Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου – Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους και τα λιμάνια

Προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου όπου η κίνηση είναι αυξημένη, καθώς μαζικά εγκαταλείπουν και σήμερα την πρωτεύουσα οι εκδρομείς και οι αδειούχοι του Αυγούστου, ενόψει και του τριημέρου του Δεκαπενταύγουστου.

Έντονη κίνηση εντοπίζεται στο οδικό δίκτυο με κατεύθυνση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο και ιδιαιτέρως στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας και Μαλακάσας, όπου σημειώνονται ουρές καθώς τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά και πολλοί εκδρομείς επανήλθαν με χθεσινά εισιτήρια μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου που είχε εκδοθεί λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο ρεύμα εξόδου από την Αθήνα, με έντονες καθυστερήσεις στα εξής σημεία:

Από τον Σκαραμαγκά έως τα Διόδια Ελευσίνας, τμηματικά, με σημεία έντονης συμφόρησης στο Δαφνί και τον κόμβο Χαϊδαρίου.

Στην περιοχή Μακρυάμμος – Διόδια Ελευσίνας, όπου παρατηρείται πυκνή ροή και χαμηλές ταχύτητες.

Στην παραλιακή διαδρομή προς Νέα Πέραμο και Λουτρόπυργο, όπου η κίνηση επίσης παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.

Επί ποδός η Τροχαία

Η Τροχαία βρίσκεται επί ποδός με αυξημένα μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας, ενώ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν υπομονή και προσοχή, να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και να αποφεύγουν επικίνδυνους ελιγμούς.

Η κίνηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με κορύφωση τις απογευματινές ώρες.

Σημειώνεται ότι το πρωί του Σαββάτου οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην έξοδο προς Ελευσίνα, άγγιζαν τα 15 λεπτά λόγω σοβαρού τροχαίου. Στο ατύχημα ενεπλάκησαν τέσσερα αυτοκίνητα, που κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα.