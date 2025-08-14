newspaper
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά
Ελλάδα 14 Αυγούστου 2025 | 15:35

Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά

Ο Ρεντζής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, υπηρετώντας το με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα -από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα έως την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δυσκοιλιότητα: Για να μη δυσκολευόμαστε

Δυσκοιλιότητα: Για να μη δυσκολευόμαστε

Spotlight

«Ας μην ξεχνάμε ότι ανδρώθηκα σε μία γενιά και μία ιδιαίτερα ευφορική πνευματικώς περίοδο, όπου πιστεύαμε ακράδαντα στον εύγονο και δημιουργικό εγκυκλοπαιδισμό και συνεπώς είχαμε μία εδραία πεποίθηση ότι κανένα γνωστικό πεδίο δεν έπρεπε να διεκφεύγει καθ’ ολοκληρίαν της προσοχής ή και της εποπτείας μας, άλλωστε η εκτίμηση και η υπόληψη που τρέφαμε, κατά το δέον ειωθός, τόσο προς τις ανθρωπιστικές, όσο και τις θετικές επιστήμες, ήταν αναμφισβήτητα ισότιμη και προφανώς ισόκυρη» θα αυτοσυστηθεί ο σπουδαίος δημιουργός Θανάσης Ρεντζής, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 14 Αυγούστου του 2025.

«Η μεν αφήγηση λοιπόν, είναι η πρώτιστη και υπέρτατη μορφή άρθρωσης πολλαπλών, επί συνάψει και εν ενδελεχεία, περιεχομένων, ωστόσο κοινής αναφοράς και ομοιογενούς εκφοράς, η δε μη-αφήγηση είναι απλώς η άρνησή της, ή και η εν τη ουσία αδυναμία πραγμάτωσής της, κι έτσι βρισκόμαστε μπροστά στο, παρά το εικός, φαινόμενο της ασυνταξίας του λόγου και συνελόντι, ενώπιον της ασυναρτησίας».

YouTube thumbnail

Λόγος μεστός, με βαθιά νοήματα

Η είδηση του θανάτου του Θανάση Ρεντζή σκόρπισε βαθιά θλίψη στον χώρο του ελληνικού κινηματογράφου και ιδιαίτερα στην οικογένεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, με το οποίο ο σπουδαίος δημιουργός διατηρούσε μια στενή, δημιουργική και γόνιμη σχέση.

Ο Ρεντζής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, υπηρετώντας το με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα — από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα έως την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

«Ο λόγος του ήταν μεστός, με βαθιά νοήματα που δε στόχευαν παρά στο κέντρο του θέματος, στο οποίο αναφερόταν, μερικές φορές έδειχνε ιδιότυπος λόγος, αλλά δεν ήταν. Η έρευνά του είχε άμεση συνάφεια με το φιλμικό του έργο και αυτό με την θεωρητική του αναζήτηση. Αρκεί κάποιος να διαβάσει το περιοδικό Φιλμ και να δει τις ταινίες του» γράφει ο Γιάννης Φραγκούλης στο filmandtheater.gr.

Ο «Ηλεκτρικός Άγγελος», η «Βιογραφία» κ.ά., ακόμα και τα ντοκιμαντέρ του, τηλεοπτικές παραγωγές που ξέφευγαν από την τηλεοπτική γραφή, ήταν κινηματογράφος, αλλά και σπουδή στο θέμα που αναφέρονταν

«Ηλεκτρικός Άγγελος»

