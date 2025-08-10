sports betsson
Κυριακή 10 Αυγούστου 2025
10.08.2025 | 09:42
Φωτιά στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα
Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ στον τελικό του Community Shield για τον πρώτο τίτλο της σεζόν
Ποδόσφαιρο 10 Αυγούστου 2025 | 11:19

Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ στον τελικό του Community Shield για τον πρώτο τίτλο της σεζόν

Η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Κυπελλούχο Κρίσταλ Πάλας για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στην Αγγλία, που είναι το Community Shield.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Με το Community Shield, που θα διεξαχθεί σήμερα το απόγευμα (10/8, 17:00), ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής περιόδου 2025-26 στην Αγγλία.

Το φετινό ουσιαστικά Σούπερ Καπ της «Γηραιά Αλβιώνα» μοιάζει να είναι μια αναμέτρηση με φαβορί και αουτσάιντερ, καθώς η κυπελλούχος Κρίσταλ Πάλας του Όλιβερ Γκλάσνερ υποδέχεται -ως τυπικά γηπεδούχος- την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ στον «ναό του ποδοσφαίρου», το Γουέμπλεϊ.

Μοναδικός στόχος των δύο «μονομάχων» είναι, φυσικά, να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν, ωστόσο μόνο ένας από αυτούς θα… πανηγυρίσει στο τέλος του αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, όποιος κι αν είναι ο νικητής, θα διαδεχθεί στη λίστα των τροπαιούχων τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κατέκτησε το περυσινό Community Shield, επικρατώντας στα πέναλτι της… μισητής «συμπολίτισσας» Γιουνάιτεντ.

Το Community Shield θα αποτελέσει το επίσημο ντεμπούτο στη νέα σεζόν για τις δύο ομάδες, με την Κρίσταλ Πάλας να έχει φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία της, και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η πρώτη αγωνιστική περίοδος μετά τη σεζόν 2011-12 που δεν θα αγωνίζεται στην Πάλας ο (πρώην αρχηγός) Τζόελ Γουόρντ, ο οποίος αποχώρησε από τους «αετούς» μετά από 13 χρόνια, ύστερα από τη λήξη του συμβολαίου του. Ο 35χρονος αμυντικός ήταν ο τελευταίος παίκτης που είχε απομείνει από την ομάδα της σεζόν 2012-13, η οποία «ανέβηκε» στην Premier League από την Championship. Έτσι, ο Ναθάνιελ Κλάιν είναι πλέον ο μόνος παίκτης που παραμένει στο ρόστερ της Κρίσταλ Πάλας, ο οποίος έχει αγωνιστεί με την ομάδα στη Β΄ κατηγορία.

Από πλευράς της Λίβερπουλ, αυτή είναι η πρώτη σεζόν μετά την αγωνιστική περίοδο 2015-16 που οι «κόκκινοι» δεν θα έχουν στο δυναμικό τους τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο οποίος μετακόμισε το καλοκαίρι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Επίσης, για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2019-20 η Λίβερπουλ δεν θα έχει στη σύνθεσή της τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα στις 3 Ιουλίου, ενώ, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του, ο σύλλογος αποφάσισε να αποσύρει το νούμερο 20 που φορούσε ο Πορτογάλος από όλες τις ομάδες του, συμπεριλαμβανομένων αυτής των γυναικών και αυτών στις ακαδημίες του. Έτσι, είναι λογικό οι «ρεντς», οι οποίοι δαπάνησαν έναν… πακτωλό χρημάτων για να φέρουν στο «Άνφιλντ» παίκτες όπως οι Φλόριαν Βιρτς, Ούγκο Εκιτικέ, Μίλος Κέρκεζ και Τζέρεμι Φρίμπονγκ, να θέλουν να κατακτήσουν το τρόπαιο, για να το αφιερώσουν στον 28χρονο εκλιπόντα.

