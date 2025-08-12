Βορειοκορεάτες δηλώνουν στο BBC ότι o Κιμ Γιονγκ Ουν τους στέλνει να εργαστούν «σαν σκλάβοι» στη Ρωσία

Χιλιάδες Βορειοκορεάτες αποστέλλονται να εργαστούν σε συνθήκες σκλαβιάς στη Ρωσία, προκειμένου να καλύψουν την τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού που έχει επιδεινωθεί από τη συνεχιζόμενη εισβολή της χώρας στην Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα στραφεί προς την Πιονγιάνγκ για να τη βοηθήσει στον πόλεμο, χρησιμοποιώντας τους πυραύλους, τα πυροβόλα όπλα και τους στρατιώτες της.

Τώρα, με πολλούς Ρώσους άνδρες να έχουν σκοτωθεί ή να είναι πολεμούν στο μέτωπο – ή και να έχουν εγκαταλείψει τη χώρα – αξιωματούχοι των νοτιοκορεατικών μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν στο BBC ότι η Μόσχα βασίζεται όλο και περισσότερο στους εργάτες της Βόρειας Κορέας.

Το βρετανικό δίκτυο μίλησε με έξι εργάτες της Βόρειας Κορέας που έχουν εγκαταλείψει την Ρωσία από την αρχή του πολέμου, καθώς και αξιωματούχους της νοτιοκορεατικής κυβέρνησης, ερευνητές και όσους βοηθούν στη διάσωση των εργατών.

Περιέγραψαν λεπτομερώς πώς οι άνδρες υποβάλλονται σε «απαράδεκτες» συνθήκες εργασίας και πώς οι αρχές της Βόρειας Κορέας ενισχύουν τον έλεγχό τους επί των εργατών για να τους εμποδίσουν να δραπετεύσουν.

Τους συνοδεύουν πράκτορες της Βόρειας Κορέας

Ένας από τους εργάτες, ο Τζιν (σ.σ. ψευδώνυμο), δήλωσε στο BBC ότι όταν προσγειώθηκε στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, τον συνόδευσε από το αεροδρόμιο σε ένα εργοτάξιο ένας πράκτορας ασφαλείας της Βόρειας Κορέας, ο οποίος του έδωσε εντολή να μην μιλήσει σε κανέναν και να μην κοιτάξει τίποτα.

«Ο έξω κόσμος είναι εχθρός μας», του είπε ο πράκτορας. Τον έβαλαν αμέσως να δουλεύει στην κατασκευή πολυκατοικιών για περισσότερες από 18 ώρες την ημέρα, ανέφερε.

Και οι έξι εργάτες, με τους οποίους μίλησε το BBC, περιέγραψαν τις ίδιες εξαντλητικές εργάσιμες ημέρες – ξυπνούσαν στις 6 το πρωί και αναγκάζονταν να χτίζουν πολυκατοικίες μέχρι τις 2 το πρωί της επόμενης μέρας, με μόνο δύο ημέρες άδεια το χρόνο.

Εργάζονται και ζουν υπό άθλιες συνθήκες

«Το ξύπνημα ήταν τρομακτικό, όταν συνειδητοποιούσες ότι έπρεπε να επαναλάβεις την ίδια μέρα ξανά», δήλωσε ένας άλλος εργάτης οικοδομών, ο Τάε, ο οποίος κατάφερε να δραπετεύσει από την Ρωσία πέρυσι. Θυμήθηκε πώς τα χέρια του σφίγγονταν το πρωί, ανίκανα να ανοίξουν, παράλυτα από τη δουλειά της προηγούμενης ημέρας.

«Μερικοί άνθρωποι εγκατέλειπαν τη θέση τους για να κοιμηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας ή αποκοιμούνταν όρθιοι, αλλά οι επιβλέποντες τους έβρισκαν και τους χτυπούσαν. Ήταν πραγματικά σαν να πεθαίναμε», είπε ένας άλλος εργάτης, ο Τσαν.

«Οι συνθήκες είναι πραγματικά άθλιες», τόνισε ο Κανγκ Ντονγκ-ουάν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ντονγκ-Α της Νότιας Κορέας, ο οποίος έχει ταξιδέψει πολλές φορές στη Ρωσία για να πάρει συνεντεύξεις από εργάτες της Βόρειας Κορέας.

«Οι εργάτες εκτίθενται σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Τη νύχτα, τα φώτα σβήνουν και εργάζονται στο σκοτάδι, με ελάχιστο εξοπλισμό ασφαλείας», σημείωσε.

Οι δραπέτες είπαν στο BBC ότι οι εργάτες είναι περιορισμένοι στις εργοταξιακές εγκαταστάσεις μέρα και νύχτα, όπου παρακολουθούνται από πράκτορες της κρατικής υπηρεσίας ασφαλείας της Βόρειας Κορέας. Κοιμούνται σε βρώμικα, υπερπλήρη εμπορευματοκιβώτια, γεμάτα έντομα, ή στο πάτωμα ημιτελών πολυκατοικιών, με μουσαμάδες τραβηγμένους πάνω από τα κουφώματα για να προστατεύονται από το κρύο.

Περισσότερους από 50.000 εργάτες στέλνει φέρος ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Ένας άλλος εργάτης, ο Ναμ, είπε ότι κάποτε έπεσε από ύψος τεσσάρων μέτρων από το εργοτάξιο και «συνθλίφθηκε» το πρόσωπό του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εργαστεί. Ακόμα και τότε, οι προϊστάμενοί του δεν τον άφησαν να φύγει από το εργοτάξιο για να πάει στο νοσοκομείο.

Στο παρελθόν, δεκάδες χιλιάδες Βορειοκορεάτες εργάζονταν στην Ρωσία, κερδίζοντας εκατομμύρια ετησίως για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, και το καθεστώς του, το οποίο αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Στη συνέχεια, το 2019, ο ΟΗΕ απαγόρευσε στις χώρες να χρησιμοποιούν αυτούς τους εργάτες, σε μια προσπάθεια να διακόψει τη χρηματοδότηση του Κιμ και να τον εμποδίσει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να σταλούν πίσω στην πατρίδα τους.

Ωστόσο, πέρυσι περισσότεροι από 10.000 εργάτες στάλθηκαν στη Ρωσία, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των νοτιοκορεατικών μυστικών υπηρεσιών, που μίλησε στο BBC υπό τον όρο της ανωνυμίας, ενώ προσέθεσε πως αναμενόταν να φτάσουν ακόμη περισσότεροι φέτος και ότι συνολικά η Πιονγιάνγκ θα έστελνε τελικά περισσότερους από 50.000 εργάτες.

Η ξαφνική εισροή σημαίνει ότι οι Βορειοκορεάτες εργάτες βρίσκονται πλέον «παντού στη Ρωσία», σημείωσε ο ίδιος. Ενώ οι περισσότεροι εργάζονται σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα, άλλοι έχουν τοποθετηθεί σε εργοστάσια ενδυμάτων και κέντρα πληροφορικής, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, παραβιάζοντας τις κυρώσεις του ΟΗΕ που απαγορεύουν τη χρήση βορειοκορεατικής εργατικής δύναμης.