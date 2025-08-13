sports betsson
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

ps. post
scriptum

Το καθεστώς Μητσοτάκη έβγαλε τη Βούλτεψη να πει ότι για τις φωτιές φταίει η έλλειψη σε εθελοντές πυροσβέστες (ντροπή) - Πού να μείνουν λεφτά από τα «μπλε κοπάδια» και το λυσσαλέο «φάγωμα» του Ταμείου Ανάκαμψης

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σάλος με φωτογραφίες διαιτητή σε αγώνα ομάδας του MLS, όμως δεν τιμωρείται
Ποδόσφαιρο 13 Αυγούστου 2025 | 18:26

Σάλος με φωτογραφίες διαιτητή σε αγώνα ομάδας του MLS, όμως δεν τιμωρείται

Ο Οργανισμός Επαγγελματιών Διαιτητών (PRO) δήλωσε ότι θα επανεξετάσει τις διαδικασίες σχετικά με το τι συνιστά «σύνδεση» ενός διαιτητή με έναν σύλλογο

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όταν τρώμε νωρίς, χάνουμε πιο εύκολα κιλά!

Όταν τρώμε νωρίς, χάνουμε πιο εύκολα κιλά!

Spotlight

Σάλος ξέσπασε με διαιτητή του MLS των ΗΠΑ, οι οποίες «μαρτυρούν» ότι έδωσε το παρών σε αγώνα ομάδας, συγκεκριμένα της Los Angeles Football Club (LAFC) τόσο ο ίδιος ο διαιτητής Τιμ Φορντ όσο και η οικογένειά του. Εξαιτίας του θορύβου ο Οργανισμός Επαγγελματιών Διαιτητών (PRO), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση και τον ορισμό διαιτητών στο MLS ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τις διαδικασίες σχετικά με το τι συνιστά «σύνδεση» ενός διαιτητή με έναν σύλλογο.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι λόγω των κανονισμών ο διαιτητής Τιμ Φορντ δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τιμωρίας. Απλά, οι κανονισμοί αναμένεται να αλλάξουν, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά, αν προτιμάτε παρόμοιες παρουσίες, στο μέλλον.

Ο Οργανισμός Επαγγελματιών Διαιτητών πήρε θέση μετά τη δημοσίευση στο Instagram φωτογραφιών του διαιτητή Τιμ Φορντ και της οικογένειάς του να παρακολουθούν αγώνα της LAFC. Από την συγκεκριμένη τοποθέτηση προκύπτει, επίσης, ότι ο Φορντ δεν θα τιμωρηθεί για την παρουσία του στον αγώνα.

Οι φωτογραφίες του διαιτητή Φορντ και της οικογένειάς του διέρρευσαν μετά τη διαιτησία του στον αγώνα του περασμένου Σαββατοκύριακου μεταξύ των San Jose Earthquakes και Vancouver Whitecaps. Το Βανκούβερ φωνάζει για δυο λάθη του Φορντ: 1) Απέβαλε τον αμυντικό του Βανκούβερ, Έντιερ Οκάμπο, για δύο παραβάσεις που έκρινε ως κίτρινες κάρτες, 2) Υπέδειξε ένα αμφισβητούμενο πέναλτι σε βάρος του αμυντικού Τρίσταν Μπλάκμον, το οποίο εκτέλεσε επιτυχώς ο Τζόσεφ Μαρτίνες της Σαν Χοσέ και με την εύστοχη εκτέλεσή του κέρδισε τον αγώνα με 2-1.

«Όσοι είδαν τον αγώνα, είδαν έναν παίκτη να γλιστράει και ένας άνθρωπος (σ.σ. ο διαιτητής Φορντ) είδε πέναλτι», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο προπονητής του Βανκούβερ, Γέσπερ Σόρενσεν, μετά το παιχνίδι. «Έτσι είναι. Ευτυχώς παίζουμε με VAR και παρ’ όλα αυτά ήταν πάλι πέναλτι», πρόσθεσε.

