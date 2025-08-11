Ο Σλοτ πήρε το (πρώτο) μήνυμα

Η Κρίσταλ Πάλας έκανε το «μπαμ» στον τελικό του Community Shield καθώς κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο επικρατώντας της πρωταθλήτριας, Λίβερπουλ και αυτό το αποτέλεσμα σήκωσε μεγάλη «σκόνη» στην Αγγλία.

Όχι τόσο για την μεγάλη επιτυχία των «αετών» του Λονδίνου αλλά για την αποτυχία των πρωταθλητών και την εικόνα που παρουσίασαν στο Γουέμπλεϊ.

Η Λίβερπουλ είχε πολλά «θέματα» κι αυτό που σίγουρα προβλημάτισε τους οπαδούς της, ήταν η νοοτροπία με την οποία αγωνίστηκε κόντρα στους Λονδρέζους.

Αυτό ήταν ένα ζήτημα που σχολιάστηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης στην Αγγλία, τα οποία εστίασαν στην απουσία ενέργειας και δίψας για τη νίκη, από τους πρωταθλητές.

Οι «κόκκινοι» θέλουν να κατακτήσουν και φέτος τον τίτλο στην Πρέμιερ Λιγκ, αλλά έχουν να κάνουν το back to back 41 χρόνια και θέλουν να βάλουν τέλος σε αυτό το αρνητικό ρεκόρ.

Είναι όμως προφανές πως τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για τους «κόκκινους» καθώς όλοι θέλουν να νικήσουν την ομάδα του λιμανιού κι αυτό το ξέρει πολύ καλά ο Άρνε Σλοτ.

Η Λίβερπουλ είναι η αλήθεια, αιφνιδίασε τους αντιπάλους της στο περσινό πρωτάθλημα καθώς έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στην σεζόν.

Όταν Σίτι και Άρσεναλ κατάλαβαν ότι η αποχώρηση του Κλοπ δεν προκάλεσε κλυδωνισμούς στο Άνφιλντ ήταν ήδη αργά και η διαφορά που είχαν εξασφαλίσει οι «κόκκινοι» δεν ήταν εύκολο να καλυφθεί.

Έτσι, η Λίβερπουλ πήρε ένα από τα πιο… εύκολα πρωταθλήματα στην ιστορία της, καθώς ήταν εμφανές από τα μισά του… δρόμου, πως η περσινή Πρέμιερ Λιγκ ήταν «κούρσα για έναν».

Τώρα όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και στο Άνφιλντ γνωρίζουν καλά πως κανείς δεν πρόκειται να την… ξαναπατήσει όπως πέρυσι.

Τι είναι όμως αυτό που έχει ανάγκη η Λίβερπουλ, περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο, ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου;

Ο Άλαν Πάρντιου, ένας από τους πιο έμπειρους Άγγλους προπονητές, έδωσε την απάντησή του στο συγκεκριμένο ερώτημα και η γνώμη του έχει ενδιαφέρον.

«Η Λίβερπουλ δεν είχε ενέργεια στο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας κι αυτό είναι θέμα. Δεν είδα επίσης τους παίκτες να έχουν κίνητρο, όπως είχαν οι αντίπαλοί τους κι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα.

Όταν οι παίκτες μιας ομάδας δεν έχουν κίνητρο για νίκη σε κάθε παιχνίδι, τότε ξεκινούν τα προβλήματα κι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει ν’ απασχολήσει τον Σλοτ».

Οι «κόκκινοι» έχουν ξοδέψει πολλά χρήματα για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής τους γραμμής, αλλά φαίνεται πως έφτασε η ώρα για να κινηθούν και για την απόκτηση αμυντικών, ενδεχόμενο που δεν απέκλεισε ο προπονητής τους.

«Στην επίθεση είμαστε καλά αλλά στην άμυνα έχουμε θέματα. Το βλέπουμε όχι μόνο από τα γκολ που δεχθήκαμε στο παιχνίδι με την Πάλας, αλλά και από την αμυντική μας λειτουργία σε όλα τα φιλικά παιχνίδια», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σλοτ.

Η Λίβερπουλ θ’ αντιμετωπίσει την Μπόρνμουθ το βράδυ της Παρασκευής στην πρεμιέρα της φετινής Πρέμιερ Λιγκ και οι «κόκκινοι» ξέρουν ότι θα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο από πέρυσι για να διατηρήσουν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Αγγλίας.