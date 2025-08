Η Λίβερπουλ παρουσίασε τις νέες φανέλες της με εντυπωσιακό βίντεο

Εντυπωσιακές είναι οι νέες φανέλες της Λίβερπουλ για τη νέα σεζόν. Μετά το 2012, η πρωταθλήτρια Αγγλίας συνεργάζεται ξανά με την Adidas και οι εμφανίσεις της σεζόν 25/26 έχουν «άρωμα» παρελθόντος.

Η Λίβερπουλ παρουσίασε τις νέες τις εμφανίσεις με ένα βίντεο, που συμμετέχουν θρύλοι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία των «κόκκινων», όπως οι Ίαν Ρας και Τζέιμι Κάραγκερ, αλλά και παίκτες που δεν έχουν σταματήσει να γράφουν την ιστορία τους με την ομάδα, όπως οι Μοχάμεντ Σαλάχ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Ράιαν Χράφενμπερχ και Κέρτις Τζόουνς.

Οι νέες εμφανίσεις της Λίβερπουλ

Red, redefined 💫🔴 ​

Our @adidasfootball 2025/26 home kit is now available 🤝 — Liverpool FC (@LFC) August 1, 2025

… and so is our 2025/26 @adidasfootball away kit 😉 — Liverpool FC (@LFC) August 1, 2025

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τα νούμερα των νέων παικτών της ομάδας του Άρνε Σλοτ. Ο Φλόριαν Βιρτζ θα φοράει το νούμερο «7», ο Μίλος Κέρκεζ το «6», ο Ούγκο Εκιτικέ το «22», ο Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι το «25» και ο Τζέρεμι Φρίμπονγκ το «30».

Το εντυπωσιακό βίντεο της Adidas