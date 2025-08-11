sports betsson
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα
Κανείς δεν θα χαριστεί στην Λίβερπουλ και ο Ολλανδός τεχνικός των «κόκκινων» ξέρει καλά πως όλοι πλέον θέλουν να νικήσουν τους πρωταθλητές

Spotlight

Η Κρίσταλ Πάλας έκανε το «μπαμ» στον τελικό του Community Shield καθώς κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο επικρατώντας της πρωταθλήτριας, Λίβερπουλ και αυτό το αποτέλεσμα σήκωσε μεγάλη «σκόνη» στην Αγγλία.

Όχι τόσο για την μεγάλη επιτυχία των «αετών» του Λονδίνου αλλά για την αποτυχία των πρωταθλητών και την εικόνα που παρουσίασαν στο Γουέμπλεϊ.

Η Λίβερπουλ είχε πολλά «θέματα» κι αυτό που σίγουρα προβλημάτισε τους οπαδούς της, ήταν η νοοτροπία με την οποία αγωνίστηκε κόντρα στους Λονδρέζους.

Αυτό ήταν ένα ζήτημα που σχολιάστηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης στην Αγγλία, τα οποία εστίασαν στην απουσία ενέργειας και δίψας για τη νίκη, από τους πρωταθλητές.

Οι «κόκκινοι» θέλουν να κατακτήσουν και φέτος τον τίτλο στην Πρέμιερ Λιγκ, αλλά έχουν να κάνουν το back to back 41 χρόνια και θέλουν να βάλουν τέλος σε αυτό το αρνητικό ρεκόρ.

Είναι όμως προφανές πως τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για τους «κόκκινους» καθώς όλοι θέλουν να νικήσουν την ομάδα του λιμανιού κι αυτό το ξέρει πολύ καλά ο Άρνε Σλοτ.

Η Λίβερπουλ είναι η αλήθεια, αιφνιδίασε τους αντιπάλους της στο περσινό πρωτάθλημα καθώς έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στην σεζόν.

Όταν Σίτι και Άρσεναλ κατάλαβαν ότι η αποχώρηση του Κλοπ δεν προκάλεσε κλυδωνισμούς στο Άνφιλντ ήταν ήδη αργά και η διαφορά που είχαν εξασφαλίσει οι «κόκκινοι» δεν ήταν εύκολο να καλυφθεί.

Έτσι, η Λίβερπουλ πήρε ένα από τα πιο… εύκολα πρωταθλήματα στην ιστορία της, καθώς ήταν εμφανές από τα μισά του… δρόμου, πως η περσινή Πρέμιερ Λιγκ ήταν «κούρσα για έναν».

Τώρα όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και στο Άνφιλντ γνωρίζουν καλά πως κανείς δεν πρόκειται να την… ξαναπατήσει όπως πέρυσι.

Τι είναι όμως αυτό που έχει ανάγκη η Λίβερπουλ, περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο, ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου;

Ο Άλαν Πάρντιου, ένας από τους πιο έμπειρους Άγγλους προπονητές, έδωσε την απάντησή του στο συγκεκριμένο ερώτημα και η γνώμη του έχει ενδιαφέρον.

«Η Λίβερπουλ δεν είχε ενέργεια στο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας κι αυτό είναι θέμα. Δεν είδα επίσης τους παίκτες να έχουν κίνητρο, όπως είχαν οι αντίπαλοί τους κι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα.

Όταν οι παίκτες μιας ομάδας δεν έχουν κίνητρο για νίκη σε κάθε παιχνίδι, τότε ξεκινούν τα προβλήματα κι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει ν’ απασχολήσει τον Σλοτ».

Οι «κόκκινοι» έχουν ξοδέψει πολλά χρήματα για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής τους γραμμής, αλλά φαίνεται πως έφτασε η ώρα για να κινηθούν και για την απόκτηση αμυντικών, ενδεχόμενο που δεν απέκλεισε ο προπονητής τους.

«Στην επίθεση είμαστε καλά αλλά στην άμυνα έχουμε θέματα. Το βλέπουμε όχι μόνο από τα γκολ που δεχθήκαμε στο παιχνίδι με την Πάλας, αλλά και από την αμυντική μας λειτουργία σε όλα τα φιλικά παιχνίδια», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σλοτ.

