλη τους.

Όπως αναφέρει το CNN, οι νέοι του Λονδίνου δεν βαθμολογούν ιδιαίτερα ψηλά την πόλη τους όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα· μόλις το 45% συμφωνεί ότι είναι «φιλική προς το πορτοφόλι». Ωστόσο, η βρετανική πρωτεύουσα κατακτά την 9η θέση στη λίστα των κάτω των 30 χάρη στην εξαιρετική πολιτιστική της σκηνή, με πολλά πράγματα να δει και να κάνει κανείς που είναι ταυτόχρονα διασκεδαστικά και δωρεάν. Η ποικιλία στη γαστρονομία της έχει επίσης μεγάλη επιτυχία στους νέους· το 95% έδωσε υψηλή βαθμολογία στη γαστρονομική σκηνή του Λονδίνου.

Την τελευταία θέση στη δεκάδα καταλαμβάνει η Σαγκάη, την οποία το Time Out περιέγραψε νωρίτερα φέτος ως «μια κινηματογραφική πόλη όπου όλοι είναι ο πρωταγωνιστής». Οι νέοι που ζουν σε αυτή τη μητρόπολη της Κίνας είναι πιθανό να χαρακτηρίσουν την πόλη τους ως σύγχρονη. Επίσης, σημείωσε πολύ καλή επίδοση στις δημόσιες συγκοινωνίες (96% την αξιολόγησαν θετικά) και στη γενική ευτυχία (84% δήλωσαν ότι είναι ευτυχισμένοι ζώντας εκεί).

Η λίστα με τις καλύτερες πόλεις για τους νέους

  1. Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη
  2. Μελβούρνη, Αυστραλία
  3. Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική
  4. Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες
  5. Κοπεγχάγη, Δανία
  6. Βαρκελώνη, Ισπανία
  7. Εδιμβούργο, Σκωτία
  8. Πόλη του Μεξικού, Μεξικό
  9. Λονδίνο, Αγγλία
  10. Σαγκάη, Κίνα
  11. Σίδνεϊ, Αυστραλία
  12. Πεκίνο, Κίνα
  13. Παρίσι, Γαλλία
  14. Τόκιο, Ιαπωνία
  15. Βερολίνο, Γερμανία
  16. Σεβίλλη, Ισπανία
  17. Σικάγο, Ηνωμένες Πολιτείες
  18. Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη
  19. Πράγα, Τσεχία
  20. Λισαβόνα, Πορτογαλία

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

Ομόλογα
Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Ο «ειρηνοποιός» 14.08.25

Αλβανία 14.08.25

Πούτιν: Ειλικρινείς οι προσπάθειες των ΗΠΑ για εκεχειρία – Πιθανή μία συμφωνία για έλεγχο των πυρηνικών
Πριν τη συνάντηση 14.08.25

Πούτιν: Ειλικρινείς οι προσπάθειες των ΗΠΑ για εκεχειρία – Πιθανή μία συμφωνία για έλεγχο των πυρηνικών

Λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήρε τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου και άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει μία νέα πυρηνική συμφωνία

Σύνταξη
Προετοιμασία για πόλεμο – Εργοστάσια παραγωγής πυρομαχικών ξεπετάγονται στην Ευρώπη
Financial Times 14.08.25

Προετοιμασία για πόλεμο - Εργοστάσια παραγωγής όπλων ξεπετάγονται σε όλη την Ευρώπη

Οβίδες και πύραυλοι βρίσκονται ψηλά στην αμυντική αντζέντα προτεραιοτήτων των Ευρωπαίων και απ' ότι φαίνεται, σύμφωνα με τους Financial Times, τα ενισχυμένα εργοστάσια όπλων έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ισραήλ: Εγκρίνει εποικισμούς στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ για να «θάψει την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους»
Επίθεση στη Δ. Όχθη 14.08.25

Ο Σμότριχ εγκρίνει εποικισμούς στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ για να «θάψει την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους»

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, ανακοίνωσε ότι ενέκρινε σχέδια για τη δημιουργία ισραηλινού οικισμού σε σημείο που θα διασπά τη σύνδεση της Δυτικής Όχθης με την Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Τρίτος νεκρός από τις φωτιές στην Ισπανία ενώ επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά
«Σήμερα θρηνούμε» 14.08.25

Τρίτος νεκρός από τις φωτιές στην Ισπανία ενώ επιχειρούσε σε δασική πυρκαγιά

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα επιβεβαίωσε το θάνατο αυτό στη δημόσια τηλεόραση, συλλυπούμενος «την οικογένεια, τους συναδέλφους και ολόκληρη την κοινωνία»

Σύνταξη
Κόντρα Βόρειας – Νότιας Κορέας για τα… μεγάφωνα στα σύνορα: «Ουδέποτε τα αποσύραμε», λέει η Πιονγκγιάνγκ
K-pop και θόρυβοι 14.08.25