Μετά τον αγώνα, φωτογραφίες του Φορντ και της οικογένειάς του να παρακολουθούν αγώνες της LAFC – μερικές από το 2018 – εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι φωτογραφίες προέρχονται από τον λογαριασμό της συζύγου του Φορντ στο Instagram, ο οποίος από τότε έγινε ιδιωτικός.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το MLS άδειασε τον διαιτητή Φορντ, καθώς ακύρωσε την υποχρεωτική ποινή μίας αγωνιστικής και το πρόστιμο που θα επιβαλλόταν στον Οκάμπο λόγω της δεύτερης κίτρινης κάρτας που δέχτηκε στον αγώνα με την Σαν Χοσέ. Ο Φορντ είχε βρεθεί στο επίκεντρο άλλης μίας διαιτητικής διαμάχης το 2023, στη διάρκεια σειράς πλέι οφ μεταξύ του Βανκούβερ και της ομάδας του Λος Αντζελες, της οποίας έβλεπε αγώνες. Μαντέψτε, υπέρ ποιας ομάδας κατηγορήθηκε ότι έκανε λάθη.

Ο τότε προπονητής του Βανκούβερ Σαρτίνι, τον οποίο ο Φορντ απέβαλε, χαρακτήρισε την εμφάνιση του Φορντ «επονείδιστη» και έκανε μπλακ χιούμορ λέγοντας ότι θα ήταν ύποπτος αν ο Φορντ βρισκόταν νεκρός μετά τον αγώνα. Ο Σαρτίνι τιμωρήθηκε αργότερα με αποκλεισμό έξι αγώνων και πρόστιμο 20.000 δολαρίων για τις δηλώσεις του.

Headlines:
Επικαιρότητα
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε συνέχεια στο ανοδικό σερί ο όμιλος Viochalco

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όταν τρώμε νωρίς, χάνουμε πιο εύκολα κιλά!

Όταν τρώμε νωρίς, χάνουμε πιο εύκολα κιλά!

Markets
Alpha Bank: Η επενδυτική στρατηγική για τις αγορές – Πώς να κινηθούν οι επενδυτές

Alpha Bank: Η επενδυτική στρατηγική για τις αγορές – Πώς να κινηθούν οι επενδυτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Από το Σίδνεϊ, στην Premier League και την… αγκαλιά του Γιοβάνοβιτς: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που επέλεξε την Εθνική Ελλάδας (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης επέλεξε την Εθνική Ελλάδας και τίθεται στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς – Η τρομερή ιστορία του 22χρονου από το Σίδνεϊ που «χτυπάει» την πόρτα της «γαλανόλευκης»…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»
Conference League 13.08.25

Νίκολιτς: «Δεν επιτρέπεται λεπτό χωρίς συγκέντρωση, δεν πρέπει να δώσουμε δώρα σε μια ποιοτική ομάδα»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς (14/8, 21:00) με τον Άρη Λεμεσού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League, τονίζοντας πως δεν πρέπει να υποτιμήσουν την κυπριακή ομάδα.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»
Europa League 13.08.25

Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει της ρεβάνς (14/8, 20:00) του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, αναφέρθηκε στους Τάισον και Καμαρά και παράλληλα τόνισε πως η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες
Αγωνιώδεις προσπάθειες 13.08.25

Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχουν διασωθεί από το ναυάγιο στη Λαμπεντούζα 70 έως 80 άνθρωποι, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη οι έρευνες των σωστικών συνεργείων.

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της
Πολιτική Γραμματεία 13.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς
Κόσμος 13.08.25

Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς

Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ότι θα επιδιώξει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και διαβεβαίωσε πως δεν θα κάνει καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς την πλήρη συμμετοχή του Κιέβου

Σύνταξη
Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο
Βίντεο 13.08.25

Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο

«Είχα πεθάνει. Έχω δοκιμάσει ξανά και ξανά, αλλά δεν τα κατάφερα. Τα παράτησα», είπε ο Τζέισον Μομόα για τη στιγμή της ζωής του που τον έκανε να πάψει να καπνίζει.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό
Διαπραγματεύσεις 13.08.25

Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν στην επιτυχία της συνόδου κορυφής της Παρασκευής για την Ουκρανία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