Την τροπαιοθήκη της Λίβερπουλ κοσμούν 11+5 τρόπαια του Κομιούνιτι Σιλντ (ή Τσάριτι Σιλντ, όπως ονομαζόταν παλιότερα), καθώς οι «κόκκινοι» μοιράστηκαν τον τίτλο το 1964, το 1965, το 1977, το 1986 και το 1990, αφού οι αναμετρήσεις για το τρόπαιο του… υπερπρωταθλητή έληξαν ισόπαλες. Οι «ρεντς» έχουν εμφανιστεί συνολικά 24 φορές στο Community Shield, ενώ έδωσαν για τελευταία φορά το «παρών» στην αναμέτρηση το 2022, όταν νίκησαν 3-1 τη Μάντσεστερ Σίτι στο Λέστερ (σ.σ. το Γουέμπλεϊ θα φιλοξενούσε την επόμενη ημέρα τον τελικό του EURO των γυναικών).

Από την πλευρά της, η Κρίσταλ Πάλας μετράει αντίστροφα για να μετάσχει για πρώτη φορά στο Community Shield, καθώς το Κύπελλο Αγγλίας που κατέκτησαν πέρυσι οι «αετοί» ήταν ο πρώτος «μεγάλος» τίτλος στην υπεραιωνόβια ιστορία του λονδρέζικου συλλόγου.

Στο Community Shield οι προπονητές επιτρέπεται να κάνουν μέχρι έξι αλλαγές, αντί για τις πέντε που γίνονται συνήθως, ενώ, εάν οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες μετά τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας, η αναμέτρηση θα οδηγηθεί κατευθείαν στα πέναλτι, χωρίς να παιχθεί παράταση.

Τράπεζες
Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Προμήθειες: Όλες οι δια νόμου μειώσεις στις τράπεζες για φθηνότερες συναλλαγές 

Ποδόσφαιρο 10.08.25

«Συμβόλαιο για τρία χρόνια προσφέρει ο Παναθηναϊκός στον Καλάμπρια – Τον θέλει ομάδα και της Premier League»

Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει πρόταση τριετούς διάρκειας στον Νταβίντε Καλάμπρια, την ώρα που υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδα από την Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 10.08.25

O προπονητής της Σλάβια για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη: «Θέλει να μείνει εδώ»

Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, έχοντας μάλιστα καταθέσει πρόταση στη Σλάβια Πράγας όμως σύμφωνα με τον προπονητή του ο Έλληνας μέσος δεν επιθυμεί να αποχωρήσει.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων – Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος
Κόσμος 10.08.25

Ανησυχία από τις πρόωρες δωρεές οργάνων στις ΗΠΑ - Γιατί ο τύπος DCD είναι επικίνδυνος

Το πρόβλημα με τις δωρεές οργάνων DCD είναι ότι οι ασθενείς δεν είναι εγκεφαλικά νεκροί αλλά σε κώμα - Οι γιατροί πιέζονται από το σύστημα που πολλές φορές προκρίνει την ανάγκη έναντι της ασφάλειας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα
Planet Travel 10.08.25

Θόρυβος, βρωμιά και συνωστισμός: Ποιες ελληνικές παραλίες μπήκαν στην «μαύρη λίστα» με τα περισσότερα παράπονα

Η παραλία του Μπόρνμουθ στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η παραλία με τις περισσότερες αρνητικές κριτικές στην Ευρώπη, σύμφωνα με μια έκθεση που βασίζεται σε κριτικές του TripAdvisor.