Ο «Ηλεκτρικός Άγγελος», η «Βιογραφία» κ.ά

Το περιοδικό Φιλμ, θεωρητικό πόνημα για τον κινηματογράφο, δε διαβαζόταν μόνο από τους «ειδικούς», τους μελετητές του φιλμικού λόγου. Το κοινό του επεκτεινόταν στο νεανικό και ώριμο κοινό, το τιράζ ήταν αρκετά μεγάλο (βλέπε την αναφορά στην σημείωση 3), ήταν έκδοση των εκδόσεων Καστανιώτης, έβαζε το θεατή στη διαμόρφωση του κινηματογραφικού λόγου, διαμόρφωνε το κοινό που ήταν έτοιμο να δει και να  καταλάβει μία «δύσκολη» ταινία, μία πειραματική, ποιητική ή χαοτική αφήγηση, να μην πέσει στην παγίδα του εύκολου χαρακτηρισμού «κουλτουριάρικος» κινηματογράφος ή «ποιοτικός» κινηματογράφος, προσδιορισμοί που χρησίμευαν περισσότερο να απομονώσουν ένα είδος κινηματογράφου παρά να ορίσουν ένα πεδίο της κινηματογραφικής τέχνης που θα ήθελε κάποιος να μελετήσει.

Οι ταινίες του Θανάση Ρεντζή ήταν συνέχεια των κειμένων του. Ο «Ηλεκτρικός Άγγελος», η «Βιογραφία» κ.ά., ακόμα και τα ντοκιμαντέρ του, τηλεοπτικές παραγωγές που ξέφευγαν από την τηλεοπτική γραφή, ήταν κινηματογράφος, αλλά και σπουδή στο θέμα που αναφέρονταν.

«Ο Ρεντζής, ως σκηνοθέτης, παραγωγός, χαράκτης, θεωρητικός και κριτικός του κινηματογράφου, σημειολόγος, είναι, μπορούμε να πούμε ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης, το έργο του οποίου ακόμα δεν έχει μελετηθεί όπως θα έπρεπε. Έχει όμως μεταλαμπαδεύσει την ανάλυση και τη σύνθεση στη γλώσσα και στο λόγο του κινηματογράφου, ειδικά σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε διάφορες σχολές και, ειδικά, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στη οποία δίδασκε στο μεταπτυχιακό τμήμα» συνεχίζει ο Γιάννης Φραγκούλης στο filmandtheater.gr.

Τον χειμώνα του 1970 ιδρύει με τον Δημήτρη Σπέντζο το Κέντρο Πειραματικού Κινηματογράφου, που λειτούργησε για μια τριετία

YouTube thumbnail

Το 1973 κάνει την πρώτη του ταινία με τον Νίκο Ζερβό, το Μαύρο-Άσπρο

Ο Θανάσης Ρεντζής γεννήθηκε το 1947 στο Αίγιον Αχαίας και ξεκίνησε τον πρώτο κύκλο σπουδών του σε ηλικία 16 ετών τον οποίο και ολοκλήρωσε στα 19. Σπούδασε Σκηνοθεσία στην Αθήνα (Ανωτάτη Σχολή Θεάτρου – Κινηματογράφου Αθηνών, που διηύθυναν η Ειρήνη Καλκάνη και ο Κώστας Φωτεινός). Παράλληλα εργάσθηκε στο Διεθνές Βιβλιοπωλείο Παντελίδη. Το 1968, με τους: Φ. Καραμήτσο, Στ. Πουλάκη και Θ. Καστανιώτη συστήνουν μια ομάδα διεπιστημονικής μελέτης και έρευνας όπου και ασχολούνται με τα Μαθηματικά, την Κυβερνητική, τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας και κυρίως τον Κινηματογράφο.

Τον χειμώνα του 1970 ιδρύει με τον Δημήτρη Σπέντζο το Κέντρο Πειραματικού Κινηματογράφου, που λειτούργησε για μια τριετία.

Το 1973 κάνει την πρώτη του ταινία με τον Νίκο Ζερβό, το Μαύρο-Άσπρο. Το 1974 ιδρύει με τον Θανάση Καστανιώτη το περιοδικό Φιλμ (Περιοδική Έκδοση Ανάλυσης και Θεώρησης του Κινηματογράφου), με σκοπό την θεωρητική σπουδή της 7ης Τέχνης και με έμφαση στις Πρωτοπορίες και τον Πειραματισμό, το οποίο και διηύθυνε ως 1986, δημοσιεύοντας πάνω από 6.000 σελίδες θεωρητικών κειμένων.