Κόντρα Βόρειας – Νότιας Κορέας για τα… μεγάφωνα στα σύνορα: «Ουδέποτε τα αποσύραμε», λέει η Πιονγκγιάνγκ

Τα σύνορα μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών είναι το θέατρο ενός πολέμου δια μεγαφώνων, με τη Σεούλ να μεταδίδει K-pop και ενημερωτικά δελτία προς τη Βόρεια Κορέα, ενώ η τελευταία εκπέμπει θορύβους

Σύνταξη
Το WhatsApp καταγγέλλει τη Ρωσία – «Προσπαθεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες μας»
Ζέστη στον βορρά 14.08.25

Το WhatsApp καταγγέλλει τη Ρωσία – «Προσπαθεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες μας»

Η Ρωσία άρχισε να εφαρμόζει περιορισμούς σε κάποιες κλήσεις του Telegram και του WhatsApp, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκότωσε τον γιο της, τον έθαψε και τον δήλωσε αγνοούμενο – «Τον αγαπάμε πολύ, βοηθήστε μας»
Συνελήφθη 14.08.25

Σκότωσε τον 10χρονο γιο της, τον έθαψε και τον δήλωσε αγνοούμενο - «Τον αγαπάμε πολύ, βοηθήστε μας»

Η 33χρονη μητέρα από τις ΗΠΑ απηύθυνε δημοσίως εκκλήσεις για βοήθεια και προσευχή - Στην ιδιόχειρη επιστολή της ζητούσε από όποιον γνωρίζει κάτι να κάνει «το σωστό» και να πάει στην Αστυνομία

Σύνταξη
Ουκρανία: Αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πίεση ο Ζελένσκι – Τι βγήκε από τη συνομιλία με τον Τραμπ
Εσωτερική δυσαρέσκεια 14.08.25

Στριμωγμένος περισσότερο από ποτέ ο Ζελένσκι - Τι βγήκε από τις συνομιλίες των Ευρωπαίων με τον Τραμπ

Η Ουκρανία δεν κρύβει την ανησυχία της για τη συνάντηση Πούτιν με Τραμπ - Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να κρατήσουν τις ΗΠΑ σε μια μεταπολεμική συμφωνία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αυστραλία: Συνελήφθη 34χρονος για τη δολοφονία Ελληνοαυστραλής εγκύου και τον αποκεφαλισμό του συντρόφου της
Ανατριχίλα 14.08.25

Φρίκη στη Μελβούρνη - 34χρονος σκότωσε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

Το άψυχο σώμα της 39χρονης εγκύου βρισκόταν δίπλα στο ακέφαλο πτώμα του φίλου της στο σπίτι τους στη Μελβούρνη - Σοκαρισμένη η ελληνική Ομογένεια στη Αυστραλία από το φρικιαστικό έγκλημα

Σύνταξη
New York Times: Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς
New York Times 14.08.25

Άλλαξε, πάλι, τόνο ο Τραμπ έναντι του Πούτιν και μπερδεύει τους ειδικούς

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να καυχιέται για την ικανότητά του να κλείνει συμφωνίες και να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για να πετύχει τους στόχους του, αλλά δεν παύει ταυτόχρονα να μπερδεύει τους αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα
Για «χρηματισμό» 14.08.25

Προφυλακίστηκε για υπόθεση διαφθοράς ο πρώην πρόεδρος του Περού, Μαρτίν Βισκάρα

Η προφυλάκιση του πρώην προέδρου του Περού, Μάρτιν Βισκάρα, είναι καταρχάς πέντε μήνες στο πλαίσιο δίκης του την περίοδο που ήταν επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επαρχία, πριν από 11 χρόνια

Σύνταξη
Η κλιματική αλλαγή πιέζει για αλλαγή στους κανόνες δόμησης στο Λονδίνο – Τα σπίτια είναι πολύ ζεστά πια
«Καυτό κουτί» 14.08.25

Η κλιματική αλλαγή πιέζει για αλλαγή στους κανόνες δόμησης στο Λονδίνο – Τα σπίτια είναι πολύ ζεστά πια

Πολλά νέα σπίτια που κατασκευάζονται στη Βρετανία δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε ακραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Εκκλήσεις να αλλάξουν οι κανόνες δόμησης στο Λονδίνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη
Επικαιρότητα 14.08.25

ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη

«Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Sold out το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Sold out το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Νάπολι, όπως αναφέρει η Corriere dello Sport σε δημοσίευμά της.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική
Fizz 14.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη το μεσημέρι της Πέμπτης σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, όπου και νοσηλεύεται, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθεί σε ιδιωτική.

Σύνταξη
AEK: Τέλος και επίσημα ο Λαμέλα (vid)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

AEK: Τέλος και επίσημα ο Λαμέλα (vid)

Ο Έρικ Λαμέλα υπέγραψε τη λύση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ και αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο μετά από έναν χρόνο.

