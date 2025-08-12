Ακτοπλοΐα: Ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. οι επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής – Μεγάλη ζήτηση για κοντινά νησιά

Έσπασαν το φράγμα του 1,5 εκατ. οι επιβάτες που αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής (Πειραιάς, Ραφήνα, Λαύριο), για τα νησιά του Αργοσαρωνικού και του Αιγαίου το διάστημα από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 10 Αυγούστου.

Ελαφρώς περισσότεροι δηλαδή από το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας που έχει στη διάθεση του ο ot.gr, χωρίς όμως να μιλάμε για «τεράστιο κύμα φυγής». Άλλωστε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης οφείλεται στην έντονα ανοδική κίνηση για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, που σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες προτιμούν τα κοντινά νησιά όπου το κόστος μεταφοράς είναι μικρότερο.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ειδικότερα το διάστημα 1/7-10/8 το 2025 διακινήθηκαν συνολικά από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας 1.554.287 επιβάτες, έναντι 1.494.555 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Καταγράφεται μια άνοδος 59.732 επιβατών ή σε ποσοστό 3,99% με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής να καταγράφεται στον Αργοσαρωνικό (+34.664 επιβάτες και σε ποσοστό 11,65%).

Κατά 19.282 αυξήθηκαν οι επιβάτες που διακινήθηκαν από τον Πειραιά στους νησιωτικούς προορισμούς εκτός Αργοσαρωνικού(+2,25%) κατά βάση στις Κυκλάδες, ενώ άλλες έξι χιλιάδες περισσότεροι επιβάτες περίπου (από 3.000 σε κάθε λιμάνι) διακινήθηκαν από το Λαύριο και τη Ραφήνα μια αύξηση κατά 2,87% και 1,21% αντίστοιχα.

Η ακτοπλοΐα συνδέει τα περίπου 120 κατοικημένα νησιά με την ηπειρωτική χώρα σχεδόν σε καθημερινή βάση

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά ότι η ελληνική ακτοπλοΐα αποτελεί έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα στους επιβάτες και Ι.Χ. οχήματα, με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο με Φεβρουάριο, όπως αναφέρει και η ετήσια μελέτη της XRTC. Αντίθετα η κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη εποχικότητα.

Η επιβατική ακτοπλοϊκή κίνηση στο πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν μειωμένη σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας κατά 3%. Συνεπώς εάν συνεχισθεί η ανοδική κίνηση μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, τότε και το 2025 θα είναι έτος οριακής αύξησης της κίνησης σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Μια αύξηση όμως που βαίνει μειούμενη συνεχώς.

Όπως αναφέρει η μελέτη της XRTC επικαλούμενη τα στοιχεία του 2024 που έχουν δημοσιευτεί από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), συνεχίζεται η αύξηση στη μεταφορική κίνηση επιβατών και οχημάτων μετά την πανδημία όμως το ποσοστό της αύξησης το 2024 είναι κατά πολύ μικρότερο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Όσον αφορά τους επιβάτες η αύξηση έφτασε το 4% το 2024, έναντι 7% το 2023 σε σχέση με το 2022, ενώ όσον αφορά τα οχήματα στο σύνολό τους (αυτοκίνητα και φορτηγά) έφτασε στο 3% το 2024, έναντι 4% το 2023 σε σχέση με το 2022.

Οι προκλήσεις του κλάδου

Η μελέτη της XRTC αναλύει το ακτοπλοϊκό έργο όπως και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι ο ακτοπλοϊκός στόλος της χώρας, με 153 πλοία που εξυπηρετούν 115 νησιά, ανήκει σε 33 επιχειρήσεις. Πολλά από τα πλοία βρίσκονται κοντά στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθιστώντας επιτακτική την αναδιάρθρωση του στόλου, ώστε να ανταποκρίνεται στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της Ε.Ε.

Η ακτοπλοΐα συνδέει τα περίπου 120 κατοικημένα νησιά με την ηπειρωτική χώρα σχεδόν σε καθημερινή βάση, εκ των οποίων τα 89 αποκλειστικά καθώς μόνο τα 26 διαθέτουν αεροδρόμιο. Ταυτόχρονα, εξυπηρετεί τη μεταφορά 9 εκατ. τόνων αγαθών, που αντιστοιχούν στο 82% των εμπορευματικών μεταφορών και της τροφοδοσίας των νησιών μας, διευκολύνοντας τον αγροτικό τομέα, τη μεταποίηση και το εμπόριο. Συνεπώς η ομαλή λειτουργία της έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις για τη χώρα.

Ο εκσυγχρονισμός του στόλου, η εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων για την ναυπήγηση και αγορά «πράσινων» πλοίων, η εναρμόνιση με τις νέες ρυθμίσεις για τη χρήση καυσίμων, η συμπίεση του κόστους λειτουργίας των πλοίων, η υποχρεωτική συμμετοχή στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, είναι τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τις ακτοπλοϊκές εταιρίες. Ο μέσος όρος ηλικίας των ακτοπλοϊκών πλοίων σήμερα αγγίζει τα 30 έτη, ενώ μόνο το 17% του Ελληνικού στόλου είναι κάτω των 20 ετών.

Πηγή: ΟΤ