Το 1973 κάνει την πρώτη του ταινία με τον Νίκο Ζερβό, το Μαύρο-Άσπρο / tainiothiki online

Το 1975 κάνει τη δεύτερη ταινία, τη Βιο-γραφία, με την οποία παίρνει το Γ΄Βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και διακρίνεται στα Διεθνή Φεστιβάλ της Μπολόνιας και του Ρότερνταμ, για τον ιδιάζοντα κι απότολμο πειραματισμό του. Την ίδια χρονιά εκδίδεται και το σενάριο της ταινίας Βιο-γραφία (Εκδόσεις Εξάντας).

Διετέλεσε τακτικός ομιλητής και πρωτεργάτης για θέματα Κινηματογράφου και Νέων Τεχνολογιών στο Θεατρικό Τμήμα (Πανεπιστήμιο Αθηνών ’75 – ’80). Το 1977 κάνει το Fiction για την Expo Arte στο Bari και από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορεί το τομίδιο με τη μελέτη Οι Πρωτοπορίες στον Κινηματογράφο.

Την ίδια χρονιά τίθεται επικεφαλής της αντίδρασης των Ελλήνων Κινηματογραφιστών, κατά της τότε κυβερνητικής πολιτικής και αναλαμβάνει την διοργάνωση του καλούμενου «Αντιφεστιβάλ».

Το περιοδικό Φιλμ, θεωρητικό πόνημα για τον κινηματογράφο, δε διαβαζόταν μόνο από τους «ειδικούς», τους μελετητές του φιλμικού λόγου

Το περιοδικό φιλμ

Το 1980 κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καστανιώτη το βιβλίο της ταινίας Corpus

Στη συνέχεια ασχολείται συστηματικά με τον συνδικαλισμό (μέχρι και το 1982) και διετέλεσε διαδοχικά Γραμματέας και Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών καθώς και μέλος του τριμελούς Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημιουργών Οπτικοακουστικών Έργων [F.E.R.A.].

Το 1978 συνεργάζεται, ως προς το κινηματογραφικό σκέλος και τους φωτισμούς, με τον Ιάνη Ξενάκη στο Πολύτοκο Μυκηνών. Το 1979 κάνει το Corpus και διακρίνεται για τον πολλαπλά καινοτομικό χαρακτήρα του έργου του, στη Θεσσαλονίκη, τη Βάρνα και τη Βερόνα.

Βασικός ομιλητής και για θέματα Κινηματογράφου και Νέων Μέσων των Ελεύθερων Ανοικτών Πανεπιστημίων (από το 1981 έως το 1986).

Το 1980 κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καστανιώτη το βιβλίο της ταινίας Corpus και ο ίδιος αρχίζει στο Παρίσι (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Cociales) διατριβή με θέμα Morphologie et Semiologie au Cinema και επόπτη τον Christian Metz, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε.

Το 1981 κάνει τον Ηλεκτρικό Άγγελο και τιμάται στη Θεσσαλονίκη με ειδική διάκριση για τον πειραματικό χαρακτήρα του έργου του και ταυτόχρονα παίρνει το βραβείο καλύτερης μουσικής.

Την επόμενη χρονιά κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πύλη το ανθολόγιο με θεωρητικά κείμενα και τίτλο: Κινηματογράφος, Πρακτική και Ιδεολογία.

Βιο-γραφία του Θανάση Ρεντζή

Πλήθος Κινηματογραφικά Φεστιβάλ, Πανοράματα, Ειδικά και Προσωπικά Αφιερώματα

Κατά τη διετία 1986–’87 κάνει μια σειρά εξ εννέα ντοκυμανταίρ για την τηλεόραση (ΕΤ 1), με τίτλο: Η Ελληνική Τυπογραφία. Ακολουθούν τα αυτοτελή Φαγκότο (στη σειρά: Έλληνες Μουσικοί Εκτελεστές – ΕΤ 1), και Ν. Σταυρίδης, και Δ. Διαμαντίδου (στη σειρά: Πρόσωπα Θεάτρου – ΕΤ 1).

Το 1986 αναλαμβάνει τη διεύθυνση καθώς και την αναδιοργάνωση του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και μετά από δύο χρόνια παραιτείται λόγω ουσιαστικών διαφωνιών με τους συνδικαλιστικούς φορείς του Κινηματογραφικού χώρου.

Στη συνέχεια τοποθετείται διευθυντής του Τομέα Ψυχαγωγίας της ΕΤ1, από όπου και απεχώρησε το 1990. Την επόμενη διετία (1991-’92) διευθύνει την έρευνα του καινοτόμου Οπτικο-ακουστικού Προγράμματος Lexicorama, για τη διεθνή Προβολή και Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (σε συνεργασία με το Α.Π.Θ., Καθηγητής Γ. Καζάζης).

Είχε συμμετάσχει σε πλήθος Κινηματογραφικά Φεστιβάλ, Πανοράματα, Ειδικά και Προσωπικά Αφιερώματα, καθώς και σε Συνέδρια και Σεμινάρια κι έχει δώσει πλήθος διαλέξεων για το έργο του και τα Οπτικοακουστικά Μέσα γενικότερα. Είχε τιμηθεί με αρκετά βραβεία και διακρίσεις, για τον κατ’ εξοχήν καινοτομικό και πειραματικό χαρακτήρα του έργου του κι έχουν γραφεί επ’ αυτού ευάριθμα άρθρα, κριτικές, κείμενα καθώς και μελέτες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δίδασκε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Ψηφιακές Μορφές Τέχνης το μάθημα της Αισθητικής του Κινηματογράφου και των Νέων Μέσων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δυσκοιλιότητα: Για να μη δυσκολευόμαστε

Δυσκοιλιότητα: Για να μη δυσκολευόμαστε

Wall Street
Wall Street: Προσγείωση – Ψυχρολουσία από τον πληθωρισμό χονδρικής

Wall Street: Προσγείωση – Ψυχρολουσία από τον πληθωρισμό χονδρικής

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν
Culture Live 13.08.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι Στρέιτ, Σταλόνε, Γκέινορ και Kiss θα βραβευθούν στα Kennedy Center Honors και ότι ο ίδιος θα παρουσιάσει την τελετή απονομής των βραβείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ – «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»
Μπαμπάκας 13.08.25

Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ - «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»

Υπάρχει τουλάχιστον μία γοητευτική ιστορία στο βιβλίο «Η σκοτεινή πλευρά της ιδιοφυΐας: Η ζωή του Άλφρεντ Χίτσκοκ», την αμφιλεγόμενη βιογραφία του Μετρ της Σασπένς που έγραψε ο Ντόναλντ Σπότο το 1983, και αφορά τη γέννηση του μοναδικού του παιδιού, της Πατρίσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα
Νόμοι της Νυρεμβέργης 12.08.25

Σάλος για λεζάντα του Imperial War Museum: Ιστορικοί καταγγέλλουν ανακρίβεια σε έκθεση για το Ολοκαύτωμα

Το Imperial War Museum του Λονδίνου κατηγορείται για παραποίηση των ναζιστικών κριτηρίων για την εβραϊκή ταυτότητα σε λεζάντα της έκθεσης για το Ολοκαύτωμα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ
Eternal Life 11.08.25

It’s Never Over, Jeff Buckley – Η αλήθεια πίσω από τον θάνατο του μουσικού που έμεινε στην ιστορία με ένα μόνο άλμπουμ

Το It’s Never Over, Jeff Buckley είναι ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει με ευαισθησία την πορεία ενός καλλιτέχνη που έφυγε πολύ νωρίς, σιωπηρά, ενώ είχε τόσα ακόμα να πει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη
Θυμήσου, σώμα 11.08.25

Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη

Από το ημίφως του διαμερίσματός του στην οδό Λέψιους, μέχρι την αιώνια σκιά της ποίησής του, δύο ερευνητές φέρνουν στο φως το πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο του ποιητή εδώ και μισό αιώνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα
Αλληλεγγύη = Δύναμη 14.08.25

Επιχείρηση διάσωσης για τα ζώα στις πληγείσες από τη φωτιά περιοχές – Οι ενέργειες που έγιναν στην Πάτρα

Στην Πάτρα την ώρα που οι φλόγες την «περικύκλωναν», οι κινήσεις που έγιναν για τη διάσωση των ζώων, όπως περιγράφονται από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς, υπήρξαν καθοριστικές.

