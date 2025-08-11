Διακοπές με τα παιδιά – Τι δεν πρέπει να ξεχάσετε

Τα παιδιά λατρεύουν τις καλοκαιρινές διακοπές και όχι αδίκως! Τα σχολεία κλείνουν, η ανεμελιά επιστρέφει και έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με νέα χόμπι και ενδιαφέροντα, να κάνουν νέους φίλους και να δημιουργήσουν πολύτιμες αναμνήσεις.

Αυτός ο μη δομημένος χρόνος τους προσφέρει πολύτιμη χαλάρωση, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εξερευνήσουν, να μάθουν νέα πράγματα, να αλλάξουν παραστάσεις και να αναζωογονηθούν μετά από μια γεμάτη σχολική χρονιά.

Είτε επιλέξετε έναν νέο προορισμό για τις φετινές σας διακοπές είτε επισκεφτείτε έναν παλιό και αγαπημένο, σίγουρα θα χρειαστείτε να εφοδιαστείτε με τα απαραίτητα για να χαρίσετε στα παιδιά το πιο απολαυστικό καλοκαίρι, δίχως απρόοπτα.

Καλοκαιρινές διακοπές με τα παιδιά – Τα απαραίτητα

Για να σας βοηθήσουμε, παρακάτω θα βρείτε μια σύντομη λίστα με τα must-have των καλοκαιρινών διακοπών για μικρότερα αλλά και για μεγαλύτερα παιδιά. Από την τσάντα θαλάσσης σας δεν πρέπει να λείπουν:

Παιδικό αντηλιακό

Το αντηλιακό είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά, επειδή έχουν πιο λεπτό και ευαίσθητο δέρμα, που είναι πιο ευάλωτο στη ηλιακή ακτινοβολία. Το αντηλιακό βοηθά στην προστασία από τις ακτίνες UVA και UVB, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν επώδυνα ηλιακά εγκαύματα.

Η επιλογή του κατάλληλου παιδικού αντηλιακού και η σωστή εφαρμογή του είναι κομβικής σημασίας. Αναζητήστε αντηλιακά ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά, με προστασία ευρέος φάσματος (UVA και UVB), υψηλό δείκτη προστασίας SPF (50 ή περισσότερο) και αντοχή στο νερό. Θυμηθείτε να εφαρμόζετε ξανά το αντηλιακό κάθε δύο ώρες, ειδικά μετά το κολύμπι ή την εφίδρωση, και να αναζητάτε σκιά κατά τις ώρες έντονης ηλιοφάνειας.

Πετσέτα θαλάσσης

Η πετσέτα θαλάσσης είναι απαραίτητη για μια μέρα στη θάλασσα ή και στην πισίνα. Έτσι εκτός από την δική σας, βάλτε στην τσάντα θαλάσσης και τις πετσέτες των παιδιών ενώ μπορείτε να βάλετε και μερικές έξτρα ώστε να είστε εφοδιασμένοι σε περίπτωση που τις χρειαστείτε.

Κουβαδάκια και στρώματα θαλάσσης

Επειδή η διασκέδαση δεν σταματά στις διακοπές, έχετε μαζί σας τα απαραίτητα κουβαδάκια για να διασκεδάσετε ατελείωτες ώρες δίπλα στο κύμα παρέα με τα μικρότερα παιδιά αλλά και στρώματα θαλάσσης, με τα οποία μπορούν να παίξουν τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, πάντα υπό την εποπτεία σας.

Εάν αγαπάτε το volley, τότε μια καλή επιλογή είναι μια φουσκωτή βάση και δίχτυ, που μπορείτε να τοποθετήσετε στην πισίνα, βάζοντας βαρίδια στη βάση της για να παίζετε volley παρέα με τα παιδιά και να απολαύσετε πολλές στιγμές χαράς και διασκέδασης!

Σανίδα SUP

Mία σανίδα, ένα κουπί και την καλή σας διάθεση… Αυτά είναι περίπου όσα θα χρειαστείτε για να απολαύσετε την όρθια κωπηλασία, μια εξαιρετικά δημοφιλή δραστηριότητα που μπορεί να απολαύσει κάθε μέλος της οικογένειας. Το SUP πρόκειται για ένα θαλάσσιο σπορ που συνδυάζει τη διασκέδαση και τη γυμναστική για να παραμείνετε σε φόρμα και στις διακοπές.

Κάντε την επανάληψη παιχνίδι

Χαρούμενες διακοπές σημαίνει ξεκούραση, μπάνια, περίπατοι στη φύση, παρέες… Σημαίνει όμως και ήσυχα μεσημέρια παρέα με ένα βιβλίο που έχει απ’ όλα: σπαζοκεφαλιές, ιστορίες, παιχνίδια, σταυρόλεξα, μαθηματικά! Με άλλα λόγια, μια ευκαιρία για επανάληψη με τον πιο ευχάριστο τρόπο όσων μάθαμε τον χειμώνα! Τα βιβλία της σειράς «Χαρούμενες Διακοπές» αναμορφώθηκαν και προσαρμόστηκαν για να κρατήσουν συντροφιά στα παιδιά που θέλουν να παίξουν επαναλαμβάνοντας την ύλη του σχολείου, αλλά και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους.