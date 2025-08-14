Στο Καραμανδάνειο επιστρέφουν οι ασθενείς που είχαν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Πάτρα, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά στην περιοχή.

Όλοι οι ασθενείς αναμένεται να έχουν επιστρέψει στο Καραμανδάνειο μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι

Σύμφωνα με το tempo24.news, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, οπότε και θα επαναλειτουργήσει το νοσοκομείο με το προγραμματισμένο πρόγραμμα εφημεριών.

Η χθεσινή εκκένωση είχε πραγματοποιηθεί για προληπτικούς λόγους, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε ότι «ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας».

Όπως πρόσθεσε κάποιοι περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενούνταν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο, ενώ «η όλη η επιχείρηση θα γίνει με τάξη και ασφάλεια».

Φωτιά στην Πάτρα: Σύλληψη 25χρονου εμπρηστή

Να σημειωθεί ότι από μια φωτογραφία – ντοκουμέντο από τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη ενός 25χρονου, που φέρεται να είναι ο εμπρηστής.

Οι κινήσεις του νεαρού άνδρα κατεγράφησαν από κάμερα ασφαλείας, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να τον συλλάβουν λίγες ώρες αργότερα. Στα πλάνα φαινόταν ο 25χρονος εντός οικοπεδικής έκτασης, στην οποία λίγο μετά την αποχώρησή του ξέσπασε φωτιά.