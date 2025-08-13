Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ: «Ο αδερφός μου έχει πρόβλημα με τον τζόγο» – Ποια είναι η δική του αδυναμία
Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, μίλησε για το πρόβλημα του αδερφού του με τον τζόγο, που τον οδήγησε εκτός NBA, ενώ αποκάλυψε και τη δική του αδυναμία.
- Θεσσαλονίκη: 50χρονη παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και βρέθηκαν πάνω της… ναρκωτικά και μαχαίρια
- «Είσαι ψεύτης!» – Βαθαίνει η κόντρα του Μασκ με τον Σαμ Άλτμαν και την Apple
- Αυτή είναι η συνταγή επιτυχίας πίσω από τον crypto-πλουτισμό της οικογένειας Τραμπ
- Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε
Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, σε πρόσφατες συνεντεύξεις που έδωσε, μίλησε για το πρόβλημα που επικρατεί στο NBA με τον παράνομο στοιχηματισμό από τους παίκτες.
Η αφορμή για να μιλήσει για αυτό το θέμα ο νυν παίκτης των Μπρούκλιν Νετς είναι ο αδερφός του, Τζόντεϊ, ο οποίος το 2024 τιμωρήθηκε από τη Λίγκα με δια βίου αποκλεισμό, καθώς τοποθετούσε στοιχήματα που αφορούσαν τον ίδιο, ή έδινε πληροφορίες σε γνωστά του άτομα, και αποχωρούσε επίτηδες από παιχνίδια με δικαιολογία τραυματισμού για να πληρωθεί η χαμηλή του επίδοση.
Τι δήλωσε ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ
Συγκεκριμένα, στο «One Night with Steiny» podcast, σε μία γενικότερη αναφορά σχετικά με τον παράνομο στοιχηματισμό που επικρατεί στο NBA, δήλωσε: «Σκέψου αν μπορείς να κάνεις όλους τους φίλους σου πλούσιους λέγοντάς τους «ε πόνταρε 10.000 στο under μου σε αυτό το παιχνίδι, θα κάνω ότι έχω τραυματιστεί» και όλοι θα βγάλουν χρήματα… ορισμένοι άνθρωποι ξεκινούν από το μηδέν».
Λίγες μέρες νωρίτερα, στο «Curious Mike» podcast, ο πρωταθλητής του 2023 με τους Νάγκετς μίλησε για το δικό του πρόβλημα.
«Ο καθένας έχει μία διαφορετική αδυναμία. Ο καθένας αγωνίζεται με διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.
Για παράδειγμα, ο αδερφός μου είχε προβλήματα με τον τζόγο. Η αδυναμία μου ήταν πάντα οι γυναίκες. Όταν είμαι μακριά από τον Θεό, όταν δεν διαβάζω τον λόγο του, δεν προσεύχομαι, δεν τον έχω προτεραιότητα, εκεί είναι που ο διάβολος με πιάνει. Στη «σφαίρα» των γυναικών», δήλωσε, ενώ για τον Τζόντεϊ πρόσθεσε:
«Ο αδερφός μου ο Τζόντεϊ, δεν πάλεψε με αυτή την κακία. Εγώ δεν πάλεψα με τον εθισμό στον τζόγο. Δεν πάλεψα ποτέ με αυτή την κακία. Ο Θεός μου έδωσε πολλά χρήματα επειδή πίστευε ότι μπορούσα να τα διαχειριστώ και να μην χάνομαι σε αυτόν τον τομέα. Και ίσως ο Τζόντεϊ, δεν ήταν ευλογημένος με άπειρα χρήματα επειδή πάλευε με αυτόν τον τομέα της ειδωλοποίησης του χρήματος.
- Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»
- Με Αντετοκούνμπο η Εθνική στη Θεσσαλονίκη
- Το εντυπωσιακό «γκαράζ» του Χάαλαντ αξίας 5,9 εκατομμυρίων ευρώ (pics)
- «Ο Νεκτάριος Τριάντης επέλεξε την Εθνική Ελλάδας» (pic)
- Tα απίστευτα ρεκόρ του αστέρα του επί κοντώ Aρμάντ Ντουπλάνιτς
- Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράις Τζόουνς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις