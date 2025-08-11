Πρόβλημα στην προσγείωση για πτήση από Ρόδο σε Τελ Αβίβ

Η πτήση της Arkia από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ προσγειώθηκε εν τέλει με ασφάλεια μετά από κήρυξη έκτακτης ανάγκης και τρεις αποτυχημένες απόπειρες λόγω προβλημάτων με το σύστημα προσγείωσης. Το αεροπλάνο έκανε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο και απόπειρες προσγείωσης που δεν ευοδώθηκαν.
Πλάνα που κυκλοφόρησαν στην πλατφόρμα Χ δείχνουν την πτήση της Arkia από τη Ρόδο, με 160 επιβάτες, να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με τους τροχούς εν τέλει κατεβασμένους.
Οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις στο αεροδρόμιο είχαν ανασταλεί υπό τον φόβο υποχώρησης των τροχών και συντριβής. Πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα βρίσκονταν σε κατάσταση συναγερμού.
