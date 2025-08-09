Καραμπόλα στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα – Κλειστή η αριστερή λωρίδα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στην Αττική οδό, στην έξοδο προς Ελευσίνα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τέσσερα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ μας με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα.

Οι καθυστερήσεις στο σημείο αγγίζουν τα 15 λεπτά.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄από κόμβο Μαγούλας έως έξοδο προς Ελευσίνα. https://t.co/bhS5GW3sFQ — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) August 9, 2025

Πού έχει κίνηση

Με χαμηλές ταχύτητες γίνεται η κίνηση των οχημάτων και από το Χαϊδάρι έως την Ελευσίνα.