Σάλος με φωτογραφίες διαιτητή σε αγώνα ομάδας του MLS, όμως δεν τιμωρείται

Σάλος ξέσπασε με διαιτητή του MLS των ΗΠΑ, οι οποίες «μαρτυρούν» ότι έδωσε το παρών σε αγώνα ομάδας, συγκεκριμένα της Los Angeles Football Club (LAFC) τόσο ο ίδιος ο διαιτητής Τιμ Φορντ όσο και η οικογένειά του. Εξαιτίας του θορύβου ο Οργανισμός Επαγγελματιών Διαιτητών (PRO), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση και τον ορισμό διαιτητών στο MLS ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τις διαδικασίες σχετικά με το τι συνιστά «σύνδεση» ενός διαιτητή με έναν σύλλογο.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι λόγω των κανονισμών ο διαιτητής Τιμ Φορντ δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τιμωρίας. Απλά, οι κανονισμοί αναμένεται να αλλάξουν, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά, αν προτιμάτε παρόμοιες παρουσίες, στο μέλλον.

Ο Οργανισμός Επαγγελματιών Διαιτητών πήρε θέση μετά τη δημοσίευση στο Instagram φωτογραφιών του διαιτητή Τιμ Φορντ και της οικογένειάς του να παρακολουθούν αγώνα της LAFC. Από την συγκεκριμένη τοποθέτηση προκύπτει, επίσης, ότι ο Φορντ δεν θα τιμωρηθεί για την παρουσία του στον αγώνα.

Οι φωτογραφίες του διαιτητή Φορντ και της οικογένειάς του διέρρευσαν μετά τη διαιτησία του στον αγώνα του περασμένου Σαββατοκύριακου μεταξύ των San Jose Earthquakes και Vancouver Whitecaps. Το Βανκούβερ φωνάζει για δυο λάθη του Φορντ: 1) Απέβαλε τον αμυντικό του Βανκούβερ, Έντιερ Οκάμπο, για δύο παραβάσεις που έκρινε ως κίτρινες κάρτες, 2) Υπέδειξε ένα αμφισβητούμενο πέναλτι σε βάρος του αμυντικού Τρίσταν Μπλάκμον, το οποίο εκτέλεσε επιτυχώς ο Τζόσεφ Μαρτίνες της Σαν Χοσέ και με την εύστοχη εκτέλεσή του κέρδισε τον αγώνα με 2-1.

«Όσοι είδαν τον αγώνα, είδαν έναν παίκτη να γλιστράει και ένας άνθρωπος (σ.σ. ο διαιτητής Φορντ) είδε πέναλτι», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο προπονητής του Βανκούβερ, Γέσπερ Σόρενσεν, μετά το παιχνίδι. «Έτσι είναι. Ευτυχώς παίζουμε με VAR και παρ’ όλα αυτά ήταν πάλι πέναλτι», πρόσθεσε.

Μετά τον αγώνα, φωτογραφίες του Φορντ και της οικογένειάς του να παρακολουθούν αγώνες της LAFC – μερικές από το 2018 – εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι φωτογραφίες προέρχονται από τον λογαριασμό της συζύγου του Φορντ στο Instagram, ο οποίος από τότε έγινε ιδιωτικός.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το MLS άδειασε τον διαιτητή Φορντ, καθώς ακύρωσε την υποχρεωτική ποινή μίας αγωνιστικής και το πρόστιμο που θα επιβαλλόταν στον Οκάμπο λόγω της δεύτερης κίτρινης κάρτας που δέχτηκε στον αγώνα με την Σαν Χοσέ. Ο Φορντ είχε βρεθεί στο επίκεντρο άλλης μίας διαιτητικής διαμάχης το 2023, στη διάρκεια σειράς πλέι οφ μεταξύ του Βανκούβερ και της ομάδας του Λος Αντζελες, της οποίας έβλεπε αγώνες. Μαντέψτε, υπέρ ποιας ομάδας κατηγορήθηκε ότι έκανε λάθη.

Ο τότε προπονητής του Βανκούβερ Σαρτίνι, τον οποίο ο Φορντ απέβαλε, χαρακτήρισε την εμφάνιση του Φορντ «επονείδιστη» και έκανε μπλακ χιούμορ λέγοντας ότι θα ήταν ύποπτος αν ο Φορντ βρισκόταν νεκρός μετά τον αγώνα. Ο Σαρτίνι τιμωρήθηκε αργότερα με αποκλεισμό έξι αγώνων και πρόστιμο 20.000 δολαρίων για τις δηλώσεις του.