Σύνταξη
Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια
Όπου φύγει φύγει 10.08.25

Συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια

Τα πλοία αναχωρούν με 100% πληρότητα - Παρότι η έξοδος είναι μαζική, πολλοί παραμένουν στην πόλη και επιλέγουν τις παραλίες της Αττικής για λίγες στιγμές δροσιάς

Σύνταξη
Η L’Oréal προσλαμβάνει αστέρι του OnlyFans για δημοφιλές, εφηβικό μακιγιάζ
«Mattress actress» 10.08.25

Η L'Oréal προσλαμβάνει αστέρι του OnlyFans για δημοφιλές, εφηβικό μακιγιάζ

Οι ακτιβιστές προειδοποιούν ότι η συνεργασία της L'Oréal με την Αμερικανίδα δημιουργό περιεχομένου για ενήλικες Ari Kytsya ενέχει τον κίνδυνο να ωραιοποιήσει τη βιομηχανία πορνογραφίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γερμανία: Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των πολιτών – Απογοητεύει ήδη ο Μερτς
Δύο δημοσκοπήσεις 10.08.25

Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης η πλειονότητα των Γερμανών - Απογοητεύει ήδη ο Μερτς

Τα υψηλότερα ποσοστά στήριξης ενδεχόμενης αναγνώρισης της Παλαιστίνης καταγράφουν οι ηλικίες 18-29 ετών (60%) και άνω των 60 (58%) - Μεγάλη δυσαρέσκεια για τις πρώτες 100 ημέρες της κυβέρνησης Μερτς

Σύνταξη
«Ψηφιακή ανάσταση»: Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;
«Ψηφιακή ανάσταση» 10.08.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ζωντανέψει τους νεκρούς;

Η εμφάνιση του Ozzy Osbourne – ως εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη – σε συναυλία του Rod Stewart, άνοιξε έναν έντονα φορτισμένο διάλογο για τη σχέση μας με τη μνήμη, την απώλεια και την τεχνολογία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι – «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»
«Μεσοδυτικός τύπος» 10.08.25

Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι - «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»

«Δεν μαγειρεύει, δεν καθαρίζει, δεν φαίνεται πραγματικά μητρική» θυμάται ο πρώην παίκτης του αμερικανικού μπέιζμπολ Ντέιβιντ Τζάστις να σκέφτεται τότε για τη σταρ του Χόλιγουντ, Χάλι Μπέρι

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)
Τένις 10.08.25

Τσιτσιπάς: «Μου είχε λείψει ο πατέρας μου, υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα μου» (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις που έκανε μίλησε με πολύ «θερμά» λόγια για τον πατέρα του, τονίζοντας πόσο πολύ του είχε λείψει, ενώ τον χαρακτήρισε «σπουδαίο άνθρωπο».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;
Κάτι σαν σχέση 10.08.25

Τι είναι το situationship και γιατί κολλάμε;

Situationship: όταν είστε οι δυο σας έχετε σχέση, αλλά μπροστά στους άλλους μοιάζετε με φίλοι. Γιατί συμβαίνει αυτό και πως μας επηρεάζει.

Σύνταξη
Φοιτητική στέγη: Ράλι τιμών όσο η προσφορά μειώνεται – Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές
Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ 10.08.25

Ράλι τιμών στη φοιτητική στέγη όσο η προσφορά μειώνεται - Οι ακριβότερες και φθηνότερες περιοχές

Η μεσοσταθμική αύξηση των μισθωμάτων για φοιτητική στέγη φθάνει το 7,3% σε σχέση με πέρυσι και το 110% σε βάθος δεκαετίας, δείχνουν τα στοιχεία της GEOAXIS - Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ προς μαθητές και γονείς

Σύνταξη
Γάζα: Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη – Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις
«Όχι στο όνομά μας» 10.08.25

Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη από την Κρήτη έως τον Έβρο - Ο χάρτης με τις συγκεντρώσεις

Σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό, σε χωριά λιγότερο και περισσότερο γνωστά και σε μια σειρά από πόλεις οργανώνονται σήμερα κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Σύνταξη
Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν
Financial Times 10.08.25

Η σχέση Τραμπ – Ερντογάν είναι «εξαιρετική» – Αλλά δοκιμάζεται, λόγω Ισραήλ, F-35 και Ιράν

Η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν αποκαλυπτική της σχέσης Τραμπ-Ερντογάν, κυρίως μετά της συνάντησή τους. Αλλά η στάση της Τουρκίας σε θέματα που αφορούν τη Μέση Ανατολή μπορεί να την πλήξουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
