Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ στον τελικό του Community Shield για τον πρώτο τίτλο της σεζόν

Με το Community Shield, που θα διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα (10/8, 17:00), ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 στην Αγγλία.

Το φετινό ουσιαστικά Σούπερ Καπ της «Γηραιά Αλβιώνα» μοιάζει να είναι μια αναμέτρηση με φαβορί και αουτσάιντερ, καθώς η κυπελλούχος Κρίσταλ Πάλας του Όλιβερ Γκλάσνερ υποδέχεται -ως τυπικά γηπεδούχος- την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ στον «ναό του ποδοσφαίρου», το Γουέμπλεϊ.

Μοναδικός στόχος των δύο «μονομάχων» είναι, φυσικά, να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν, ωστόσο μόνο ένας από αυτούς θα… πανηγυρίσει στο τέλος του αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, όποιος κι αν είναι ο νικητής, θα διαδεχθεί στη λίστα των τροπαιούχων τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κατέκτησε το περυσινό Community Shield, επικρατώντας στα πέναλτι της… μισητής «συμπολίτισσας» Γιουνάιτεντ.

Το Community Shield θα αποτελέσει το επίσημο ντεμπούτο στη νέα σεζόν για τις δύο ομάδες, με την Κρίσταλ Πάλας να έχει φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία της, και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η πρώτη αγωνιστική περίοδος μετά τη σεζόν 2011-12 που δεν θα αγωνίζεται στην Πάλας ο (πρώην αρχηγός) Τζόελ Γουόρντ, ο οποίος αποχώρησε από τους «αετούς» μετά από 13 χρόνια, ύστερα από τη λήξη του συμβολαίου του. Ο 35χρονος αμυντικός ήταν ο τελευταίος παίκτης που είχε απομείνει από την ομάδα της σεζόν 2012-13, η οποία «ανέβηκε» στην Premier League από την Championship. Έτσι, ο Ναθάνιελ Κλάιν είναι πλέον ο μόνος παίκτης που παραμένει στο ρόστερ της Κρίσταλ Πάλας, ο οποίος έχει αγωνιστεί με την ομάδα στη Β΄ κατηγορία.

Από πλευράς της Λίβερπουλ, αυτή είναι η πρώτη σεζόν μετά την αγωνιστική περίοδο 2015-16 που οι «κόκκινοι» δεν θα έχουν στο δυναμικό τους τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο οποίος μετακόμισε το καλοκαίρι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Επίσης, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2019-20 η Λίβερπουλ δεν θα έχει στη σύνθεσή της τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα στις 3 Ιουλίου, ενώ, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του, ο σύλλογος αποφάσισε να αποσύρει το νούμερο 20 που φορούσε ο Πορτογάλος από όλες τις ομάδες του, συμπεριλαμβανομένων αυτής των γυναικών και αυτών στις ακαδημίες του. Έτσι, είναι λογικό οι «ρεντς», οι οποίοι δαπάνησαν έναν… πακτωλό χρημάτων για να φέρουν στο «Άνφιλντ» παίκτες όπως οι Φλόριαν Βιρτς, Ούγκο Εκιτικέ, Μίλος Κέρκεζ και Τζέρεμι Φρίμπονγκ, να θέλουν να κατακτήσουν το τρόπαιο, για να το αφιερώσουν στον 28χρονο εκλιπόντα.

Την τροπαιοθήκη της Λίβερπουλ κοσμούν 11+5 τρόπαια του Κομιούνιτι Σιλντ (ή Τσάριτι Σιλντ, όπως ονομαζόταν παλιότερα), καθώς οι «κόκκινοι» μοιράστηκαν τον τίτλο το 1964, το 1965, το 1977, το 1986 και το 1990, αφού οι αναμετρήσεις για το τρόπαιο του… υπερπρωταθλητή έληξαν ισόπαλες. Οι «ρεντς» έχουν εμφανιστεί συνολικά 24 φορές στο Community Shield, ενώ έδωσαν για τελευταία φορά το «παρών» στην αναμέτρηση το 2022, όταν νίκησαν 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι στο Λέστερ (σ.σ. το Γουέμπλεϊ θα φιλοξενούσε την επόμενη ημέρα τον τελικό του EURO των γυναικών).

Από την πλευρά της, η Κρίσταλ Πάλας μετράει αντίστροφα για να μετάσχει για πρώτη φορά στο Community Shield, καθώς το Κύπελλο Αγγλίας που κατέκτησαν πέρυσι οι «αετοί» ήταν ο πρώτος «μεγάλος» τίτλος στην υπεραιωνόβια ιστορία του λονδρέζικου συλλόγου.

Στο Community Shield οι προπονητές επιτρέπεται να κάνουν μέχρι έξι αλλαγές, αντί για τις πέντε που γίνονται συνήθως, ενώ, εάν οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες μετά τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας, η αναμέτρηση θα οδηγηθεί κατευθείαν στα πέναλτι, χωρίς να παιχθεί παράταση.