Σύνταξη
«Συμφωνία με τον διάβολο» – Mια ιστορία αμφιλεγόμενων διαφημίσεων για τζιν
Κάνε θόρυβο! 13.08.25

«Συμφωνία με τον διάβολο» - Mια ιστορία αμφιλεγόμενων διαφημίσεων για τζιν

Η διαφήμιση της American Eagle με τη Σίντνεϊ Σουίνι είναι η τελευταία μιας μακράς σειράς προκλητικών καμπανιών για τζιν, που προσπαθούν να «ξεχωρίσουν» -ενίοτε με τον λάθος τρόπο όπως η φράση «τα γονίδια μου με καθορίζουν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εποχικοί πυροσβέστες για ανεκδιήγητη Βούλτεψη: «Βγάλτε το σκασμό – Δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική»
Πυρκαγιές 13.08.25

Εποχικοί πυροσβέστες για ανεκδιήγητη Βούλτεψη: «Βγάλτε το σκασμό – Δεν είναι όλα επικοινωνιακή πολιτική»

Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν. Βγάλτε το σκασμό επιτέλους», απαντούν οι εποχικοί πυροσβέστες στη Σοφία Βούλτεψη.

Σύνταξη
Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση
Στην πυρόπληκτη Αχαΐα 13.08.25

Κασσελάκης για φωτιές: Ξεκάθαρη αποτυχία τόσο της κυβέρνησης όσο και ενός ανίκανου πολιτικού προσωπικού χωρίς εξειδίκευση

«Η κρατική μηχανή πρέπει να αλλάξει ριζικά. Δεν αρκεί το φιλότιμο των πολιτών και η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Δεν επαρκούν αεροσκάφη, είναι ελλιπής ο εξοπλισμός», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη
Τεράστιες απώλειες 13.08.25

Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη

Πυρκαγιές καίνε χιλιάδες στρέμματα γης σε όλη τη Μεσόγειο, από την Ιβηρική έως τα Βαλκάνια, το «κοκτέιλ μολότοφ» των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων, προκαλεί τεράστια καταστροφή στη Μεσόγειο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο
Από την Πάτρα 13.08.25

Χαρίτσης: Κυβέρνηση καμένης γης – Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο

«Αυτό το οποίο συμβαίνει δεν είναι η κακιά η ώρα, δεν είναι η κακιά μας η μοίρα. Είναι ζήτημα πολιτικών επιλογών», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης για τις καταστροφικές πυρκαγιές που «σαρώνουν» την Αχαΐα

Σύνταξη
«Ο Τραμπ είναι μια ιστορία τρόμου»: Ο Στίβεν Κινγκ για τα όνειρα, τους «κακούς» και το μέλλον του κόσμου
The Good Life 13.08.25

«Ο Τραμπ είναι μια ιστορία τρόμου»: Ο Στίβεν Κινγκ για τα όνειρα, τους «κακούς» και το μέλλον του κόσμου

Ο «βασιλιάς του τρόμου» Στίβεν Κινγκ έδωσε απαντήσεις σε ερωτήσεις των αναγνωστών του στη γνωστή στήλη Q&A του Guardian, ενώ αποκάλυψε και ένα μυστικό που κρύβουν όλα τα έργα του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι λέει ο Τραμπ πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία – Η θέση μας δεν άλλαξε από το 2024, λέει η Μόσχα
Κόσμος 13.08.25

«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι λέει ο Τραμπ πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία – Η θέση μας δεν άλλαξε από το 2024, λέει η Μόσχα

Στη γερμανική καγκελαρία, παρουσία Ζελένσκι, πραγματοποιείται ήδη τηλεδιάσκεψη προετοιμασίας των Ευρωπαίων ηγετών πριν από την εικονική σύνοδο με τον Τραμπ για την Ουκρανία

Σύνταξη
Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;
Κόσμος 13.08.25

Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Συρία ετοιμάζεται για στρατιωτική επιχείρηση κατά των ελεγχόμενων από τους Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), με την υποστήριξη της Τουρκίας

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Απόρρητο