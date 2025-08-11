Νεκρός εντοπίστηκε ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, σε ερημική τοποθεσία της Ακράτας, με την αστυνομία να ερευνά τα αίτια του θανάτου του.

Απαγχονισμένος εντοπίστηκε ο άνδρας στην Ακράτα

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του tempo24.news, ο άνδρας, περίπου 50 ετών, βρέθηκε σήμερα το απόγευμα, απαγχονισμένος σε δένδρο σε ορεινή τοποθεσία.

Μάλιστα σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ένα ΙΧ που εικάζεται πως ανήκει στον 50χρονο.

Πρόκειται για σημαιοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού, από τη Σαλαμίνα και σύμφωνα με κατοίκους που τον αναγνώρισαν αναζητούσε να νοικιάσει σπίτι στην ευρύτερη περιοχή.