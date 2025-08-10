Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια

Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, οι οποίοι με κάθε μέσο εγκαταλείπουν την Αττική και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εκτελούνται πλέον κανονικά μετά την άρση του απαγορευτικού.

Η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Κυριακής (10/8) ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με τους πολίτες να φεύγουν βιαστικά για τα νησιά.

Τα πλοία αναχωρούν με 100% πληρότητα. Δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Βορειοανατολικό Αιγαίο και Αργοσαρωνικό. Επιπλέον, δρομολόγια εκτελούνται από Ραφήνα και Λαύριο.

Υπενθυμίζεται πως οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με τα μελτέμια να φτάνουν έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες επιστρέφουν δυναμικά, με τη δυτική Ελλάδα να φλερτάρει με τους 40-41 βαθμούς Κελσίου τοπικά.

Ανάσες δροσιάς σε κοντινές παραλίες

Παρότι η έξοδος είναι μαζική, πολλοί παραμένουν στην πόλη και επιλέγουν τις παραλίες της Αττικής για λίγες στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης.

Από το πρωί, οι παραλίες του λεκανοπεδίου έχουν γεμίσει από λουόμενους. Κάποιοι ετοιμάζονται για διακοπές, άλλοι μόλις επέστρεψαν, ενώ αρκετοί θα παραμείνουν στην πρωτεύουσα.

Κάτοικοι της Αττικής αναζήτησαν δροσιά στη θάλασσα, περνώντας χαλαρές στιγμές στις κοντινές ακτές. Ακόμη και όσοι ταξιδεύουν επιλέγουν πιο οικονομικές και προσιτές λύσεις.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), το 52% των πολιτών δεν έχει προγραμματίσει διακοπές φέτος το καλοκαίρι.

Από όσους θα φύγουν εκτός πόλεων, το 33% θα κάνει περιορισμένες διακοπές, το 14% ταξιδεύει όπως κάθε χρόνο και μόλις το 1% θα αποδράσει για περισσότερες ημέρες.