newspaper
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ακτοπλοΐα: Ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. οι επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής – Μεγάλη ζήτηση για κοντινά νησιά
Οικονομικές Ειδήσεις 12 Αυγούστου 2025 | 08:10

Ακτοπλοΐα: Ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. οι επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής – Μεγάλη ζήτηση για κοντινά νησιά

Φέτος αναχώρησαν περισσότεροι επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής - Η ελληνική ακτοπλοΐα αποτελεί έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο.

Λάμπρος Καραγεώργος
ΡεπορτάζΛάμπρος Καραγεώργος
A
A
Vita.gr
Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Spotlight

Έσπασαν το φράγμα του 1,5 εκατ. οι επιβάτες που αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής (Πειραιάς, Ραφήνα, Λαύριο), για τα νησιά του Αργοσαρωνικού και του Αιγαίου το διάστημα από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 10 Αυγούστου.

Ελαφρώς περισσότεροι δηλαδή από το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας που έχει στη διάθεση του ο ot.gr, χωρίς όμως να μιλάμε για «τεράστιο κύμα φυγής». Άλλωστε το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης οφείλεται στην έντονα ανοδική κίνηση για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, που σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες προτιμούν τα κοντινά νησιά όπου το κόστος μεταφοράς είναι μικρότερο.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ειδικότερα το διάστημα 1/7-10/8 το 2025 διακινήθηκαν συνολικά από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαυρίου και της Ραφήνας 1.554.287 επιβάτες, έναντι 1.494.555 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Καταγράφεται μια άνοδος 59.732 επιβατών ή σε ποσοστό 3,99% με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής να καταγράφεται στον Αργοσαρωνικό (+34.664 επιβάτες και σε ποσοστό 11,65%).

Κατά 19.282 αυξήθηκαν οι επιβάτες που διακινήθηκαν από τον Πειραιά στους νησιωτικούς προορισμούς εκτός Αργοσαρωνικού(+2,25%) κατά βάση στις Κυκλάδες, ενώ άλλες έξι χιλιάδες περισσότεροι επιβάτες περίπου (από 3.000 σε κάθε λιμάνι) διακινήθηκαν από το Λαύριο και τη Ραφήνα μια αύξηση κατά 2,87% και 1,21% αντίστοιχα.

Η ακτοπλοΐα συνδέει τα περίπου 120 κατοικημένα νησιά με την ηπειρωτική χώρα σχεδόν σε καθημερινή βάση

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν για μία ακόμη φορά ότι η ελληνική ακτοπλοΐα αποτελεί έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα στους επιβάτες και Ι.Χ. οχήματα, με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο με Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο με Φεβρουάριο, όπως αναφέρει και η ετήσια μελέτη της XRTC. Αντίθετα η κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων εμφανίζεται κατανεμημένη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μικρότερη εποχικότητα.

Η επιβατική ακτοπλοϊκή κίνηση στο πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν μειωμένη σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας κατά 3%. Συνεπώς εάν συνεχισθεί η ανοδική κίνηση μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, τότε και το 2025 θα είναι έτος οριακής αύξησης της κίνησης σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Μια αύξηση όμως που βαίνει μειούμενη συνεχώς.

Όπως αναφέρει η μελέτη της XRTC επικαλούμενη τα στοιχεία του 2024 που έχουν δημοσιευτεί από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), συνεχίζεται η αύξηση στη μεταφορική κίνηση επιβατών και οχημάτων μετά την πανδημία όμως το ποσοστό της αύξησης το 2024  είναι κατά πολύ μικρότερο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Όσον αφορά τους επιβάτες η αύξηση έφτασε το 4% το 2024, έναντι 7% το 2023 σε σχέση με το 2022, ενώ όσον αφορά τα οχήματα στο σύνολό τους (αυτοκίνητα και φορτηγά) έφτασε στο 3% το 2024, έναντι 4% το 2023 σε σχέση με το 2022.

Οι προκλήσεις του κλάδου

Η μελέτη της XRTC αναλύει το ακτοπλοϊκό έργο όπως και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Μεταξύ άλλων σημειώνει ότι ο ακτοπλοϊκός στόλος της χώρας, με 153 πλοία που εξυπηρετούν 115 νησιά, ανήκει σε 33 επιχειρήσεις. Πολλά από τα πλοία βρίσκονται κοντά στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθιστώντας επιτακτική την αναδιάρθρωση του στόλου, ώστε να ανταποκρίνεται στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς της Ε.Ε.

