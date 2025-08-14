Μία πόλη αποτελεί τον «παράδεισο» για την Gen Z

Το Κέιπ Τάουν είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο, σύμφωνα με το Time Out — εκτός αν είστε κάτω των 30. Σε αυτή την περίπτωση την πρωτιά κερδίζει η Μπανγκόκ.

Η έρευνα με στόχο την ανάδειξη της καλύτερης πόλης

Τον Ιανουάριο, η ετήσια έρευνά του σε περισσότερους από 18.500 κατοίκους πόλεων σε όλο τον κόσμο ανέδειξε τη νοτιοαφρικανική μητρόπολη ως την καλύτερη πόλη για το 2025, ακολουθούμενη από την Μπανγκόκ, τη Νέα Υόρκη και τη Μελβούρνη. Ωστόσο, φιλτράροντας τα ίδια δεδομένα μόνο στις απαντήσεις των κάτω των 30 — δηλαδή τη γενιά Ζ, ηλικίες 13 έως 28, μαζί με τους νεότερους millennials — προκύπτει μια διαφορετική εικόνα.

Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης κατακτά την πρώτη θέση για το 2025 στις προτιμήσεις των νέων κατοίκων της, οι οποίοι της έδωσαν υψηλή βαθμολογία για την ευτυχία, την οικονομική προσιτότητα και ως εξαιρετικό μέρος για να γνωρίσει κανείς νέους ανθρώπους. Οι νέοι κάτοικοι των πόλεων εδώ είχαν περισσότερες πιθανότητες από οποιονδήποτε άλλον κάτω των 30 στον κόσμο να χαρακτηρίσουν την πόλη τους ως ιδανικό περιβάλλον για να κάνουν φίλους, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Και αυτό, φυσικά, έρχεται να προστεθεί στα πολλά άλλα προτερήματα της Μπανγκόκ. Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης «ικανοποιεί κάθε κριτήριο μιας σπουδαίας πόλης: φιλόξενη, πολιτιστικά πλούσια και γεμάτη εμβληματικά αξιοθέατα όπως ο Ναός της Αυγής (Wat Arun) και το Μεγάλο Παλάτι», ανέφερε το Time Out τον Ιανουάριο.

Η Μελβούρνη βρέθηκε στη 2η θέση της λίστας για τους κάτω των 30. Σχεδόν 4 στους 5 νέους κατοίκους της Μελβούρνης περιέγραψαν την πόλη τους ως ποικιλόμορφη και χωρίς αποκλεισμούς, ενώ το εντυπωσιακό 96% επαίνεσε τις τέχνες στην πόλη και τον πολιτισμό της. Περισσότεροι από 9 στους 10 δήλωσαν επίσης ότι η ποιότητα ζωής στη Μελβούρνη είναι «καλή» ή «εκπληκτική».

Η αυστραλιανή πόλη φιλοξενεί επίσης τον πιο cool δρόμο για το 2024 σύμφωνα με το Time Out, το Melbourne High Street, τον οποία η συντάκτρια Leah Glynn είχε επαινέσει τότε για τα «εξαιρετικά εστιατόρια, τα κρυφά μπαρ, τους χώρους ζωντανής μουσικής και τα boutique καταστήματα».

Οι πόλεις που κέρδισαν το ενδιαφέρον των νέων

Το Κέιπ Τάουν κατέκτησε την 3η θέση στη λίστα των κάτω των 30, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία για την ομορφιά του και για τις οικονομικές βραδινές εξόδους. Τρεις στους τέσσερις νέους δηλώνουν ότι το να βγουν για ποτό εκεί είναι οικονομικά προσιτό.

Η Νέα Υόρκη, στην 4η θέση, ήταν η πόλη που οι νεότεροι κάτοικοί της είχαν τις περισσότερες πιθανότητες να περιγράψουν ως «συναρπαστική», σύμφωνα με το Time Out. Επίσης επαινέθηκε για την προσβασιμότητα με τα πόδια και, όπως είναι αναμενόμενο για την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ, για τη νυχτερινή της ζωή.

