Παράδειγμα προς μίμηση: Η οικογένεια της 30χρονης Εύας δωρίζει τα όργανά της για να δώσει ζωή

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025
Από τα Χανιά άραγε ο ηγέτης βλέπει καλά τις φωτιές για να συντονίζει την κατάσβεση ή χάνει καμία λήψη ανάμεσα στα κοκτέιλ

Σύνταξη
Vita.gr
Την απόφαση να δωρίσει τα όργανα της Εύας Ζουγανέλη πήρε η οικογένειά της, σε μια παραδειγματική κίνηση την ώρα του πιο μεγάλου πόνου.

Η 30χρονη Εύα έχασε τη ζωή της μετά από απανωτές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, όταν ένα χειρουργείο, που χρειάστηκε για να αντιμετωπίσει πονοκεφάλους και ζαλάδες από τις οποίες έπασχε, δεν πήγε όπως αναμενόταν.

Η οικογένεια της 30χρονης διερευνά ποια λάθη έγιναν σε όλη αυτή τη διαδικασία.Η κηδεία της Εύας θα γίνει την Πέμπτη 14 Αυγούστου στον Ναό του Αγίου Αντωνίου δίπλα στο Β’ Κοιμητήριο στη Ριζούπολη.

Ζουγανέλη

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Η οικογένεια της Εύας Ζουγανέλη σε ανακοίνωσή της εξηγεί την αξιέπαινη απόφασή της και τονίζει ότι:

«Η Εύα Ζουγανέλη έφυγε από τη ζωή, την Κυριακή 10/8. Ήθελε να φτιάξει τα ιατρικά της προβλήματα για να μπορεί να ζήσει κανονικά, έκανε όνειρα όταν γίνει καλά να πάει βόλτες, να βγει με φίλους, να κάνουμε μαζί διακοπές, να συνεχίσει τη ζωή της και να μπορεί να τη χαρεί.

Το πρόβλημα είναι ότι μια κοπέλα 30 χρόνων κατέληξε μέσα σε 4 μήνες από το πρώτο χειρουργείο. Η απάνθρωπη αδιαφορία το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και βέβαια η κατάσταση του ΕΣΥ με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις να θερίζουν, έκανε την κατάσταση μη αναστρέψιμη.

Η Εύα χάρισε ζωή σε άλλους ανθρώπους με τη δωρεά οργάνων. Άλλωστε, είναι κάτι που ταίριαζε και στον χαρακτήρα της, ήταν πάντα δοτική και γεμάτη όνειρα, γεμάτη αγάπη για τους φίλους, την οικογένειά της και τα αδεσποτάκια της που είχε υιοθετήσει. Θα τη θυμόμαστε για πάντα».

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πόσο «ακρίβυναν» οι μετοχές

Ελληνικές τράπεζες: Πόσο «ακρίβυναν» οι μετοχές

Business
Κρατικό ταμείο πλούτου Νορβηγίας: Σε ποιες ελληνικές εταιρείες επενδύει

Κρατικό ταμείο πλούτου Νορβηγίας: Σε ποιες ελληνικές εταιρείες επενδύει

inWellness
inTown
Διχασμός στο μέτωπο και παραιτήσεις αξιωματικών: Οι Ουκρανοί στρατιώτες κόντρα στην ηγεσία
The Wall Street Journal 13.08.25

Διχασμός στο μέτωπο και παραιτήσεις αξιωματικών: Οι Ουκρανοί στρατιώτες κόντρα στην ηγεσία

Ουκρανοί αξιωματικοί είναι τόσο αποηγοητευμένοι, που δηλώνουν δημοσίως ότι «δεν μπορούμε να νικήσουμε τη Ρωσία με τους πόρους μας. Είναι μεγαλύτερη — πρέπει να είμαστε καλύτεροι».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Παπανδρέου: Μεγάλη δοκιμασία για την Αχαΐα – Η πολιτεία να κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο
Φωτιές 13.08.25

Παπανδρέου: Μεγάλη δοκιμασία για την Αχαΐα – Η πολιτεία να κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο

«Κόποι μιας ζωής, σπίτια, καλλιέργειες, περιουσίες και ένας ανεκτίμητος φυσικός πλούτος χάνονται μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς επιστροφή», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Βολιβία: Μαζί με τον λαό θα δώσουμε μάχη στους δρόμους αν εκλεγεί η Δεξιά, λέει ο Μοράλες
Απευθύνει κάλεσμα 13.08.25

Βολιβία: Μαζί με τον λαό θα δώσουμε μάχη στους δρόμους αν εκλεγεί η Δεξιά, λέει ο Μοράλες

Δυο υποψήφιοι της δεξιάς προηγούνται, κατά δημοσκοπήσεις, ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Βολιβία - «Δεν θα εγκαταλείψω τον βολιβιανό λαό», τονίζει ο Έβο Μοράλες

Σύνταξη
Comedian: Η μπανάνα-έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν φαγώθηκε. Ξανά – «Δεν το έκανε σωστά»
Η 4η φορά 13.08.25

Comedian: Η μπανάνα-έργο τέχνης του Μαουρίτσιο Κατελάν φαγώθηκε. Ξανά – «Δεν το έκανε σωστά»

Το έργο Comedian του Ιταλού καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν, μια μπανάνα κολλημένη με μονωτική ταινία σε τοίχο, καταναλώθηκε για τέταρτη φορά. Αυτό είναι και το πεπρωμένο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)
Ποδόσφαιρο 13.08.25

Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε με προορισμό την Ιταλία, όπου θα δώσει δύο μεγάλα φιλικά παιχνίδια κόντρα στην πρωταθλήτρια της Serie A, Νάπολι και τη φιναλίστ του Champions League, Ίντερ.

Σύνταξη
Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε
Στρατιωτική τελετή 13.08.25

Κολομβία: Χιλιάδες αποτίουν ύστατο φόρο τιμής στον δολοφονημένο γερουσιαστή Ουρίμπε

Σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές αναμονής γύρω από το κοινοβούλιο στη Μπογκοτά καθώς χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν τη σειρά τους για να πλησιάσουν το φέρετρο, καλυμμένο με τη σημαία της Κολομβίας

Σύνταξη
Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;
Κόσμος 13.08.25

Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία;

Πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η πτώση έως 25% στην κίνηση των ιταλικών πλαζ, με την αντιπολίτευση να μιλάει για κρίση εισοδημάτων και την κυβέρνηση να επικαλείται... ορεινό τουρισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε
Κίνδυνος παραπληροφόρησης 13.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι γιατρός – Γιατί δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε

Ένας 60χρονος Αμερικανός ανέπτυξε σπάνια ασθένεια, στην προσπάθειά του να αποφύγει τις αρνητικές συνέπειες του αλατιού. Είχε ρωτήσει την τεχνητή νοημοσύνη τι έπρεπε να κάνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το μεγαλύτερο του κόσμου!
Σούπερ-αεροπλάνο 13.08.25

Το μεγαλύτερο του κόσμου!

Το WindRunner, το «σούπερ cargo» κατασκευάζεται στην Ιταλία για να μεταφέρει γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες

Γεώργιος Μαζιάς