Τζούλη Τούντα
Η Άννα Γουίντουρ προσεγγίζει nepo baby για να αναλάβει τη διεύθυνση της Vogue
Ποια είναι η τυχερή; 14.08.25

Η Άννα Γουίντουρ προσεγγίζει nepo baby για να αναλάβει τη διεύθυνση της Vogue

Η Κλόι Μαλ είναι η επικρατέστερη υποψήφια για να αναλάβει τη θέση της θρυλικής «παγωμένης βασίλισσας» της μόδας, Άννα Γουίντουρ, στη Vogue, σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους – «Χαλάει» η μεταγραφή του στην ΑΕΚ
Μπάσκετ 14.08.25

Κόπηκε στα ιατρικά ο Λεκαβίτσιους – «Χαλάει» η μεταγραφή του στην ΑΕΚ

Ο Λούκας Λεκαβίτσιους κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις της ΑΕΚ - Θα υποβληθεί σε δεύτερο γύρο εξετάσεων για να διαπιστωθεί ο ακριβέστατος χρόνος απουσίας του μήπως παραμείνει στην «Ένωση» με μειωμένο συμβόλαιο.

Σύνταξη
Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»
On Field 14.08.25

Η Τότεναμ έστειλε πολλά «μηνύματα»

Η ομάδα του Λονδίνου έδειξε κόντρα στην Παρί, παρά την απώλεια του Super Cup, ότι μπορεί να πετύχει πολλά στο αγγλικό πρωτάθλημα που ξεκινά αύριο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα
Ο «ειρηνοποιός» 14.08.25

Ήθελε το βραβείο Νόμπελ ο Τραμπ, γράφει νορβηγική εφημερίδα

«Από το πουθενά, ενώ ο υπουργός Οικονομικών περπατούσε στο δρόμο στο Όσλο, ο Ντόναλντ Τραμπ τον πήρε τηλέφωνο», γράφει η Dagens Naeringsliv - «Ήθελε το βραβείο Νόμπελ - και να συζητήσει για δασμούς»

Σύνταξη
«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του
TikTok 14.08.25

«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του

Ο γνωστός σεφ Άκης Πετρετζίκης, που απολαμβάνει τις διακοπές του με την οικογένειά του, ανέβασε ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok - όμως υπήρχαν και αντιδράσεις.

Σύνταξη
Αλβανία: Ο Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την ταχύτερη ένταξη στην ΕΕ
Αλβανία 14.08.25

Ο Έντι Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την επιτάχυνση της ένταξης στην ΕΕ

«Μια μέρα μπορεί να έχουμε ένα υπουργείο που θα διευθύνεται εξ ολοκλήρου από την Τεχνητή Νοημοσύνη», είχε δηλώσει ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, σε συνέντευξη Τύπου για την ψηφιοποίηση

Σύνταξη
«Επιχείρηση Τηλεδιάσκεψη»: Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό
«Επιχείρηση τηλεδιάσκεψη» 14.08.25

Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό

Ο Τραμπ άκουσε όσα είχαν να του πουν οι Ευρωπαίοι για το πώς βλέπουν μια διαπραγμάτευση για το Ουκρανικό. Δεν έχουν όμως τρόπο να «συντάξουν» μακρόθεν την ατζέντα στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται
Νέα Αριστερά 14.08.25

Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε πως «η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει»

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μπαταρία και καλώδια από πυροσβεστικό όχημα – Μήνυση από τον δήμο Νεάπολης – Συκεών
Θεσσαλονίκη 14.08.25

