Προμήθειες: Δωρεάν αναλήψεις από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Αυγούστου 2025

Προμήθειες: Δωρεάν αναλήψεις από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών

Από σήμερα καταργούνται οι προμήθειες για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των τραπεζών

Σύνταξη
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Spotlight

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, 11 Αυγούστου, η νέα νομοθετική ρύθμιση υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις τραπεζικές προμήθειες σε αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των τραπεζών. Σύμφωνα με τη ρύθμιση καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, ενώ παράλληλα καθιερώνεται εθνικό ανώτατο όριο χρέωσης (πλαφόν) ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από ΑΤΜ τρίτων παρόχων.

Όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου 2025, συνοδεύτηκε από την ελάχιστη δυνατή περίοδο προσαρμογής, ώστε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν και να αποδώσει άμεσα οφέλη στους πολίτες. Έτσι από σήμερα, όλοι οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών.

Τι ισχύει από σήμερα

Ειδικότερα, η ρύθμιση για τις αναλήψεις μετρητών προβλέπει:

-Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ

-Κατάργηση χρεώσεων από τρίτους παρόχους όταν υπάρχει άμεση ή έμμεση μετοχική σύνδεση με την τράπεζα του πελάτη

-Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ

-Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα

-Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ

-Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών

Κοινωνικό πρόσημο

Εν τω μεταξύ σε δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είχε αναφέρει πως «πρόκειται για μια παρέμβαση με κοινωνικό πρόσημο, που αποδεικνύει ότι το κράτος ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. Εξαλείφουμε άδικες και υπερβολικές χρεώσεις, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, θα έχει δωρεάν πρόσβαση στα χρήματά του».

Ενέργεια
Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

Ενέργεια: Το παιχνίδι των Big Oil στη ΝΑ Μεσόγειο

Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
Δουλεύοντας στην Αθήνα: Ψηφιακοί νομάδες welcome, ντόπιοι τραβήξτε κουπί
Workcation 11.08.25

Δουλειά μετά διακοπών στην Αθήνα: Όνειρο για ψηφιακούς νομάδες, εφιάλτης για τους ντόπιους

Η Αθήνα θεωρειται η δεύτερη χειρότερη πόλη στην ΕΕ για να βρει κανείς ποιοτική εργασία. Όμως σε νέα έρευνα πολυεθνικής εταιρείας, η Αθήνα πλασάρεται στις κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως για «workcation».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις
Το ταξιδιωτικό κοινό 11.08.25

Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη - Νέα μείωση στις αφίξεις

Η τουριστική εικόνα σε αριθμούς - Η Σαντορίνη εμφανίζει πτώση 7% στις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων ταξιδιωτών εξωτερικού, ενώ η Μύκονος είναι σταθερή σε σχέση με το 2024

Κώστας Ντελέζος
Πακέτο ΔΕΘ: Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα
Πακέτο ΔΕΘ 11.08.25

Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα

Το οικονομικό επιτελείο έχει καταρτίσει τη λίστα με τα μέτρα 1,2 - 2 δισ. ευρώ τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι μετά τις θερινές διακοπές - Έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης στο πακέτο της ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA
Γραφήματα 10.08.25

Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA

Οι δασμοί κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, όμως οι βιομηχανίες δεν επιστρέφουν μόνο λόγω δασμών…

Μαρίνος Τζώτζης
Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
Τι ισχύει 10.08.25

Αργία του Δεκαπενταύγουστου: Πώς αμείβεται για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Ο Δεκαπενταύγουστος ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες - Απαγορεύεται η εργασία των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων - Εξαιρούνται όσες λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες

Σύνταξη
Βαλκάνιοι επενδυτές αναζητούν ακίνητα στη Βόρεια Ελλάδα – Απλησίαστες οι τιμές για τους ντόπιους στη Χαλκιδική
Βούλγαροι επενδυτές 10.08.25

Mπίζνες από τα Βαλκάνια στη Βόρεια Ελλάδα - Ανάρπαστα τα ακίνητα σε Χαλκιδική και στα παράλια της Καβάλας

Ακίνητα σε περιοχές - φιλέτα στη Βόρεια Ελλάδα γίνονται ανάρπαστα από ξένους επενδυτές, με έντονο ενδιαφέρον από Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες γειτονικές χώρες. Εκπρόσωποι της αγοράς μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λένα Σαμαρά: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο – Η ζωή της μέσα από φωτογραφίες
Ελλάδα 11.08.25

Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά - Η ζωή της μέσα από φωτογραφίες

