Καραμπόλα στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα – Κλειστή η αριστερή λωρίδα
Με χαμηλές ταχύτητες γίνεται η κίνηση των οχημάτων και από το Χαϊδάρι έως την Ελευσίνα.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στην Αττική οδό, στην έξοδο προς Ελευσίνα.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τέσσερα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ μας με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα.
Οι καθυστερήσεις στο σημείο αγγίζουν τα 15 λεπτά.
Καθυστερήσεις 10΄-15΄από κόμβο Μαγούλας έως έξοδο προς Ελευσίνα. https://t.co/bhS5GW3sFQ
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) August 9, 2025
Πού έχει κίνηση