Έκλεψαν μπαταρία και καλώδια από πυροσβεστικό όχημα - Μήνυση από τον δήμο Νεάπολης - Συκεών

Οι άγνωστοι παραβίασαν το πυροσβεστικό όχημα που ήταν παρκαρισμένο στο φυλασσόμενο περιφραγμένο χώρο στάθμευσης οχημάτων του δήμου Νεάπολης - Συκεών, στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Πούτιν: Ειλικρινείς οι προσπάθειες των ΗΠΑ για εκεχειρία – Πιθανή μία συμφωνία για έλεγχο των πυρηνικών
Πριν τη συνάντηση 14.08.25

Πούτιν: Ειλικρινείς οι προσπάθειες των ΗΠΑ για εκεχειρία – Πιθανή μία συμφωνία για έλεγχο των πυρηνικών

Λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήρε τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου και άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει μία νέα πυρηνική συμφωνία

Σύνταξη
Το Stranger Things, η επιτυχία και η εξαφάνιση: Ο Ντακρέ Μοντγκόμερι ζει τη δική του αλήθεια
Τίμιος 14.08.25

Το Stranger Things, η επιτυχία και η εξαφάνιση: Ο Ντακρέ Μοντγκόμερι ζει τη δική του αλήθεια

Σε συνέντευξή του, ο σταρ του Stranger Things Ντακρέ Μοντγκόμερι εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να μείνει μακριά από το Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια. Και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό, αφού πληρώνει το ενοίκιό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φωτιά στην Πάτρα: Σε εξέλιξη η επιστροφή των ασθενών στο Καραμανδάνειο μετά την εκκένωσή του
Ελλάδα 14.08.25

Σε εξέλιξη η επιστροφή των ασθενών στο Καραμανδάνειο μετά την εκκένωση λόγω της φωτιάς

Το Καραμανδάνειο αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά στις 15:00 το μεσημέρι, όταν θα ολοκληρωθεί η μεταφορά των ασθενών που είχαν εκκενώσει το νοσοκομείο όταν ξέσπασε η φωτιά στην Πάτρα

Σύνταξη
Όσοι αγνόησαν το 112 έσωσαν τις περιουσίες τους, λέει ο Πελετίδης – «Ο κόσμος με ηρωισμό έφερε αποτέλεσμα»
Δήμαρχος Πατρέων 14.08.25

Όσοι αγνόησαν το 112 έσωσαν τις περιουσίες τους, λέει ο Πελετίδης – «Ο κόσμος με ηρωισμό έφερε αποτέλεσμα»

Ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης τόνισε ότι είναι σαφές πως όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και αγνόησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους

Σύνταξη
«Μάρτιν σταμάτα!» – Όταν ο Σκορσέζε σκέφτηκε να αγοράσει όπλο για να απειλήσει το κινηματογραφικό στούντιο
Μηδέν-εκατό 14.08.25

«Μάρτιν σταμάτα!» - Όταν ο Σκορσέζε σκέφτηκε να αγοράσει όπλο για να απειλήσει το κινηματογραφικό στούντιο

Οι προτεινόμενες (από την παραγωγή) αλλαγές στην ταινία του «Ο Ταξιτζής» εξόργισαν τόσο τον Μάρτιν Σκορσέζε, που απείλησε να πάρει το νόμο στα χέρια του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φαραντούρης: Η μισή Ελλάδα καίγεται, γιατί δεν ενεργοποιήσαμε εγκαίρως τον ευρωπαϊκό μηχανισμό;
Πυρκαγιές 14.08.25

Φαραντούρης: Η μισή Ελλάδα καίγεται, γιατί δεν ενεργοποιήσαμε εγκαίρως τον ευρωπαϊκό μηχανισμό;

«Αυτή τη στιγμή καίγεται η μισή Ελλάδα και αν υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε συνδρομής, πρέπει να την πάρουμε», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Απόρρητο