Η Λίβερπουλ θ’ αντιμετωπίσει την Μπόρνμουθ το βράδυ της Παρασκευής στην πρεμιέρα της φετινής Πρέμιερ Λιγκ και οι «κόκκινοι» ξέρουν ότι θα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο από πέρυσι για να διατηρήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Μπάγερν και Αλ Νασρ συμφώνησαν για τον Κομάν
Ποδόσφαιρο 11.08.25

Μπάγερν και Αλ Νασρ συμφώνησαν για τον Κομάν

Ο Κίνγκσλι Κομάν αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπάγερν Μονάχου με προορισμό την Αλ Νασρ, αφού οι δύο ομάδες συμφώνησαν για τη μεταγραφή του Γάλλου εξτρέμ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ
On Field 07.08.25

Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός κλείνει με μια ακόμη δυάδα φιλικών το βασικό στάδιο προετοιμασίας και ο Βάσκος τεχνικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει τις αποφάσεις του για την «πρώτη γραμμή»

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ολυμπιακός: Όσο έχει εσένα…
On Field 03.08.25

Όσο έχει εσένα…

Ο περσινός Ολυμπιακός «χτίστηκε» πάνω στον προπέρσινο, ο φετινός στον περσινό. Σε όλες τις «βερσιόν» αυτός ήταν η εγγύηση στο χορτάρι…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φουλ επίθεση από τη Λίβερπουλ
On Field 01.08.25

Φουλ επίθεση από τη Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ , μη αρκούμενη στον περσινό τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ , αποφάσισε να ενισχύσει την ομάδα της με ταλαντούχους παίκτες, ξοδεύοντας περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ.

Βιδιάνος Ρούσσος
Το υπερπολυτελές γιοτ του «θρύλου» Μάτζικ Τζόνσον διαθέτει μέχρι και γήπεδο μπάσκετ (vid)
Μπάσκετ 31.07.25

Το υπερπολυτελές γιοτ του «θρύλου» Μάτζικ Τζόνσον διαθέτει μέχρι και γήπεδο μπάσκετ (vid)

Η υπερπολυτελής θαλαμηγός του παλαίμαχου σταρ των Λέικερς, μήκους 95 μέτρων και κόστους 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων την εβδομάδα για ενοικίαση, διαθέτει ακόμη και γήπεδο μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σε αναμμένα κάρβουνα οι διαιτητές
On Field 31.07.25

Σε αναμμένα κάρβουνα οι διαιτητές

Εχασαν τον ύπνο τους οι διαιτητές με τα αγωνιστικά τεστ καθώς έχουν άσχημη εμπειρία από την προηγούμενη φορά, όπου… ναυάγησαν!

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»
Ανάρτηση 11.08.25

Οι U2 «σπάνε» τη σιωπή τους για τη Γάζα: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει «γενοκτονία»

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, οι U2 ανάρτησαν στον λογαριασμό τους στο Instagram ένα συλλογικό κείμενο στο οποίο κατακεραυνώνουν την πολιτική του Νετανιάχου ως «βάρβαρη» και «ανήθικη».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»
Ιστορίες εγκλήματος 11.08.25

Αλκατράζ: Το Νησί των Πελεκάνων που έγινε η φυλακή για «εγκληματίες καριέρας»

Η φυλακή του Αλκατράζ, σαν σήμερα, υποδέχθηκε τους πρώτους της τρόφιμους. Διάσημη, χάρη και στο σινεμά, ήρθε ξανά στη δημοσιότητα, χάρη στα σχέδια Τραμπ να ανοίξει ξανά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών
Απορίες για το "αύριο" 11.08.25

Το ρίσκο που παίρνει η Ισπανία με την απόρριψη των αμερικανικών μαχητικών

Η Ισπανία λέει «όχι» στα F-35 και ποντάρει στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισπανίας ετοιμάζονται για χρόνια περιορισμένων δυνατοτήτων

Γεώργιος Μαζιάς
Σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα – Τι θέλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ
Financial Times 11.08.25

Σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα – Τι θέλει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται αποφασισμένος να βγει κερδισμένος από τη σύνοδο στην Αλάσκα. Να κατευνάσει τον Τραμπ και να επιβάλει τη θέση του, αξιοποιώντας την άρνηση του Κιέβου να δεχθεί τους όρους του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη
Έντονες αντιδράσεις 11.08.25

