Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την επιστροφή Χρυσικόπουλου

Την απόκτηση του Λίνου Χρυσικόπουλου έκανε επίσημη ο Κολοσσός, με τον Έλληνα φόργουορντ να επιστρέφει στη Ρόδο μετά τη σεζόν 2022/23.

Ο 32χρονος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα του Προμηθέα, όπου σημείωσε 3,6 πόντους και μάζεψε 1,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 12,1 λεπτά στα 19 παιχνίδια που αγωνίστηκε για την ομάδα της Πάτρας στη Stoiximan GBL ενώ σε 11 παιχνίδια του Basketball Champions League μέτρησε 3,3 πόντους και 1,5 ριμπάουντ σε 11,1 λεπτά.

Ο Κολοσσός για τον Λίνο Χρυσικόπουλο

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Λίνο Χρυσικόπουλο, που επιστρέφει στην ομάδα μας έπειτα από δύο χρόνια.

Ο Λίνος Χρυσικόπουλος είναι γεννημένος την 1η Δεκεμβρίου του 1992 στην Κέρκυρα, έχει ύψος 2,03μ. και αγωνίζεται ως φόργουορντ. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στον Φαίακα και το 2008 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Άρη. Στην ομάδα της Θεσσαλονίκης έμεινε μέχρι το 2011 και εκείνο το καλοκαίρι μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Μπιέλα, στην οποία αγωνίστηκε για 1,5 χρόνο.

Τον Ιανουάριο του 2013 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, στον οποίο παρέμεινε μέχρι το τέλος της σεζόν. Την επόμενη διετία (2013-15) αγωνίστηκε στον ΚΑΟΔ, ενώ τη σεζόν 2015/16 φόρεσε τη φανέλα της Νέας Κηφισιάς.

Το καλοκαίρι του 2016 επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, στον οποίο αγωνίστηκε για τρία ακόμη χρόνια. Η διετία 2019-21 τον βρήκε στην ΑΕΚ και το καλοκαίρι του 2021 μετακόμισε στο Περιστέρι. Τη σεζόν 2022/23 φόρεσε για πρώτη φορά της ομάδας μας και το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε στον Προμηθέα Πάτρας, στον οποίο αγωνίστηκε μέχρι την περσινή χρονιά, όπου μέτρησε 3,4 πόντους και 1,5 ριμπάουντ, σε Stoiximan GBL και Basketball Champions League».