Σύνταξη
Νέα σεμινάρια για ενίσχυση του VAR
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Νέα σεμινάρια για ενίσχυση του VAR

Ο υπεύθυνος του VAR Πάολο Βαλέρι χώρισε τους διαιτητές σε δυο γκρουπ και τους καλεί να καθίσουν στα θρανία. Η αναβάθμιση των παρατηρητών διαιτησίας της Super League

Βάιος Μπαλάφας
Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα
Αλληλεγγύη = Δύναμη 14.08.25

Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα

Στην Πάτρα την ώρα που οι φλόγες την «περικύκλωναν», οι κινήσεις που έγιναν για τη διάσωση των ζώων, όπως περιγράφονται από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς, υπήρξαν καθοριστικές.

Τζούλη Τούντα
Κλιματική κρίση, αντιπολιτευτικό μένος, fake news.. βάζει πλυντήριο κυβερνητικών ευθυνών ο Παύλος Μαρινάκης
Πολιτική 14.08.25

Κλιματική κρίση, αντιπολιτευτικό μένος, fake news.. βάζει πλυντήριο κυβερνητικών ευθυνών ο Παύλος Μαρινάκης

Και αυτή η κυβερνητική εγχείρηση πέτυχε, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος όμως για άλλη μια φορά δεν εξηγεί γιατί ο ασθενής (πάλι) πέθανε...

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Άννα Γουίντουρ προσεγγίζει nepo baby για να αναλάβει τη διεύθυνση της Vogue
Ποια είναι η τυχερή; 14.08.25

Η Άννα Γουίντουρ προσεγγίζει nepo baby για να αναλάβει τη διεύθυνση της Vogue

Η Κλόι Μαλ είναι η επικρατέστερη υποψήφια για να αναλάβει τη θέση της θρυλικής «παγωμένης βασίλισσας» της μόδας, Άννα Γουίντουρ, στη Vogue, σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους – «Χαλάει» η μεταγραφή του στην ΑΕΚ
Μπάσκετ 14.08.25

Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους – «Χαλάει» η μεταγραφή του στην ΑΕΚ

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις της ΑΕΚ - Θα υποβληθεί σε δεύτερο γύρο εξετάσεων για να διαπιστωθεί ο ακριβέστατος χρόνος απουσίας του μήπως παραμείνει στην «Ένωση» με μειωμένο συμβόλαιο.

Σύνταξη
Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»
On Field 14.08.25

Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»

Η ομάδα του Λονδίνου έδειξε κόντρα στην Παρί, παρά την απώλεια του Super Cup, ότι μπορεί να πετύχει πολλά στο αγγλικό πρωτάθλημα που ξεκινά αύριο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο «ειρηνοποιός» 14.08.25

«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του
TikTok 14.08.25

«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του

Ο γνωστός σεφ Άκης Πετρετζίκης, που απολαμβάνει τις διακοπές του με την οικογένειά του, ανέβασε ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok - όμως υπήρχαν και αντιδράσεις.

Σύνταξη
Υπουργός Πολιτικής… Ανευθυνότητας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για τις φωτιές φταίνε ο Πελετίδης και τα ΜΜΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.08.25

Υπουργός Πολιτικής… Ανευθυνότητας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για τις φωτιές φταίνε ο Πελετίδης και τα ΜΜΕ

Υπάκουος στην πάγια γραμμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη «πάντα φταίει κάποιος άλλος» ο εξαφανισμένος επί ένα τριήμερο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης κατασκεύασε νέους εχθρούς, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για τις καταστροφικές πυρκαγιές σε τρίτους. Σφοδρή επίθεση σε Πελετίδη και δημοσιογράφους που κάλυπταν όλη νύχτα τις φωτιές, υπό αντίξοες συνθήκες

Σύνταξη
Αλβανία 14.08.25

«Επιχείρηση Τηλεδιάσκεψη»: Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό
«Επιχείρηση τηλεδιάσκεψη» 14.08.25

Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό

Ο Τραμπ άκουσε όσα είχαν να του πουν οι Ευρωπαίοι για το πώς βλέπουν μια διαπραγμάτευση για το Ουκρανικό. Δεν έχουν όμως τρόπο να «συντάξουν» μακρόθεν την ατζέντα στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά
Αντίο 14.08.25

Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά

Ο Ρεντζής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, υπηρετώντας το με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα -από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα έως την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

Σύνταξη
Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται
Νέα Αριστερά 14.08.25

Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε πως «η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει»

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μπαταρία και καλώδια από πυροσβεστικό όχημα – Μήνυση από τον δήμο Νεάπολης – Συκεών
Θεσσαλονίκη 14.08.25

Έκλεψαν μπαταρία και καλώδια από πυροσβεστικό όχημα - Μήνυση από τον δήμο Νεάπολης - Συκεών

Οι άγνωστοι παραβίασαν το πυροσβεστικό όχημα που ήταν παρκαρισμένο στο φυλασσόμενο περιφραγμένο χώρο στάθμευσης οχημάτων του δήμου Νεάπολης - Συκεών, στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