Η ακτοπλοΐα συνδέει τα περίπου 120 κατοικημένα νησιά με την ηπειρωτική χώρα σχεδόν σε καθημερινή βάση, εκ των οποίων τα 89 αποκλειστικά καθώς μόνο τα 26 διαθέτουν αεροδρόμιο. Ταυτόχρονα, εξυπηρετεί τη μεταφορά 9 εκατ. τόνων αγαθών, που αντιστοιχούν στο 82% των εμπορευματικών μεταφορών και της τροφοδοσίας των νησιών μας, διευκολύνοντας τον αγροτικό τομέα, τη μεταποίηση και το εμπόριο. Συνεπώς η ομαλή λειτουργία της έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις για τη χώρα.

Ο εκσυγχρονισμός του στόλου, η εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων για την ναυπήγηση και αγορά «πράσινων» πλοίων, η εναρμόνιση με τις νέες ρυθμίσεις για τη χρήση καυσίμων, η συμπίεση του κόστους λειτουργίας των πλοίων, η υποχρεωτική συμμετοχή στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, είναι τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τις ακτοπλοϊκές εταιρίες. Ο μέσος όρος ηλικίας των ακτοπλοϊκών πλοίων σήμερα αγγίζει τα 30 έτη, ενώ μόνο το 17% του Ελληνικού στόλου είναι κάτω των 20 ετών.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τράπεζα Πειραιώς: Πράσινο φως για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Τράπεζα Πειραιώς: Πράσινο φως για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Ηλικία: Αν νιώθουμε νεότεροι, κινδυνεύουμε λιγότερο!

Ενέργεια
Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

Καύσωνες: Πώς διαμορφώνουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη;

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
Πράσινο φως 12.08.25

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων.

Σύνταξη
Ακίνητα: 10+1 παγίδες με τις κληρονομιές που κοστίζουν
Ακίνητα 12.08.25

10+1 παγίδες με τις κληρονομιές που κοστίζουν

Οδηγός για τα ακίνητα με όλες τις λεπτομέρειες για την αναγκαιότητα του τοπογραφικού, το καθεστώς για τις αυθαίρετες κατασκευές και πού πρέπει να εστιάζεται η προσοχή κατά την αποδοχή

Προκόπης Γιόγιακας
Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης
Economist 12.08.25

Ποια είναι η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο; Τρεις διεκδικούν τον τίτλο – ανάλογα με το μέτρο σύγκρισης

Αυτό που κάνει τις χώρες πλούσιες δεν είναι πάντα το ΑΕΠ, ούτε ο μέσος μισθός των κατοίκων της. Μια ανάλυση με βάση τρεις διαφορετικές παραμέτρους δείχνει ότι ο ορισμός δεν πρέπει να δίνεται εύκολα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο
Αγωνία στην αγορά 12.08.25

Το Πεκίνο «σφίγγει τη βίδα» στο λίθιο

Η προσωρινή παύση της CATL στο Γιτσούν εκτοξεύει τις τιμές, πυροδοτεί ράλι μετοχών και ανοίγει debate για τον στρατηγικό έλεγχο της παραγωγής

Γεώργιος Μαζιάς
Κατώτατος μισθός: Στα 911 ευρώ μέχρι το 2026 – Αναμένεται αύξηση έως 13,5%
Έκθεση της ΤτΕ 12.08.25

Στα 911 ευρώ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μέχρι το 2026

Ο μισθός αναπροσαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα με τις τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 3,5% και 13,5% - Όσοι συμπληρώνουν τριετία κερδίζουν το μεγαλύτερο κομμάτι της «πίτας» - Τι αναφέρει η έκθεση της ΤτΕ

Ηλίας Γεωργάκης
Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο
Διεθνής Οικονομία 12.08.25

Ποια καλλυντικά πάνε… πανεπιστήμιο

Εκτός των δικών της καταστημάτων και των malls, κινείται η Bath & Body Works για να προωθήσει τα καλλυντικά - Οι στόχοι για τη Gen Z

Σύνταξη
Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας
Koινωνική πολιτική 11.08.25

Οικογενειακά επιδόματα: Άλλη μια αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Mπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να διακηρύσσει ότι στηρίζει το παιδί και την οικογένεια, όμως η Ελλάδα παραμένει ουραγός στα οικογενειακά επιδόματα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Εurostat.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες
Ισότητα φύλων 11.08.25

Γυναίκες ενός κατώτερου μισθού – Πληρώνονται τουλάχιστον 200 ευρώ λιγότερο από τους άντρες

Οι γυναίκες εργαζόμενες αμείβονται κατά μέσο όρο 17% λιγότερο από τους άντρες. Η ψαλίδα στις συντάξεις ξεπερνάει το 20%. Τι μετρα λαμβάνει το υπουργείο Εργασίας για τη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
Αβεβαιότητα 11.08.25

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τορίνο: «Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου», λέει ο πατέρας του 15χρονου Δημήτρη
Ελλάδα 12.08.25

«Ευχαριστώ το αγγελούδι που έδωσε ζωή στο παιδί μου»: Συγκινεί ο πατέρας του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση ήπατος

Ο 15χρονος Δημήτρης υπέστη θερμοπληξία που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή - Ο πατέρας του είπε πως βγήκε από τη ΜΕΘ και άρχισε να μιλάει και να τρώει

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 12.08.25

«Καταστολή που θα μπορούσε να πάρει πιο σκοτεινή τροπή» - Γιατί ο Τραμπ βγάζει 800 στρατιώτες στην Ουάσινγκτον

Επικριτές του Τραμπ προειδοποιούν, πως η κίνηση αυτή είναι «δοκιμαστική» και εντάσσεται στην επιθυμία του να στρατιωτικοποιήσει τις πολιτικές λειτουργίες της κυβέρνησης και της επιβολής του νόμου.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί
Μετατραυματικό στρες 12.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον σε ένα σπάνιο σχόλιο για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί

Η Τζένιφερ Άνιστον δεν έχει μιλήσει δημοσίως για το «ερωτικό τρίγωνο» με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, και την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί, αλλά η πρωταγωνίστρια του «Friends» έκανε μερικά σπάνια σχόλια σε μια συνέντευξη του Vanity Fair.

Σύνταξη
Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
Πράσινο φως 12.08.25

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί υφιστάμενες συνεργασίες με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα διανέμει προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικού της δικτύου καταστημάτων.

Σύνταξη
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις
Τροχαία 12.08.25

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Δεκαπενταύγουστο – Οι απαγορεύσεις και οι εξαιρέσεις

Από την Ελληνική Αστυνομία σημειώνεται ότι εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, θα λαμβάνει αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την επικράτεια - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ

Σύνταξη
Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας
Στρατηγική αντιμετώπισης 12.08.25

Πώς να κάνετε διακοπές αφήνοντας –πραγματικά- πίσω τη δουλειά – Βάλτε τις σωστές ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας

Χάρη –ή εξαιτίας, για να είμαστε πιο σωστοί- σε φορητούς υπολογιστές και smartphones, που επιτρέπουν σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή, οι περισσότεροι δεν μπορούν να ηρεμήσουν ακόμη και στις διακοπές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Τρομοκράτες με κάμερες»
Editorial 12.08.25

«Τρομοκράτες με κάμερες»

Όταν οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και εκτελούνται αυτό κάτι λέει όχι μόνο γι’ αυτούς που τους εκτελούν αλλά και για το τι είναι τελικά η αληθινή δημοσιογραφία και πόση δύναμη έχει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 12.08.25

Νασιμέντο: «Η πιο μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός – Έχω πάθος με το ποδόσφαιρο»

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην Πορτογαλία όπου αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και στη μέχρι τώρα πορεία του στο ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Φωτιές: Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωσή τους – Ακραίος κίνδυνος τον Αύγουστο για 3 περιοχές
Δείτε χάρτες 12.08.25

Πόσο ευνοούν οι μετεωρολογικές συνθήκες την εκδήλωση φωτιάς - Ακραίος κίνδυνος για Αττική, Πελοπόννησο, Δυτ. Ελλάδα

Η εκτίμηση για το πόσο ευνοϊκές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες για να εκδηλωθούν και να εξαπλωθούν δασικές φωτιές - Δείτε χάρτες

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για δημοσίευμα TAZ: Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;
«Διεθνώς ρεζίλι» 12.08.25

Ζαχαριάδης για δημοσίευμα TAZ: Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;

«Άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης κάνει ρεζίλι διεθνώς τη χώρα. Θα απαντήσει το Μαξίμου ή θα το κάνει γαργάρα;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η Γιασμίν Αλχαδέρ χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση με μια δόση βαλκανικής αλητείας
Αμάν-Αθήνα 12.08.25

Η Γιασμίν Αλχαδέρ χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση με μια δόση βαλκανικής αλητείας

Η Γιασμίν Αλχαδέρ δημιούργησε την Azirat έχοντας ένα όραμα: να δημιουργήσει ένα ενεργό community το οποίο θα εκφράζεται μέσα από ρούχα - τα οποία με τη σειρά τους θα δημιουργούν κοινωνικοπολιτικές συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Απόρρητο