Με ανακοίνωσή του ο Αντώνης Σαμαράς ζητά αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα για κοινωφελείς σκοπούς . Αυτό θα ήθελε η Λένα μας είχε γράψει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπυργός

Σύνταξη
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή
in Confidential 11.08.25

Η υποκρισία συνώνυμο με την πολιτική, του κόσμου όμως οι ισχυροί δεν λογαριάσανε καλά τι μπορούν να κάνουν οι λαοί για το δικαίωμα στη ζωή

Δηλώνει συντετριμμένος για το θάνατο της Λένας Σαμαρά, αλλά σε πάρτυ γλεντοκοπά, με το ένα χέρι δίνει τρόφιμα στης Γάζας τα παιδιά, με το άλλο χαϊδεύει του Νετανιάχου την απανθρωπιά, δεν αργεί όμως η στιγμή που ο λαός θα του δείξει τι σημαίνει μπέσα και ηθική.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φωτιά στην Οινόη: Οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις – Ποιοι δρόμοι δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία
Ήχησε 112 11.08.25

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Οινόη Αττικής - Ποιοι δρόμοι δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία

Η φωτιά που ξέσπασε κοντά στην Οινόη Αττικής οριοθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις - Νωρίτερα ήχησε 112 καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα

Σύνταξη
Δουλεύοντας στην Αθήνα: Ψηφιακοί νομάδες welcome, ντόπιοι τραβήξτε κουπί
Workcation 11.08.25

Δουλειά μετά διακοπών στην Αθήνα: Όνειρο για ψηφιακούς νομάδες, εφιάλτης για τους ντόπιους

Η Αθήνα θεωρειται η δεύτερη χειρότερη πόλη στην ΕΕ για να βρει κανείς ποιοτική εργασία. Όμως σε νέα έρευνα πολυεθνικής εταιρείας, η Αθήνα πλασάρεται στις κορυφαίες πόλεις παγκοσμίως για «workcation».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τουρισμός: Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη – Νέα μείωση στις αφίξεις
Το ταξιδιωτικό κοινό 11.08.25

Η «μάχη» των κρατήσεων από Μύκονο και Σαντορίνη - Νέα μείωση στις αφίξεις

Η τουριστική εικόνα σε αριθμούς - Η Σαντορίνη εμφανίζει πτώση 7% στις κρατήσεις των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων ταξιδιωτών εξωτερικού, ενώ η Μύκονος είναι σταθερή σε σχέση με το 2024

Κώστας Ντελέζος
Πακέτο ΔΕΘ: Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα
Πακέτο ΔΕΘ 11.08.25

Οι αλλαγές σε φορολογική κλίμακα, τεκμήρια, ακίνητα

Το οικονομικό επιτελείο έχει καταρτίσει τη λίστα με τα μέτρα 1,2 - 2 δισ. ευρώ τα οποία θα βρεθούν στο τραπέζι μετά τις θερινές διακοπές - Έμφαση στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης στο πακέτο της ΔΕΘ

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»
Συνέντευξη 11.08.25

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»

«Η Ιερά Μονή Σινά, υπαγόμενη κανονικά στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελεί μία από τις ιστορικές επισκοπικές του επεκτάσεις», αναφέρει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Η ηδονή ως ψευδαίσθηση: Γιατί ο Πλάτωνας μας συμβούλευε να μην περνάμε συνέχεια καλά;
Πλάνη της Ντοπαμίνης 11.08.25

Η ηδονή ως ψευδαίσθηση: Γιατί ο Πλάτωνας μας συμβούλευε να μην περνάμε συνέχεια καλά;

Απο την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο Πλάτωνας μας υπενθυμίζει ότι το να νιώθεις καλά δεν σημαίνει πάντα ότι ζεις καλά. Τι σημαίνει όμως αυτό στις μέρες μας;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός
Γόνιμο σοκ 11.08.25

Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός

Το μάθημα από μια λέξη που δεν υπάρχει και το ταξίδι στις φάσεις της ζωής. Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς η ίδια πήρε ένα μάθημα του τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε ηλικία, για το σήμερα και το αύριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»
Fizz 11.08.25

Ο ισχυρισμός ότι ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε μια κόρη που κρατούσε κρυφή διχάζει – «Ψευδείς ειδήσεις»

Η Λέσλι-Αν Τζόουνς Τζόουνς, συγγραφέας του «Love, Freddie» υπερασπίστηκε την αξιοπιστία των ισχυρισμών, λέγοντας ότι είχε πραγματοποιηθεί τεστ DNA που αποδεικνύει όσα παρουσιάζονται στη βιογραφία της για τον Φρέντι Μέρκιουρι.

Σύνταξη
