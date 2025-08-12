Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Ηλεκτρική σκούπα για το εξοχικό: Πώς θα κάνετε την καλύτερη επιλογή
Τα Νέα της Αγοράς 12 Αυγούστου 2025 | 10:00

Ηλεκτρική σκούπα για το εξοχικό: Πώς θα κάνετε την καλύτερη επιλογή

Ποια είναι η κατάλληλη ηλεκτρική σκούπα για το εξοχικό; Όλα όσα πρέπει να λάβετε υπόψιν πριν την επιλογή σας...

Για πολλούς το εξοχικό αποτελεί την ιδανική επιλογή για τις διακοπές του καλοκαιριού, καθώς ενδείκνυται για χαλάρωση και ξεκούραση. Για να σας υποδεχθεί όμως, εσάς και τους αγαπημένους σας, είναι σημαντικό να το προετοιμάσετε με όλα τα απαραίτητα, να περιποιηθείτε τους χώρους του και να τους ανανεώσετε. Και επειδή καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά, ξεκινήστε επιλέγοντας την κατάλληλη ηλεκτρική σκούπα ώστε η διαδικασία να γίνει «παιχνίδι».

Ηλεκτρική σκούπα για το εξοχικό – Τι να προσέξετε

Μερικά χαρακτηριστικά, που καλό είναι να λάβετε υπόψιν πριν την τελική σας επιλογή σε ηλεκτρική σκούπα, περιλαμβάνουν:

Ισχύς

Η ισχύς του κινητήρα της ηλεκτρικής σκούπας καθορίζει και την απορροφητικότητά της. Εάν λοιπόν, επισκέπτεστε συχνά το εξοχικό και σκουπίζετε καθημερινά μια ηλεκτρική σκούπα μέχρι 700 Watt είναι μια καλή επιλογή ενώ εάν την χρειάζεστε για πιο βαριά χρήση, όπως για παράδειγμα εάν έχετε κατοικίδιο, προτιμήστε μια σκούπα με ισχύ πάνω από 750 watt.

Με κάδο ή σακούλα;

Ο βασικός διαχωρισμός τους περιλαμβάνει δύο τύπους: τις ηλεκτρικές σκούπες με κάδο και τις ηλεκτρικές σκούπες με σακούλα. Οι πρώτες συνιστώνται για επαγγελματική ή ιδιαίτερα συχνή οικιακή χρήση, συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρημάτων αλλά απαιτούν συχνό καθαρισμό και αντικατάσταση φίλτρου.

Οι ηλεκτρικές σκούπες με σακούλα είναι μια καλή επιλογή για οικιακή χρήση, ειδικά σε περίπτωση αλλεργιών ή άσθματος, καθώς η σακούλα σφραγίζει εσωτερικά της την σκόνη και δεν έρχεστε σε άμεση επαφή μαζί της.

Stick ή κλασική;

Οι ηλεκτρικές σκούπες stick αποτελούν μια δημοφιλή επιλογή χάρη στον ελαφρύ σχεδιασμό τους, την φορητότητά τους αλλά και την ευκολία στην αποθήκευση. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για γρήγορους καθαρισμούς, όπως για παράδειγμα, μόλις φτάσετε στο εξοχικό σας ενώ ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξετε, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε συνδυασμό με την ευκολία στη χρήση και την ευελιξία τους, καθιστούν τις ηλεκτρικές σκούπες stick ιδανικές.

Σκούπα ρομπότ

Μήπως θα θέλατε να βρείτε το εξοχικό σας έτοιμο, καθαρό και περιποιημένο μόλις φτάσετε; Εάν ναι, τότε έχει έρθει η στιγμή να επενδύσετε σε μια σκούπα ρομπότ, την έξυπνη και αποτελεσματική λύση καθαρισμού με εύκολο έλεγχο εξ αποστάσεως. Ανάλογα με την σκούπα ρομπότ που θα επιλέξετε θα έχετε όχι μόνο ισχυρή αναρρόφηση για καθάρισμα με ένα πέρασμα αλλά και αποτελεσματική λειτουργία σφουγγαρίσματος σε κάθε σας χώρο.

