Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ: «Ο αδερφός μου έχει πρόβλημα με τον τζόγο» – Ποια είναι η δική του αδυναμία

Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, σε πρόσφατες συνεντεύξεις που έδωσε, μίλησε για το πρόβλημα που επικρατεί στο NBA με τον παράνομο στοιχηματισμό από τους παίκτες.

Η αφορμή για να μιλήσει για αυτό το θέμα ο νυν παίκτης των Μπρούκλιν Νετς είναι ο αδερφός του, Τζόντεϊ, ο οποίος το 2024 τιμωρήθηκε από τη Λίγκα με δια βίου αποκλεισμό, καθώς τοποθετούσε στοιχήματα που αφορούσαν τον ίδιο, ή έδινε πληροφορίες σε γνωστά του άτομα, και αποχωρούσε επίτηδες από παιχνίδια με δικαιολογία τραυματισμού για να πληρωθεί η χαμηλή του επίδοση.

Τι δήλωσε ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ

Συγκεκριμένα, στο «One Night with Steiny» podcast, σε μία γενικότερη αναφορά σχετικά με τον παράνομο στοιχηματισμό που επικρατεί στο NBA, δήλωσε: «Σκέψου αν μπορείς να κάνεις όλους τους φίλους σου πλούσιους λέγοντάς τους «ε πόνταρε 10.000 στο under μου σε αυτό το παιχνίδι, θα κάνω ότι έχω τραυματιστεί» και όλοι θα βγάλουν χρήματα… ορισμένοι άνθρωποι ξεκινούν από το μηδέν».

Λίγες μέρες νωρίτερα, στο «Curious Mike» podcast, ο πρωταθλητής του 2023 με τους Νάγκετς μίλησε για το δικό του πρόβλημα.

«Ο καθένας έχει μία διαφορετική αδυναμία. Ο καθένας αγωνίζεται με διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Για παράδειγμα, ο αδερφός μου είχε προβλήματα με τον τζόγο. Η αδυναμία μου ήταν πάντα οι γυναίκες. Όταν είμαι μακριά από τον Θεό, όταν δεν διαβάζω τον λόγο του, δεν προσεύχομαι, δεν τον έχω προτεραιότητα, εκεί είναι που ο διάβολος με πιάνει. Στη «σφαίρα» των γυναικών», δήλωσε, ενώ για τον Τζόντεϊ πρόσθεσε:

«Ο αδερφός μου ο Τζόντεϊ, δεν πάλεψε με αυτή την κακία. Εγώ δεν πάλεψα με τον εθισμό στον τζόγο. Δεν πάλεψα ποτέ με αυτή την κακία. Ο Θεός μου έδωσε πολλά χρήματα επειδή πίστευε ότι μπορούσα να τα διαχειριστώ και να μην χάνομαι σε αυτόν τον τομέα. Και ίσως ο Τζόντεϊ, δεν ήταν ευλογημένος με άπειρα χρήματα επειδή πάλευε με αυτόν τον τομέα της ειδωλοποίησης του χρήματος.