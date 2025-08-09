newspaper
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια
Ελλάδα 09 Αυγούστου 2025 | 14:56

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια

Έντονη κίνηση εντοπίζεται στο οδικό δίκτυο με κατεύθυνση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο - Στο «κόκκινο» τα διόδια Ελευσίνας και Μαλακάσας - Επί ποδός η Τροχαία

Σύνταξη
Προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου όπου η κίνηση είναι αυξημένη, καθώς μαζικά εγκαταλείπουν και σήμερα την πρωτεύουσα οι εκδρομείς και οι αδειούχοι του Αυγούστου, ενόψει και του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου.

Έντονη κίνηση εντοπίζεται στο οδικό δίκτυο με κατεύθυνση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο και ιδιαιτέρως στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας και Μαλακάσας, όπου σημειώνονται ουρές καθώς τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά και πολλοί εκδρομείς επανήλθαν με χθεσινά εισιτήρια μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου που είχε εκδοθεί λόγω των ισχυρών ανέμων.

Στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας και Μαλακάσας σημειώνονται ουρές καθώς τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν

Η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο ρεύμα εξόδου από την Αθήνα, με έντονες καθυστερήσεις στα εξής σημεία:

  • Από τον Σκαραμαγκά έως τα Διόδια Ελευσίνας, τμηματικά, με σημεία έντονης συμφόρησης στο Δαφνί και τον κόμβο Χαϊδαρίου.
  • Στην περιοχή Μακρυάμμος – Διόδια Ελευσίνας, όπου παρατηρείται πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες.
  • Στην παραλιακή διαδρομή προς Νέα Πέραμο και Λουτρόπυργο, όπου η κίνηση επίσης παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.

Επί ποδός η Τροχαία

Η Τροχαία βρίσκεται επί ποδός με αυξημένα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, ενώ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν υπομονή και προσοχή, να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και να αποφεύγουν επικίνδυνους ελιγμούς.

Η κίνηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με κορύφωση τις απογευματινές ώρες.

Σημειώνεται ότι το πρωί του Σαββάτου οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς Ελευσίνα, άγγιζαν τα 15 λεπτά λόγω σοβαρού τροχαίου. Στο ατύχημα ενεπλάκησαν τέσσερα αυτοκίνητα, που κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα.

Headlines:
Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου
Συγκλονιστικά πλάνα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου

Στην Κερατέα, οι πιλότοι των Canadair ρίχτηκαν στις φλόγες ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, πραγματοποιώντας νυχτερινές ρίψεις νερού σε μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Σύνταξη
Πειραιάς: Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο – Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 ταξιδιώτες την επιβίβαση
Ταλαιπωρίας συνέχεια 09.08.25

Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο - Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 ταξιδιώτες την επιβίβαση - Καθυστέρηση μίας ώρας

Ορισμένοι επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη και ο απόπλους καθυστέρησε μία ώρα - Η ακτοπλοϊκή τους είχε ενημερώσει ότι θα ταξιδέψουν για Νάξο με τα χθεσινά εισιτήρια, κάτι που δεν έγινε

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας που έχασε τις αισθήσεις του καθώς κολυμπούσε στο Ναυάγιο
Θλίψη 09.08.25

Νεκρός τουρίστας στο Ναυάγιο Ζακύνθου - Έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που κολυμπούσε

Ο 57χρονος είχε φτάσει στον όρμο στο Ναυάγιο με τουριστικό σκάφος και είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, όταν οι λουόμενοι αντελήφθησαν ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του

Σύνταξη
Σκιάθος: Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού – Συνελήφθη 23χρονος
Έγινε καταγγελία 09.08.25

Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού στη Σκιάθο - Συνελήφθη 23χρονος

Η 17χρονη τουρίστρια γνώρισε τον νεαρό άνδρα μέσω κοινής παρέας, ο οποίος κατάφερε να την ξεμοναχιάσει και σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας να την κακοποιήσει σεξουαλικά

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Έτρεχε» με ένα χλμ. την ώρα – Τι είδαν οι δορυφόροι – Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία
Πύρινος εφιάλτης 09.08.25

Με ένα χλμ. την ώρα «έτρεχε» η φωτιά στην Κερατέα - Τι είδαν οι δορυφόροι - Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία

Τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους δείχνουν ότι η φωτιά διένυσε περίπου 11 χιλιόμετρα σε ένα 12ωρο, σημειώνει ο ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού
Ελλάδα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας για τη φωτιά στην Κερατέα, κατήγγειλε ότι βρέθηκε γκαζάκι στο μέτωπο στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου και έκανε λόγο για εμπρησμό

Σύνταξη
Φωτιά: Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες – Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική
Προσοχή 09.08.25

Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες - Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική

Φωτιά: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Σάββατο, σε 4 περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε άλλες 10, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στον Κουβαρά Αττικής – 112 ήχησε στην Πρέβεζα, μετρούν πληγές στην Κερατέα
Πύρινα μέτωπα 09.08.25 Upd: 14:45

Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στον Κουβαρά Αττικής – 112 ήχησε στην Πρέβεζα, μετρούν πληγές στην Κερατέα

Βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα στην Ανατολική Αττική, όπου η φωτιά προκάλεσε μεγάλες ζημιές - Φόβοι αναζωπυρώσεων λόγω των ανέμων - Καταγγελία για εμπρησμό από τον αντιδήμαρχο Σαρωνικού

Βούλα Τσιβόλα - Γεωργία Κανδρή
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;
Δύσκολη Εξίσωση 09.08.25

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;

Τι κάνει ένας ιατροδικαστής στα Επείγοντα; Γιατροί σε νοσοκομεία νησιών και ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, μιλούν στο in για τη δύσκολη εξίσωση της ιατρικής κάλυψης στην Περιφέρεια - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού
Ελλάδα 09.08.25

ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού

Η δοκιμασία του επαγωγικού συλλογισμού ήταν η αχίλλειος πτέρνα των διαγωνιζομένων - Τι προκύπτει από την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων

Εύη Σαλτού
Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο
Πύρινη κόλαση 09.08.25

Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο

Συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες του in από τη φωτιά στην Αττική - Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που συντελείται στο λεκανοπέδιο

Σύνταξη
Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park
Βίντεο 09.08.25

Κρίστι Νόεμ: Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ απαντά στην πολιτική σάτιρα του South Park

«Tεμπέλικη» και «μικροπρεπή» βρήκε η Κρίστι Νόεμ την αναφορά του South Park στο πρόσωπό της, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη την προσέγγιση που εστιάζει στην εμφάνισή της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές
Μπάσκετ 09.08.25

Γιατί το Eurobasket βάζει δύσκολα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – Οι παίκτες που «χάνουν» οι αιώνιοι και οι… μεταγραφές

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα… ταλαιπωρηθούν από το επικείμενο Eurobasket και ήδη αναζητούν λύσεις ώστε να μην μείνουν «ξεκρέμαστοι» ενόψει της νέας σεζόν.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς – «Επτά θύματα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου»
Πυρά στην κυβέρνηση 09.08.25

«Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς» - Νέα Αριστερά για τα απανωτά εργατικά δυστυχήματα

«Η τραγική αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα αποτελεί όνειδος και δείχνει την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής» τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο
Σιωπή = συνενοχή 09.08.25

Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο

Καλλιτέχνες όπως ο Damon Albarn, η Paloma Faith, ο Sampha και ο Jamie xx θα εμφανιστούν μαζί με Παλαιστίνιους καλλιτέχνες στο Together for Palestine, που οργανώνει ο Μπράιαν Ίνο, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια
Πολιτική Γραμματεία 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην Πυροσβεστική και για ελάχιστα έως ανύπαρκτα τα έργα στον τομέα της πρόληψης

Σύνταξη
Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον

Η Μπράιτον δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Βόλφσμπουργκ με τους Κωστούλα και Τζίμα να ετοιμάζονται να φορέσουν για πρώτη φορά την φανέλα των «γλάρων». Τι είπε ο προπονητής τους.

Σύνταξη
Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την… επαναφέρει – Γιατί;
Γιατί; 09.08.25

Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την... επαναφέρει

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει ελάχιστα στο θέμα από τότε που ανέλαβε, γεγονός που ώθησε το λόμπι που «σπρώχνει» τη μαριχουάνα να λάβει ολοένα και πιο επιθετικά μέτρα.

Σύνταξη
Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα
Κόσμος 09.08.25

Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες

Σύνταξη
«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις στην Ευρώπη αφόρητα ζεστές
Ευρώπη 09.08.25

«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις αφόρητα ζεστές

Καθώς οι καύσωνες πλήττουν την Ευρώπη, οι κάτοικοι των πόλεων επηρεάζονται ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου της «θερμικής νησίδας». Οι πόλεις προσαρμόζονται, αλλά είναι αρκετό;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου
Συγκλονιστικά πλάνα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου

Στην Κερατέα, οι πιλότοι των Canadair ρίχτηκαν στις φλόγες ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, πραγματοποιώντας νυχτερινές ρίψεις νερού σε μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Σύνταξη
Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ
Culture Live 09.08.25

Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Η σειρά ντοκιμαντέρ προσφέρει ένα πορτρέτο του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος τράβηξε την προσοχή των ταμπλόιντ για δεκαετίες πριν από το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα το 1999.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
