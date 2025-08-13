Παράδειγμα προς μίμηση: Η οικογένεια της 30χρονης Εύας δωρίζει τα όργανά της για να δώσει ζωή

Την απόφαση να δωρίσει τα όργανα της Εύας Ζουγανέλη πήρε η οικογένειά της, σε μια παραδειγματική κίνηση την ώρα του πιο μεγάλου πόνου.

Η 30χρονη Εύα έχασε τη ζωή της μετά από απανωτές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, όταν ένα χειρουργείο, που χρειάστηκε για να αντιμετωπίσει πονοκεφάλους και ζαλάδες από τις οποίες έπασχε, δεν πήγε όπως αναμενόταν.

Η οικογένεια της 30χρονης διερευνά ποια λάθη έγιναν σε όλη αυτή τη διαδικασία.Η κηδεία της Εύας θα γίνει την Πέμπτη 14 Αυγούστου στον Ναό του Αγίου Αντωνίου δίπλα στο Β’ Κοιμητήριο στη Ριζούπολη.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η οικογένεια της Εύας Ζουγανέλη σε ανακοίνωσή της εξηγεί την αξιέπαινη απόφασή της και τονίζει ότι:

«Η Εύα Ζουγανέλη έφυγε από τη ζωή, την Κυριακή 10/8. Ήθελε να φτιάξει τα ιατρικά της προβλήματα για να μπορεί να ζήσει κανονικά, έκανε όνειρα όταν γίνει καλά να πάει βόλτες, να βγει με φίλους, να κάνουμε μαζί διακοπές, να συνεχίσει τη ζωή της και να μπορεί να τη χαρεί.

Το πρόβλημα είναι ότι μια κοπέλα 30 χρόνων κατέληξε μέσα σε 4 μήνες από το πρώτο χειρουργείο. Η απάνθρωπη αδιαφορία το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και βέβαια η κατάσταση του ΕΣΥ με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις να θερίζουν, έκανε την κατάσταση μη αναστρέψιμη.

Η Εύα χάρισε ζωή σε άλλους ανθρώπους με τη δωρεά οργάνων. Άλλωστε, είναι κάτι που ταίριαζε και στον χαρακτήρα της, ήταν πάντα δοτική και γεμάτη όνειρα, γεμάτη αγάπη για τους φίλους, την οικογένειά της και τα αδεσποτάκια της που είχε υιοθετήσει. Θα τη θυμόμαστε για πάντα».