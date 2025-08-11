Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι ο 37χρονος και η 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Στη φυλακή θα οδηγηθούν ο 37χρονος και η 24χρονη που κατηγορούνται για τον βιασμό της ανήλικης κόρης της, στη Θεσσαλονίκη
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν σήμερα ο 37χρονος και η 24χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας, στη Θεσσαλονίκη.
Η απόφαση ήρθε μετά την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας.
Το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες
Απολογούμενο το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία που στήθηκε από τη μητέρα της 24χρονης.
Στην πολύωρη απολογία της, η νεαρή γυναίκα είπε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι ήταν μεθυσμένη, όταν κατήγγειλε τον σύντροφό της και είπε ψέματα. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η μητέρα της την ώθησε γιατί ήθελε να διώξει από κοντά της τον 37χρονο.
Από την πλευρά του, ο σύντροφός της αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες και υποστήριξε τα λεγόμενα της 24χρονης για την μητέρα της.
Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοικογενειακή σωματική βλάβη.
Ο εφιάλτης της 10χρονης στη Θεσσαλονίκη
Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της.
Η 10χρονη επιβεβαίωσε στην αστυνομία τα καταγγελλόμενα, αλλά ανέφερε ότι κατά την τέλεση των πράξεων, η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν.
