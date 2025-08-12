Πρωταγωνιστής για τους λάθους λόγους ο Γκαρνάτσο
Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο είναι στην πόρτα της εξόδου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έδωσε ακόμη έναν λόγο για αρνητικά σχόλια…
Πολύ κοντά στην αποχώρησή του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, με τον Αργεντινό winger να είναι μία ανάσα από την Τσέλσι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό.
Ο 21χρονος εξτρέμ είναι «κομμένος» από τον Ρούμπεν Αμορίμ, δεν υπολογίζεται και περιμένει να ενταχθεί στο νέο του σύλλογο, ωστόσο για ακόμη μία φορά έδωσε αφορμή για… αρνητικά σχόλια.
Συγκεκριμένα, το φως της δημοσιότητας είδε μια φωτογραφία στην οποία την ώρα που «χτυπά» ένα νέο τατουάζ στο χέρι του, στο άλλο κρατά και καπνίζει ένα… ηλεκτρονικό τσιγάρο.
Manchester United outcast Alejandro Garnacho ‘appears to clutch a VAPE’ while getting a new tattoo 😳💨 pic.twitter.com/7RBU9RT9MS
— Mail Sport (@MailSport) August 11, 2025
Αν και την περσινή σεζόν σε 58 συμμετοχές μέτρησε 11 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως θα αποχωρήσει από τη Γιουνάιτεντ πειθαρχικά ζητήματα έκαναν τον Αμορίμ να τον βάλει στο… ψυγείο και να αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους «κόκκινους διάβολους».
