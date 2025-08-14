sports betsson
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Αφροδίτη Γιαρένη: Η δικηγόρος που κλέβει την παράσταση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης Masters (pics)
Αφροδίτη Γιαρένη: Η δικηγόρος που κλέβει την παράσταση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης Masters (pics)

Πέντε μετάλλια έχει κατακτήσει η πολυτάλαντη Αφροδίτη Γιαρένη στη διοργάνωση της Σιγκαπούρης, συνδυάζοντας την δικηγορία με πρωταθλητισμό υψηλού επιπέδου.

Δήμος Μπουλούκος
Με μεγάλη πρωταγωνίστρια την Αφροδίτη Γιαρένη, η οποία κατέκτησε πέντε μετάλλια (τέσσερα χρυσά και ένα ασημένιο) ολοκληρώθηκε η γενικότερα εξαιρετική παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κολύμβησης Masters στη Σιγκαπούρη, όσον αφορά τα ατομικά αγωνίσματα.

Η συνολική συγκομιδή για την Ελλάδα ήταν 11 μετάλλια (5 χρυσά, 3 ασημένια και 3 χάλκινα) εκ των οποίων τα πέντε ανήκουν στη Γιαρένη.

Η πρωταθλήτρια του Ναυτικού Συλλόγου Παλαιμάχων έκλεψε ξανά την παράσταση στα 50 μέτρα ύπτιο Γυναικών (κατηγορία 30-34) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Masters σημειώνοντας μια ιστορική επίδοση.

Με χρόνο 29.74, η σπουδαία κολυμβήτρια όχι μόνο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, αλλά ισοφάρισε και το ρεκόρ αγώνων, ενώ παράλληλα πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία της.

Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ (29.98) ανήκε επίσης στην ίδια από τις 15 Ιουνίου 2024, ενώ το σημερινό της 29.74 αποτελεί και ατομικό ρεκόρ καριέρας, καταρρίπτοντας το 29.77 που κρατούσε γερά για οκτώ χρόνια, από τις 25 Ιουνίου 2017.

Η επιτυχία αυτή ήρθε να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή παρουσία στη Σιγκαπούρη, με πέντε μετάλλια στη διοργάνωση (4 χρυσά και 1 αργυρό). Συνολικά, στην καριέρα της σε επίσημες διεθνείς διοργανώσεις Masters έχει κατακτήσει 17 μετάλλια – 14 σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα Masters (13 χρυσά, 1 αργυρό) και 3 σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Masters (όλα χρυσά).

Παράλληλα, είναι ενεργή κάτοχος 22 Πανελληνίων Ρεκόρ Masters, ενώ το στατιστικό που εντυπωσιάζει είναι πως στους εκατοντάδες αγώνες της ως MASTERS έχει χάσει την πρώτη θέση μόλις δύο φορές: μία στην Ελλάδα (από τη Ναταλία Δρακοπούλου στα 50 ελεύθερο, 28/4/2024) και μία στο εξωτερικό (από τη Λι Σουάνγκ στα 100 πεταλούδα στη Σιγκαπούρη, μία μέρα πριν).

Από τις πισίνες στη δικηγορία η Γιαρένη

Η Αφροδίτη Γιαρένη ξεκίνησε την κολύμβηση στην ηλικία των 4 ετών και στη λαμπρή αθλητική καριέρα της μετράει πολλά χρυσά μετάλλια, σε εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, από την Ολυμπιάδα του Αιγάλεω, απ’ όπου ξεκίνησε μέχρι το 2013 και μετά τον Ολυμπιακό μέχρι το 2018, όταν και αποφάσισε να αποχωρήσει από την κατηγορία των Elite και να περάσει στην κατηγορία των Masters, των βετεράνων δηλαδή, αφού στο μεταξύ είχε μπει για τα καλά η δικηγορία στη ζωή της και δεν είχε πλέον τον χρόνο για τις εντατικές προπονήσεις που απαιτεί ο πρωταθλητισμός.

Ωστόσο δεν εγκατέλειψε ποτέ τις πισίνες και συνεχίζει να προπονείται και τώρα εντατικκά, στα 32 της, παράλληλα με την εξάσκηση του επαγγέλματος της. Άλλωστε ήταν πάντα εξαιρετική μαθήτρια και τελείωσε το σχολείο με απολυτήριο πάνω από 19,5 και το 2011 πέρασε στη Νομική Αθηνών.

Μεγάλωσε σε μία οικογένεια με τρεις ακόμα αδερφές, όλες τους κολυμβήτριες. Είναι η Τρίτη κατά σειρά μετά την Αναστασία, τη Θεοδώρα και ακολούθησε η Αριάνα. Υπήρχαν μάλιστα και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης στο παρελθόν, όπου αγωνίστηκαν και οι τέσσερις αδερφές , κλέβοντας κυριολεκτικά την παράσταση.

Πολυτάλαντη, της αρέσει η μαγειρική, ιδίως η ζαχαροπλαστική. Σπεσιαλιτέ της το τιραμσού και το Cheesecake! Έχει συμμετάσχει και στο τηλεοπτικό διαγωνισμό «Ready Steady Cook» με τον Άκη Πετρετζίκη στον Alpha, όπου μαγείρεψε ως ομάδα με τον σεφ Γιώργο Παπακώστα, και κέρδισαν!

Τον αθλητισμό τον υπηρετεί με πολλούς τρόπους, καθώς πέρα από κολυμβήτρια σε αγώνες Masters προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος Ηθικής και Δεοντολογίας (ΕΦΙΠΗΔ) της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