Χάρη στο προηγμένο σύστημα πλοήγησης τους, μπορούν να πλοηγηθούν άνετα στους χώρους σας, καθαρίζοντας ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία, όπως κάτω από τα έπιπλα, χωρίς να χρειαστούν την βοήθειά σας. Μέσω της εφαρμογής από το κινητό ή το τάμπλετ, μπορείτε να έχετε τον πλήρη έλεγχο της σκούπας, όπως για παράδειγμα να επιλέξετε τις λειτουργίες καθαρισμού, να προγραμματίσετε τον καθαρισμό, να επιλέξετε το επίπεδο αναρρόφησης ώστε εκείνη να καθαρίζει όσο ξεκουράζεστε εντός ή εκτός σπιτιού.

Τορίνο: «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου», λέει ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη
Ελλάδα 12.08.25

«Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»: Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση ήπατος

Ο 15χρονος Δημήτρης υπέστη θερμοπληξία που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή - Ο πατέρας του είπε πως βγήκε από τη ΜΕΘ και άρχισε να μιλάει και να τρώει

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 12.08.25

«Καταστολή που θα μπορούσε να πάρει πιο σκοτεινή τροπή» - Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες στην Ουάσινγκτον

Επικριτές του Τραμπ προειδοποιούν, πως η κίνηση αυτή είναι «δοκιμαστική» και εντάσσεται στην επιθυμία του να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης και της επιβολής του νόμου.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί
Μετατραυματικό στρες 12.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν έχει μιλήσει δημοσίως για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, και την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, αλλά η πρωταγωνίστρια του «Friends» έκανε μερικά σπάνια σχόλια σε μια συνέντευξη του Vanity Fair.

Σύνταξη
Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
Πράσινο φως 12.08.25

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων.

Σύνταξη
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις
Τροχαία 12.08.25

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις

Από την Ελληνική Αστυνομία σημειώνεται ότι εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, θα λαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την επικράτεια - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ

Σύνταξη
Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας
Στρατηγική αντιμετώπισης 12.08.25

Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας

Χάρη –ή εξαιτίας, για να είμαστε πιο σωστοί- σε φορητούς υπολογιστές και smartphones, που επιτρέπουν σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή, οι περισσότεροι δεν μπορούν να ηρεμήσουν ακόμη και στις διακοπές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Τρομοκράτες με κάμερες»
Editorial 12.08.25

«Τρομοκράτες με κάμερες»

Όταν οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και εκτελούνται αυτό κάτι λέει όχι μόνο γι’ αυτούς που τους εκτελούν αλλά και για το τι είναι τελικά η αληθινή δημοσιογραφία και πόση δύναμη έχει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην Πορτογαλία όπου αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και στη μέχρι τώρα πορεία του στο ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Φωτιές: Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωσή τους – Ακραίος κίνδυνος τον Αύγουστο για 3 περιοχές
Δείτε χάρτες 12.08.25

Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωση φωτιάς - Ακραίος κίνδυνος για Αττική, Πελοπόννησο, Δυτ. Ελλάδα

Η εκτίμηση για το πόσο ευνοϊκές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες για να εκδηλωθούν και να εξαπλωθούν δασικές φωτιές - Δείτε χάρτες

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για δημοσίευμα TAZ: Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;
«Διεθνώς ρεζίλι» 12.08.25

Ζαχαριάδης για δημοσίευμα TAZ: Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;

«Άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης κάνει ρεζίλι διεθνώς τη χώρα. Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η Γιασμίν Αλχαδέρ χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση με μια δόση βαλκανικής αλητείας
Αμάν-Αθήνα 12.08.25

Η Γιασμίν Αλχαδέρ χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση με μια δόση βαλκανικής αλητείας

Η Γιασμίν Αλχαδέρ δημιούργησε την Azirat έχοντας ένα όραμα: να δημιουργήσει ένα ενεργό community το οποίο θα εκφράζεται μέσα από ρούχα - τα οποία με τη σειρά τους θα δημιουργούν κοινωνικοπολιτικές συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