Η Κοπεγχάγη βρισκόταν στη 10η θέση της γενικής κατάταξης, αλλά σκαρφαλώνει στην 5η όταν φιλτράρουμε μόνο τις απαντήσεις των κάτω των 30. Η δανέζικη πρωτεύουσα «δίνει προτεραιότητα στο καλό φαγητό, στους καλούς ανθρώπους και στο να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον», είχε δηλώσει το Time Out τον Ιανουάριο, αλλά φαίνεται πως κατατάσσεται ψηλά και στην εύρεση συντρόφου. Πάνω από τους μισούς νέους δήλωσαν ότι είναι εύκολο να βρεις τον έρωτα εκεί.

Η Βαρκελώνη ήταν επίσης αγαπημένη πόλη για τους νέους, καταλαμβάνοντας την 17η θέση στη συνολική λίστα, αλλά την 6η θέση στις προτιμήσεις της γενιάς Ζ και των νεότερων millennials. Η ζωντανή παραθαλάσσια μητρόπολη είναι διάσημη για τη νυχτερινή της ζωή, αλλά μοιράζεται με τη Μελβούρνη την υψηλότερη βαθμολογία για ποικιλομορφία και συμπερίληψη. Το εντυπωσιακό 77% των νέων κατοίκων έδωσε θετική αξιολόγηση στα διαπιστευτήριά της για τη διαφορετικότητα.

Το Εδιμβούργο βρίσκεται στην 7η θέση της λίστας των κάτω των 30, χάρη στην προσβασιμότητα με τα πόδια, τους χώρους πρασίνου και την επαφή με τη φύση. Σχεδόν το 95% των νέων λάτρεψε τις ευκαιρίες για δραστηριότητες σε πράσινους χώρους, κάνοντάς το την κορυφαία πόλη σε αυτήν την κατηγορία.

Η Πόλη του Μεξικού, στην 8η θέση, είναι η δεύτερη πιο οικονομική πόλη για τη γενιά Ζ, μετά τη Μπανγκόκ, με το 69% να της δίνει υψηλή βαθμολογία για την οικονομική της προσιτότητα — σίγουρα ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια για νέους κατοίκους πόλεων που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους. Είναι επίσης η τέταρτη πιο ευτυχισμένη πόλη για το 2025 σε όλες τις γενιές, με το 96% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι είναι ευτυχισμένοι στην πόλη τους.

Όπως αναφέρει το CNN, οι νέοι του Λονδίνου δεν βαθμολογούν ιδιαίτερα ψηλά την πόλη τους όσον αφορά την οικονομική προσιτότητα· μόλις το 45% συμφωνεί ότι είναι «φιλική προς το πορτοφόλι». Ωστόσο, η βρετανική πρωτεύουσα κατακτά την 9η θέση στη λίστα των κάτω των 30 χάρη στην εξαιρετική πολιτιστική της σκηνή, με πολλά πράγματα να δει και να κάνει κανείς που είναι ταυτόχρονα διασκεδαστικά και δωρεάν. Η ποικιλία στη γαστρονομία της έχει επίσης μεγάλη επιτυχία στους νέους· το 95% έδωσε υψηλή βαθμολογία στη γαστρονομική σκηνή του Λονδίνου.

Την τελευταία θέση στη δεκάδα καταλαμβάνει η Σαγκάη, την οποία το Time Out περιέγραψε νωρίτερα φέτος ως «μια κινηματογραφική πόλη όπου όλοι είναι ο πρωταγωνιστής». Οι νέοι που ζουν σε αυτή τη μητρόπολη της Κίνας είναι πιθανό να χαρακτηρίσουν την πόλη τους ως σύγχρονη. Επίσης, σημείωσε πολύ καλή επίδοση στις δημόσιες συγκοινωνίες (96% την αξιολόγησαν θετικά) και στη γενική ευτυχία (84% δήλωσαν ότι είναι ευτυχισμένοι ζώντας εκεί).

Η λίστα με τις καλύτερες πόλεις για τους νέους