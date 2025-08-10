Η Κρίσταλ Πάλας είναι η ομάδα που κατέκτησε την πρώτη κούπα της σεζόν στην Αγγλία, επικρατώντας της Λίβερπουλ στην διαδικασία των πέναλτι με 3-2 (2-2 η κανονική διάρκεια του ματς) με μεγάλο πρωταγωνιστή για τους Λονδρέζους τον Χέντερσον.

Ο τερματοφύλακας της Κρίσταλ Πάλας ήταν κομβικός για την κατάκτηση του Community Shield, αφού πραγματοποίησε μεγάλες επεμβάσεις τόσο κατά τη διάρκεια του ματς, όσο και στη διαδικασία των πέναλτι, όπου απέκρουσε τις εκτελέσεις των ΜακΆλιστερ και Έλιοτ. Ο τρίτος παίκτης που ήταν άστοχος για τους «Reds» ήταν ο Μο Σαλάχ, που έστειλε την μπάλα ψηλά στην κερκίδα και μακριά από την εστία του πρώην γκολκίπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Κρίσταλ Πάλας λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του FA CUP κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι, πανηγύρισε το πρώτο Community Shield στην ιστορία με νίκη μάλιστα κόντρα στον σύλλογο του Μέρσεσαϊντ.

Σούπερ ξεκίνημα στο πρώτο ημίχρονο και προβάδισμα της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ άνοιξε από νωρίς το σκορ (4’) καθώς ο Εκιτικέ ανέπτυξε μία εξαιρετική συνεργασία με τον Βιρτς και κατάφερε να «βρει δίχτυα» μέσα από ένα φοβερό πλασέ.

Οι «Reds» μπήκαν φορτσάτοι στο ματς και κατάφεραν να επιβληθούν στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ωστόσο, στο (15’) η Κρίσταλ Πάλαςκέρδισε πέναλντι μετά από την ανατροπή του Φαν Ντάικ στον Σαρ. Από εκεί και πέρα, ο Ματετά εκτέλεσε επιτυχημένα και έτσι άνοιξε το σκορ για την Κρίσταλ Πάλας, γράφοντας το 1-1.

Τα πρώτα 20 λεπτά του παιχνιδιού εκτυλίχθηκαν με πλούσια δράση στο Γουέμπλεϊ και στο (21’) ο Φρίμπονγκ πέτυχε το 2-1 με ένα φοβερό γκολ που δεν κατάφερε να αποκρούσει ο Χέντερσον.

Ο ρυθμός του ματς «έπεσε» στο δεύτερο μισό του ημίχρονο, ενώ στο (27’) υπήρξε διακοπή στο ματςλόγω των τραυματισμών του Κονατέ και Καμάντα, μάλιστα ο δεύτερος έγινε αλλαγή

στο (29’) και στην θέση του πέρασε ο Χιουζ.

Προς τη λήξη του πρώτου 45λεπτου ακολούθησαν κάποιες χαμένες ευκαιρίες της Κρίσταλ Πάλας, ενώ στο 43’ και 44’ ο Κονατέ και ο Βιρτς δέχτηκαν κίτρινη κάρτα από τους διαιτητές του αγώνα.

Καλύτερη η Κρίσταλ Πάλας στο δεύτερο ημίχρονο και… πέναλτι

Η Λίβερπουλ μπήκε δυναμικά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, όμως οι Reds ήταν αυτοί που βρήκαν πολύ καλές στιγμές δύο φορές μάλιστα, με τον Εκιτικέ αλλά και με τον Βιρτς, που είχαν δύο σημαντικές χαμένες ευκαιρίες.

Στη συνέχεια οι Λονδρέζοι ανέβασαν την απόδοση τους, κέρδισαν μέτρα στο γήπεδο και έψαξαν την ισοφάριση που θα έστελνε το ματς στην παράταση.

Στο 77ο λεπτό λοιπόν, ο Γουόρτον βρήκε με φοβερή πάσα τον Σαρ, αυτός εκτέλεσε υποδειγματικά τον Άλισον και ισοφάρισε. Στο φινάλε, Κρίσταλ Πάλας και Λίβερπουλ είχαν αμφότερες τις στιγμές τους, ωστόσο καμία δεν βρήκε γκολ και το ματς οδηγήθηκε απευθείας στα πέναλτι.

Εκεί, ο Σαλάχ αστόχησε, ο Χέντερσον είπε «όχι» στους Μακ Άλιστερ και Έλιοτ και η πιο ψύχραιμη Πάλας ήταν αυτή που πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Τα πέναλτι

Σαλάχ, Χαμένο πέναλτι

Ματετά, 1-0

ΜακΑλιστερ, Χαμένο πέναλτι

Έζε, Χαμένο πέναλτι

Χάκπο, 1-1

Σαρ, 2-1

Έλιοτ, Χαμένο πέναλτι

Σόσα, Χαμένο πέναλτι

Σόμποσλαϊ, 2-2

Ντιβένι, 3-2

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Γκεΐ (90+4’ Ντέβενι), Μουνιόθ, Γουόρτον (85’ Λέρμα), Καμάντα (29’ Χιουζ), Μίτσελ (79’ Σόσα), Σαρ, Εζέ, Ματετά.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Φριμπόνγκ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κερκέζ (84’ Ρόμπερτσον), Τζόουνς (71’ Έντο), Σομποσλάι, Σαλάχ, Χάκπο, Βιρτς (84’ Έλιοτ), Εκιτικέ (71’ ΜακΆλιστερ).