Σε στρατιωτικο κλοιό βάζει την Ουάσινγκτον ο Τραμπ – Αναπτύσσει 800 στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ενεργοποιεί μια νομοθεσία για την Περιφέρεια Κολούμπια, με την οποία θέτει το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Πόλης της Ουάσινγκτον υπό άμεσο ομοσπονδιακό έλεγχο

Σύνταξη
Ο Γρήγορος, ο Ευφυής, το Τέρας, ο Βασιλειάς των Κλειδιών, ο αφανής εγκέφαλος και η μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών της ιστορίας
Νέα ταινία 11.08.25

Ο Γρήγορος, ο Ευφυής, το Τέρας, ο Βασιλειάς των Κλειδιών, ο αφανής εγκέφαλος και η μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών της ιστορίας

Ο Λεονάρντο Νοταμπάρτολο ηγήθηκε της ομάδας πέντε παραβατικών που αυτοαποκαλούνταν Σχολή του Τορίνο πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη ληστεία διαμαντιών που έγινε ποτέ. Ωστόσο, ο εγκέφαλος παραμένει στη σκιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις
Πλήγμα στην ελευθερία 11.08.25

Οργή για τη δολοφονία δημοσιογράφων από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα – Διεθνείς αντιδράσεις

Ο ΟΗΕ, οι διεθνείς δημοσιογραφικές οργανώσεις, η ΕΕ, αλλά και οι Βρετανία και Γερμανία καταδικάζουν τη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα. Επισημαίνουν ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη
Θυμήσου, σώμα 11.08.25

Alexandrian Sphinx: Ένα νέο βιβλίο λύνει το μυστήριο πίσω από τη ζωή του Κωνσταντίνου Καβάφη

Από το ημίφως του διαμερίσματός του στην οδό Λέψιους, μέχρι την αιώνια σκιά της ποίησής του, δύο ερευνητές φέρνουν στο φως το πιο ολοκληρωμένο πορτρέτο του ποιητή εδώ και μισό αιώνα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ
Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας 11.08.25

Ταχύτατες αποφάσεις, σκληρή αποτροπή: Το «φάρμακο» του Ιράν στις παθογένειες μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ

«Αποτροπή μέσω κυριαρχίας» και απάντηση «σε ώρες, όχι σε ημέρες» φιλοδοξεί να φέρει το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας του Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους
InView 11.08.25

«Κρατιούνται χέρι-χέρι, αγκαλιάζονται»: Η γυναίκα που άλλαξε την άποψή μας για τους χιμπατζήδες – και τους ανθρώπους

Το 1960, η Τζέιν Γκούντολ ξεκίνησε μια πρωτοποριακή έρευνα ζώντας ανάμεσα σε χιμπατζήδες στην Τανζανία - έρευνα που απέδειξε το πόσο όμοιοι είναι οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ στην Έρευνα – Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους
«Πυρά» στη ΝΔ 11.08.25

Χαρίτσης: ΟΠΕΚΕΠΕ στην Έρευνα – Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν την αρπαχτή νόμο του κράτους

«Η Δεξιά δεν νοιάζεται για το δημόσιο πανεπιστήμιο, για τα ερευνητικά κέντρα, για την καινοτομία στη χώρα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διαχειρίζεται δημόσιους πόρους με αδιαφάνεια και προχειρότητα», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»
Εκατέρωθεν πυρά 11.08.25

Κόντρα Σκέρτσου – Χρηστίδη για τα εργασιακά: «Ισοπεδωτική ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ» – «Ο υπουργός που καρφώνει συνεργάτες»

Κόντρα του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλο Χρηστίδη - Στο επίκεντρο τα εργατικά δυστυχήματα και η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων

Σύνταξη
Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα – Συναγερμός για φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής – Εντολή εκκένωσης στη Βόλβη
Ελλάδα 11.08.25 Upd: 18:38

Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα – Συναγερμός για φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής – Εντολή εκκένωσης στη Βόλβη

Σε συναγερμό οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής λόγω των ισχυρών ανέμων - Εκρηκτικές συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 11.08.25

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»
ΣΥΡΙΖΑ 11.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί χάραξη ΑΟΖ Ελλάδας – Κύπρου «χωρίς άλλη κωλυσιεργία»

«Είναι η ώρα-μηδέν για χάραξη ΑΟΖ, προτού η στρατηγική μας περικύκλωση καταλήξει μη-αναστρέψιμη και η γεωπολιτική συρρίκνωση μοιραία», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

