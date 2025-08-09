Πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο Τζιμ Λόβελ ο αστροναύτης της NASA που ηγήθηκε στην περίφημης αποστολής Απόλλων 13.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η NASA εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια του κυβερνήτη Τζιμ Λόβελ, του οποίου η ζωή και το έργο ενέπνευσαν εκατομμύρια ανθρώπους κατά τη διάρκεια των δεκαετιών», δήλωσε η διαστημική υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, μιλώντας για τον «ακλόνητο χαρακτήρα και το θάρρος του» που επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να «φτάσουν στη Σελήνη».

We are saddened by the passing of Jim Lovell, commander of Apollo 13 and a four-time spaceflight veteran. Lovell’s life and work inspired millions. His courage under pressure helped forge our path to the Moon and beyond—a journey that continues today. https://t.co/AjT8qmxsZI pic.twitter.com/jBlxzgrmSk — NASA (@NASA) August 8, 2025

Ο Λόβελ ήταν ο κυβερνήτης της επανδρωμένης αποστολής στόχος της οποίας ήταν η προσσελήνωση. Η αποστολή μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, αλλά παραλίγο να καταλήξει σε καταστροφή το 1970 μετά μια έκρηξη εν πτήσει, όμως επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη.

Δείτε το βίντεο της NASA για τον Τζιμ Λόβελ