Ηλεκτρική σκούπα για το εξοχικό: Πώς θα κάνετε την καλύτερη επιλογή

Για πολλούς το εξοχικό αποτελεί την ιδανική επιλογή για τις διακοπές του καλοκαιριού, καθώς ενδείκνυται για χαλάρωση και ξεκούραση. Για να σας υποδεχθεί όμως, εσάς και τους αγαπημένους σας, είναι σημαντικό να το προετοιμάσετε με όλα τα απαραίτητα, να περιποιηθείτε τους χώρους του και να τους ανανεώσετε. Και επειδή καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά, ξεκινήστε επιλέγοντας την κατάλληλη ηλεκτρική σκούπα ώστε η διαδικασία να γίνει «παιχνίδι».

Ηλεκτρική σκούπα για το εξοχικό – Τι να προσέξετε

Μερικά χαρακτηριστικά, που καλό είναι να λάβετε υπόψιν πριν την τελική σας επιλογή σε ηλεκτρική σκούπα, περιλαμβάνουν:

Ισχύς

Η ισχύς του κινητήρα της ηλεκτρικής σκούπας καθορίζει και την απορροφητικότητά της. Εάν λοιπόν, επισκέπτεστε συχνά το εξοχικό και σκουπίζετε καθημερινά μια ηλεκτρική σκούπα μέχρι 700 Watt είναι μια καλή επιλογή ενώ εάν την χρειάζεστε για πιο βαριά χρήση, όπως για παράδειγμα εάν έχετε κατοικίδιο, προτιμήστε μια σκούπα με ισχύ πάνω από 750 watt.

Με κάδο ή σακούλα;

Ο βασικός διαχωρισμός τους περιλαμβάνει δύο τύπους: τις ηλεκτρικές σκούπες με κάδο και τις ηλεκτρικές σκούπες με σακούλα. Οι πρώτες συνιστώνται για επαγγελματική ή ιδιαίτερα συχνή οικιακή χρήση, συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρημάτων αλλά απαιτούν συχνό καθαρισμό και αντικατάσταση φίλτρου.

Οι ηλεκτρικές σκούπες με σακούλα είναι μια καλή επιλογή για οικιακή χρήση, ειδικά σε περίπτωση αλλεργιών ή άσθματος, καθώς η σακούλα σφραγίζει εσωτερικά της την σκόνη και δεν έρχεστε σε άμεση επαφή μαζί της.

Stick ή κλασική;

Οι ηλεκτρικές σκούπες stick αποτελούν μια δημοφιλή επιλογή χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό τους, την φορητότητά τους αλλά και την ευκολία στην αποθήκευση. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για γρήγορους καθαρισμούς, όπως για παράδειγμα, μόλις φτάσετε στο εξοχικό σας ενώ ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξετε, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε συνδυασμό με την ευκολία στη χρήση και την ευελιξία τους, καθιστούν τις ηλεκτρικές σκούπες stick ιδανικές.

Σκούπα ρομπότ

Μήπως θα θέλατε να βρείτε το εξοχικό σας έτοιμο, καθαρό και περιποιημένο μόλις φτάσετε; Εάν ναι, τότε έχει έρθει η στιγμή να επενδύσετε σε μια σκούπα ρομπότ, την έξυπνη και αποτελεσματική λύση καθαρισμού με εύκολο έλεγχο εξ αποστάσεως. Ανάλογα με την σκούπα ρομπότ που θα επιλέξετε θα έχετε όχι μόνο ισχυρή αναρρόφηση για καθάρισμα με ένα πέρασμα αλλά και αποτελεσματική λειτουργία σφουγγαρίσματος σε κάθε σας χώρο.

Χάρη στο προηγμένο σύστημα πλοήγησης τους, μπορούν να πλοηγηθούν άνετα στους χώρους σας, καθαρίζοντας ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία, όπως κάτω από τα έπιπλα, χωρίς να χρειαστούν την βοήθειά σας. Μέσω της εφαρμογής από το κινητό ή το τάμπλετ, μπορείτε να έχετε τον πλήρη έλεγχο της σκούπας, όπως για παράδειγμα να επιλέξετε τις λειτουργίες καθαρισμού, να προγραμματίσετε τον καθαρισμό, να επιλέξετε το επίπεδο αναρρόφησης ώστε εκείνη να καθαρίζει όσο ξεκουράζεστε εντός ή εκτός σπιτιού.