Τιμωρία – έκπληξη στον Μέσι από το MLS!

Απρόοπτο με τον Λιονέλ Μέσι, ο σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική στο MLS.

Ο λόγος που συνέβη αυτό ήταν η απουσία του θρύλου του ποδοσφαίρου από το All Star Game του αμερικανικού πρωταθλήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τον Μέσι, τιμωρήθηκε εξίσου με μία αγωνιστική και ο Τζόρντι Άλμπα.

Lionel Messi and Jordi Alba have been suspended for Inter Miami’s matchup with FC Cincinnati on Saturday for skipping the MLS All-Star Game, per @tombogert pic.twitter.com/1LmBrG9XDB

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 25, 2025